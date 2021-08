GoPro Quik implementa almacenamiento en la nube ilimitada para copias de seguridad de suscriptores. | Fuente: Unsplash

GoPro anuncia que está agregando almacenamiento ilimitado en la nube sin costo adicional para sus sucriptores de Quik.

Además, la aplicación GoPro Quik se está volviendo más útil ya que puede realizar copias de seguridad de fotografías y video con calidad al 100 por ciento.

La suscripción cuesta US$ 9.99 al año y los cientes se benefician de la creación automática de videos, temas premium, música original de GoPro, filtros exclusivos y herramientas de edición premium. Ahora, las copias de seguridad ilimitadas en la nube se agrega a la lista de beneficios.

GoPro Quik

La aplicación de GoPro también cuenta con una función de mural diseñada para mostrar tus recuerdos favoritos y así poder liberar espacio en el télefono.

GoPro Quik cuesta US$ 1.99 al mes o US$ 9.99 al año, y podría resultar ser una opción de almacenamiento que compita contra Google One o iCloud. El más costoso es de 2TB por 10 dólares mensuales.

La copia de seguridad ilimitada está desbloqueada para Quik v8.11, disponible desde hoy en Android y próximamente en iOS. GoPro Quik cuenta con una prueba gratuita.

