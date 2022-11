Este miércoles, Meta ha anunciado el despido de más de 11 mil personas de sus oficinas globales, un 13 % de su talento total.

Los despidos afectarán lo que se conoce como la "Familia de aplicaciones" de la compañía (Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp) y el negocio de realidad virtual Reality Labs.

A través de una entrada de blog, Zuckerberg escribió un extenso mensaje sobre el suceso.

Hoy estoy compartiendo algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta . He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13 % y despedir a más de 11 000 de nuestros talentosos empleados. También estamos tomando una serie de pasos adicionales para convertirnos en una empresa más ágil y eficiente mediante la reducción de los gastos discrecionales y la extensión de nuestra congelación de contrataciones hasta el primer trimestre.

Prosiguió señalando el difícil camino que ha tenido que pasar para llegar a esta decisión: detalla que los fuertes ingresos durante la pandemia provocaron una fuerte aceleración y un aumento de plazas, pero “no salió como esperaba”.

Al comienzo de la COVID-19, el mundo se movió rápidamente en línea y el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos. Mucha gente predijo que esto sería una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia. Yo también lo hice, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba. No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señales de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello.

En este nuevo entorno, debemos ser más eficientes en términos de capital. Hemos trasladado una mayor parte de nuestros recursos a un número menor de áreas de crecimiento de alta prioridad, como nuestro motor de descubrimiento de IA, nuestros anuncios y plataformas comerciales, y nuestra visión a largo plazo para el metaverso. Hemos recortado costos en todo nuestro negocio, incluida la reducción de presupuestos, la reducción de beneficios y la reducción de nuestra huella inmobiliaria. Estamos reestructurando equipos para aumentar nuestra eficiencia. Pero estas medidas por sí solas no alinearán nuestros gastos con el crecimiento de nuestros ingresos, por lo que también tomé la difícil decisión de despedir a la gente.