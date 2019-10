Esta es la Techcool TC-01, basada en el modelo Onebot S6 | Fuente: RPP

La micro movilidad se ha vuelto una tendencia clara en las calles de cualquier ciudad que intente buscar maneras eficientes de reducir los tensos traslados entre dos puntos, en los que el lento paso de los vehículos nos puede llevar a la histeria en minutos. Las bicicletas eléctricas, por encima de los scooters, son una de las opciones más seguras para el traslado en calles con mucho daño, y a veces la asistencia de pedaleo con un poco de energía extra proveniente del equipo es un alivio para el paso veloz y sin cansancio. NIUSGEEK tuvo a prueba a la TC 01 de Techcool, un equipo eléctrico con pedaleo asistido.

Para poner en contexto al equipo, te mostramos las especificaciones:

Diseño y comodidad para un viaje tranquilo

El equipo está trabajado con una aleación de magnesio para aligerar el peso | Fuente: RPP

En el caso del diseño, estamos ante un equipo plegable, que permite mejores condiciones para el ahorro de espacio si deseas colocarla en la oficina o en casa. Su diseño articulable le permite caber, sin problemas, en un espacio de 60 centímetros o más. Una mesa alta o un escritorio tradicional podrán alojar este equipo sin molestias, y ambas ruedas cuentan con un imán que permite una unión confiable cuando esta en este modo.

Este dispositivo es plegable | Fuente: RPP

El problema está cuando queremos trasladarla plegada. Es muy incómoda para mover de un lado a otro en esta configuración, y suele ser más sencillo armarla y moverla, que tenerla comprimida y moverla así. Debo decir que la plegué solo un par de veces, y decidí no hacerlo más.

En el modo plegado, las ruedas cuentan con un imán que asegura el equipo | Fuente: RPP

El plegado nos permite el acceso a la batería, la misma que puede ser removida para cargar de manera separada en una mesa de noche, y volver a ser colocada tras su tiempo de carga. Sin embargo, también puedes conectar la propia bicicleta al cargador y dejarla enchufada toda la noche. Depende de ti.

En el cuerpo se aloja la batería LG | Fuente: RPP

Fuera del sistema plegable., estamos ante un equipo bien construido y seguro, trabajado en una aleación de magnesio para aligerar el peso y darle firmeza. El agarre del manubrio no es molesto, la posición del acelerador y el claxon no molesta y el asiento se mantiene en su sitio. Seguramente los pedales – que pueden ser plegados también para mayor comodidad – se me hicieron pequeños y poco adherentes, pero creo que es más una experiencia personal que del equipo.

La TC-01 tiene un faro delantero muy luminoso | Fuente: RPP

El cableado se expone un poco, sobre todo el del sistema de freno. Es evidente que esto iba a resaltar en un equipo que puede modificar la estructura básica para un mejor almacenamiento, pero no pude comprobar si esto puede verse afectado ante el constante plegado del equipo, pero asumo que no. Hay mucha ingeniería aquí como para descuidar estos elementos.

Esta bisagra permite ajustar la dirección del manubrio | Fuente: RPP

En la rueda trasera vemos todo el sistema eléctrico integrado, junto al poderoso freno y el amortiguador. Aquí descansa el sistema completo del equipo, y no parece que vaya a desestabilizarse por un bache o cualquier obstáculo en la vía.

Este es el sistema trasero que integra la TC-01 | Fuente: RPP

Es una bicicleta cómoda. A pesar de mi estatura y mi peso, no he tenido problemas para las diferentes velocidades, o incluso la asistencia del pedaleo. Lo único que noté un poco fuera de sitio es el agarre de los pedales. Por lo demás, nada para inquietarse.

Eficiente para moverse, pero midiendo la velocidad

Al lado derecho del manubrio, tenemos la rosca de aceleración y el claxon | Fuente: RPP

No solo es un equipo veloz, sino que arranca muy rápido. En el manubrio derecho se aloja una rueda para la aceleración, muy al alcance del freno de disco para la llanta delantera y sobre el claxon del equipo. Al otro lado del volante, tenemos una pantalla que indica el nivel de batería, la velocidad alcanzada, el tiempo de uso del equipo y los niveles de velocidad asistida. Al lado izquierdo, los botones de interacción ( - M +)

En esta pantalla vemos la velocidad, la energía, el nivel de velocidad y el tiempo de uso. Se enciende manteniendo apretada la tecla M | Fuente: RPP

En CERO contamos con un imperceptible empuje, casi una nada. En la velocidad UNO podemos andar casi como el primer cambio de una bicicleta regular en una bajada. Ya en DOS, sentimos un poco más la parte eléctrica del equipo, y en TRES logramos hasta 25kmh.

La rueda trasera es la encargada de entregar la potencia al viaje | Fuente: RPP

Debo decir que este resultado es relativo, y que depende del peso y el trayecto. La barra de energía varía en todo momento, por lo que no tenemos una referencia real de energía. Si dejamos apretado el botón + podemos encender la luz que va en la parte delantera.

Este amortiguador es realmente eficiente frente a rompemuelles y baches en la ciudad | Fuente: RPP

Respecto a los baches, no los sientes en este equipo como sí podrías identificar en un viaje sobre scooter. Recordemos que tenemos aro 16, y que el sistema de amortización es eficiente. Mi hábito usando scooters rentados ha generado que desarrolle una cautela natural ante baches, y mi manejo se ha vuelto un poco más defensivo. Pero he tenido la posibilidad de acelerar en pocos metros a la velocidad alta, con pedaleo asistido.

Esta batería de 5,2 Ah se puede cargar en 4 horas, pero también se puede cargar desde dentro de la bicicleta | Fuente: RPP

Ahora, la bicicleta puede ir sola o con pedaleo. Es lo bueno de tener un sistema eléctrico alimentado por una batería de 5.2Ah – poco más que la de un teléfono – que alienta un motor de 250 watts. Sales disparado. No a una velocidad que te bote de espaldas, pero sí es veloz.

Las ruedas de 16 pulgadas cuentan con un sistema de frenado de disco | Fuente: RPP

Lo bueno es que frena rápido y bien. He tenido la chance de esquivar “peatones desprevenidos” que saltan a la ciclovía sin mirar atrás, y he tenido la capacidad de reacción con estos frenos de disco. No son eléctricos, ojo. NO es un sistema que reduzca la velocidad paulatinamente, sino que estamos hablando de una bicicleta con sistema tradicional de frenado.

Los pedales son plegables para un mejor aprovechamiento del espacio | Fuente: RPP

¿Qué le noté de malo? La ausencia de un modo “crucero” que me permita establecer una velocidad constante y sin necesidad de accionar la rosca de aceleración. Es un elemento que encontré útil en otros modelos, y que aquí no tengo.

Por lo demás, no es un equipo que me haya hecho sufrir cuando drenaba energía, y me permitía un pedaleo suave con buena velocidad, con toda la asistencia eléctrica posible. Para los que viven preocupados sobre las bicicletas y el sudor, pues con esto el esfuerzo es mínimo

La luz delantera se acciona con el botón + del tablero en el manubrio izquierdo | Fuente: RPP

Ojo que puedes usar la bicicleta de manera tradicional, y esa es la ventaja frente a un scooter. Si se te acaba la batería, puedes seguir pedaleando. No se carga con el movimiento, pero puedes mantener la marcha sin problemas. Incluso, puedes extraer la batería y poner una segunda que hayas cargado antes.

Ya que hablamos de la batería, el equipo es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 60 kilómetros, y la batería se carga entre 4 a 5 horas de cero a cien. No lleva una carga rápida, pero es ideal para llenarla de jugo mientras duermes. Lo bueno es que las uniones del equipo son capaces de cubrir todo el integrado eléctrico en lucias o charcos, y el clima no impacta en el comportamiento del dispositivo.

La expectativa “Smart” no se cumple aquí

El timón también puede ser plegado en la TC-01 | Fuente: RPP

Es importante aclarar que no es una bici “Smart”. No lleva GPS integrado, no cuenta con una app para desbloquear o bloquear la marcha, ni tampoco un sistema integrado de seguridad para evitar el robo. En ese punto se concentra el elemento más débil del equipo en su concepto: no es “Smart”, es una bicicleta eléctrica.

No deja de ser un vehículo eficiente, pero no tiene un regulador inteligente de energía o un optimizador del recurso que ayude al ciclista. Es una máquina que responde a tu necesidad, y muchos podrían encontrar este detalle útil, pues son muchos los que no buscan una interacción para métricas. Pero otros seguramente la buscarán, y este equipo no la tiene.

Disfruté mucho la prueba de este equipo, y creo que supera al scooter como opción para combatir el tráfico de la ciudad. Es un equipo que da confianza, que responde bien y que soporta una buena cantidad de peso. Si estas considerando un equipo eléctrico para no perder tiempo en el pesado tráfico, la Techcool TC 01 es una gran opción. Considera, eso sí, que el precio es de 3119 soles, aunque podrías encontrarla por un poco más.

* Equipo cedido a préstamos por Techcool, por dos semanas.