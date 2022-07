Una postal del aterrizaje de Vincent Fraser. | Fuente: Vincent Fraser

Vincent Fraser se llevó el susto de su vida cuando el avión a hélices con el que volaba con su suegro de paseo sobre el Parque de las Grandes Montañas Humeantes en Carolina del Norte, Estados Unidos, empezó presentar fallas.

El avión ya no podía ascender más y el novel piloto, con apenas 100 horas de vuelo, “sabía que algo andaba mal”, contó al Washington Post.

De pronto, el motor del avión a hélices dejó de funcionar completamente, estando a 5,500 pies (1,676 metros) de altura.

A pesar de no tener mucha experiencia volando, Fraser no entró en pánico. Siguió los procedimientos de emergencia y logró reiniciar el motor, aunque este no funcionaba con toda su potencia.

En ese momento le dijo a su suegro que tenían que encontrar un lugar para aterrizar.

“Me miró y parecía que se iba a reír porque pensó que era una broma... luego entró en desconcierto”, contó Fraser al diario.

Aterrizaje de emergencia grabado y en Facebook

Entonces Vincent Fraser encontró una carretera en la que decidió aterrizar de emergencia.

Un video de Facebook muestra el impecable descenso de Fraser que tuvo que evitar líneas eléctricas y esquivar algunos autos que, probablemente por lo insólito de la situación, seguían circulando como si nada raro pasara.

“Un trabajo EXTRAORDINARIO y sin heridos. INCREÍBLE. Si observas de cerca en el segundo 20, puedes ver las líneas del poder que el piloto esta intentando evitar. Hubo muchas cosas que pudieron salir catastróficamente, pero no sucedieron”, escribió Curtis Cochran, sheriff del condado de Swain como comentario en el video en Facebook.