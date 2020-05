Es posible que usuarios poco experimentados hagan caso a este tipo de publicaciones. | Fuente: Facebook

Las teorías de conspiración vinculan erróneamente a las redes 5G con el nuevo coronavirus y una broma que se hace popular con Facebook le dará más de un dolor de cabeza a los usuarios.

AFP Factual informa de que la recomendación de borrar la carpeta System 32 en Windows está ganando tracción en Facebook.

“Ya están activando el 5G en las computadoras. Revisen si tienen una carpeta que se llama ‘System 32’. Vayan a ‘Mi equipo’, después a ‘Windows (C:)’ y busquen ‘System 32’. Si la tienen, es porque ya instalaron el 5G en tu computadora. ¡Borra esa carpeta ya! No permitas que la radiación del 5G dañe tu salud o la de tu familia”, afirman varias publicaciones en Facebook que ya han sido compartidas más de 11,400 veces, indica Factual.

Vale aclarar que el 5G no se puede “instalar” en cualquier dispositivo. Este 2020 se han lanzado varios celulares 5G compatibles con esta tecnología, que no representa un peligro a la salud según concluyó la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP).

A pesar de ello, publicaciones de teorías de conspiración aseguran que hay relación entre la COVID-19 y las redes 5G. Esto ha ocasionado problemas en Europa, donde trabajadores de telecomunicaciones han recibido amenazas de muerte.

La “recomendación” de borrar System 32 no es nueva. Más de un meme hace referencia a este tipo de ‘troleo’. Al deshacerte de esta carpeta perderás archivos muy importantes del sistema y dañarás tu instalación de Windows.

Algunos de los memes que hacen referencia a borrar System 32. | Fuente: AFP Factual

