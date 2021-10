Facebook destina esfuerzos a países con prioridad cada año. | Fuente: Flickr

Facebook clasifica a los países en nivel de importancia para darles un mayor nivel de protección, de acuerdo con documentos filtrados.

De acuerdo con estas hojas, mostradas a los medios por Frances Haugen, ex ingeniera de la empresa, y publicado en un informe de The Verge (de las varias publicadas este lunes negro), Facebook se encarga de anunciar anualmente dónde invertirían recursos para brindar mayor protección en torno a las próximas elecciones globales, y también dónde no lo harían.

Esta Cumbre Cívica, como lo ha nombrado la empresa, es de carácter anual y marca las acciones y la prioridad que tendrá la red social.

Los niveles

En 2020, Brasil, India y Estados Unidos se colocaron en el "nivel cero", la máxima prioridad. Facebook estableció "salas de guerra" para monitorear la red de forma continua. Crearon paneles para analizar la actividad de la red y alertaron a los funcionarios electorales locales sobre cualquier problema.

Alemania, Indonesia, Irán, Israel e Italia se colocaron en el nivel uno. Se les darían recursos similares, menos algunos recursos para hacer cumplir las reglas de Facebook y para alertas fuera del período directamente alrededor de las elecciones.

En el nivel dos, se agregaron 22 países. Tendrían que prescindir de las salas de guerra, que Facebook también llama "centros de operaciones mejorados".

El resto del mundo, incluido Perú, se colocó en el nivel tres. Facebook revisaría el material relacionado con las elecciones si los moderadores de contenido se lo remitieran. De lo contrario, no intervendría.

Pero, el hecho de que tenga mayor prioridad, no significa que haga un buen trabajo. Los documentos señalan que Facebook carecía de clasificadores de información errónea en Myanmar, Pakistán y Etiopía, países designados como de mayor riesgo el año pasado.

En diciembre de 2020, un esfuerzo por colocar expertos en idiomas en países solo había tenido éxito en seis de diez países de "nivel uno" y países de nivel dos cero.

Los documentos muestran que Facebook puede realizar operaciones de inteligencia sofisticadas cuando así lo desee. Un estudio de caso sin fecha sobre “redes de daño adversarial en India” examinó Rashtriya Swayamsevak Sangh, o RSS, una organización paramilitar nacionalista y antimusulmana, y su uso de grupos y páginas para difundir contenido incendiario y engañoso.

Facebook aclara

A través de una entrada de blog, Facebook especifica cómo realiza esta clasificación y nombre tres factores para ello.

A largo plazo las condiciones y contexto histórico: dependemos de expertos regionales, datos de la plataforma y los datos de más de 60 fuentes, como las variedades de la Democracia (V-Dem), Uppsala Programa de Datos de conflictos, el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos de alerta temprana del proyecto, la Armada Proyecto de datos de eventos y ubicación de conflictos y el Banco Mundial para evaluar las condiciones a largo plazo en el terreno. Estos pueden incluir la participación cívica y los derechos humanos, las tensiones sociales y la violencia, y la calidad de los ecosistemas de información relevante. Cuánto podría afectar el uso de nuestros productos a un país: Damos prioridad a los países en función de una serie de factores, que incluyen: donde nuestras aplicaciones se han vuelto más importantes para la sociedad, como en países donde una mayor proporción de personas usa nuestros productos; donde ha habido un aumento de daños fuera de línea; y donde ha crecido la adopción de las redes sociales. Eventos actuales sobre el terreno: También prestamos especial atención a eventos discretos que podrían magnificar los problemas sociales actuales, como el riesgo local o la ocurrencia de crímenes atroces, elecciones, episodios de violencia y las tasas de vacunación y transmisión de COVID-19.

