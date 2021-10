La compañía está atravesando su momento más duro en la historia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KIRILL KUDRYAVTSEV

Otro día oscuro para la compañía. Basados en documentos proporcionados por la extrabajadora Frances Haugen, 17 medios mundiales de comunicación han publicado una serie de denuncias contra Facebook, en lo que se ha denominado como ‘Facebook Papers’.

Estos informes tocan temas que se han venido debatiendo públicamente y que van desde su reducida popularidad entre adolescentes, su poco accionar contra los discursos de odio y su trato a cuentas VIP.

Denuncias y más denuncias

Los casos son específicos y han sido mostrados acompañados de los nombres de los medios que han ido investigando el caso.

En este sentido, podemos encontrar que Bloomberg y The Verge informaron sobre documentos internos de la compañía que parecen mostrar que Facebook ha estado perdiendo tracción entre los usuarios adolescentes y tratando desesperadamente de recuperar el mercado. El segundo también señala que Facebook tiene una lista de países de importancia anual.

The New York Times ha señalado que Facebook ha debatido la opción de eliminar los botones de Like y Compartir en la red social para evitar la desinformación y el apoyo a discursos de odio. Sin embargo, no ha llegado a una conclusión sobre ello.

The Financial Times ha señalado que los empleados de la empresa han pedido a los altos mandos no hacer un listado de cuentas VIP para que tengan los mismos castigos que el resto de usuarios si es que rompen los términos y condiciones.

Otros medios siguen tocando puntos delicados.

Politico señala que Facebook está investigando cuánto dominio tiene en el mercado.

The Washington Post cita fuentes que señalan que el propio Mark Zuckerberg está detrás de las demandas de censura en el gobierno de Vietnam.

Y la sensación general es clara: NBC señala que los empleados de la empresa están desilusionados por lo poco que se hace para contrarrestar los discursos de odio.

“Tengo una pregunta muy básica”, escribió un trabajador, según The Atlantic. “A pesar de tener procesos tan sólidos en torno al discurso del odio, ¿cómo es que hay tantos casos en los que hemos fallado? Hablo de la eficacia del proceso".

"No podemos estar orgullosos como empresa", escribió otro, "si seguimos permitiendo que tal barbarie florezca en nuestra red".

Y el medio señala que, debido a que los esfuerzos se concentran en EE. UU., la poca moderación de otras regiones permite más discursos de odio, actividad de cárteles de drogas y limpieza étnica. y tráfico sexual. Esto se apoya en la denuncia del Wired, en la que muestra como Facebook no entiende los dialectos del árabe, sin personal calificado para moderar estos contenidos.

CNN revivió el tema del Asalto del Capitolio y muestra como Facebook no estaba preparado para enfrentar este suceso el 6 de enero.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.