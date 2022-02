Reseña de los Earbuds X: Honor apuesta por simpleza a menor costo

NIUSGEEK tiene a prueba los Honor Choice Earbuds X | Fuente: RPP

Con sus periféricos, Honor demuestra que es capaz de dar batalla en mercados de demanda creciente, como los audífonos TWS. Tras haber probado al primer modelo Honor Choice X1 y a los Earbuds 2 Lite, queda claro que la marca china no quiere abandonar el buen momento en este sector, y ahora apuestan por un producto que, bajo el mismo rango de precios, logra destacar en diseño y autonomía. NIUSGEEK tiene a prueba los Honor Choice Earbuds X y esta es nuestra opinión, tras algunas semanas de uso.

Honor Choice Earbuds X: especificaciones técnicas

HONOR HONOR CHOICE EARBUDS X o X2 TAMAÑO 33.0 x 17.4 x 18.4mm - por earbud CASE 60.0 x 45.9 x 23.6mm PESO 4,3 gramos por earbud DRIVER 12 mm | aluminio y cobre | IPX4 CONECTIVIDAD BT 5.2 | Codecs: AAC, SBC BATERÍA 40 mAh (earbud) / 500 mAh (case) | USB-C CONTROLES Táctiles: toque doble, triple y presión

El case es simple y ligero | Fuente: RPP

Honor Choice Earbuds X: lo que debes saber

Un case más simple. En este caso, nos encontramos con un case delgado y ligero que mantiene la estructura de las generaciones previas: un indicador LED que cambia de color en función del nivel de batería, un puerto USB-C en la parte de abajo y un botón de emparejamiento/restauración que ahora parece al lado de este punto de conexión de carga. El diseño es más delgado que el de los Earbuds 2 Lite, pero se le acercan bastante.

El driver de 12 mm, sin punta de silicona | Fuente: RPP

Adiós puntas de silicona. Esto fue lo que más me sorprendió del equipo y, francamente, aun me sorprende por el hecho de no tener rivales. Es, creo, el único equipo de esta gama de precios sin puntas de silicona y que, sin problemas, permanecen buen tiempo adheridos. Por diseño, estos earbuds logran mantenerse estables en el canal auditivo y exponen en el bastón el control táctil, pero tienen un elemento que los pone en ventaja frente al resto en el rango de precios: un driver de 12 milímetros, que propone una mejor salida de audio.

El emparejamiento es veloz desde cualquier teléfono Android o iOS, y no necesita software adicional. | Fuente: RPP

Emparejamiento simple. Basta con sacarlos de la caja, y ya están listos para funcionar. De hecho, el case cuenta con un botón que permite el emparejamiento simple con nuevos deposititos desde el menú Bluetooth, y también es usado para restaurar el equipo a fábrica y eliminar las conexiones preestablecidas. No necesitas una app ni nada, todo por el menú del teléfono.

Los bastones cuentan con una superficie para la respuesta táctil | Fuente: RPP

Sistema de dos toques o más. A diferencia de otros sistemas, este equipo no cuenta con una respuesta al toque simple, y funcionan solo a partir de dos toques. SI bien para algunos esto puede resultar ventajoso, yo suelo usar entre 3 a 4pares de TWS distintos y es una molestia tener que recordar que uno de ellos no responde a un solo toque. Sin embargo, la combinación de toques es muy simple:

Dos toques: Play/pausa | Contestar/colgar

Tres toques: Llamar al asistente

Un toque largo a la izquierda: escuchar canción anterior

Un toque largo a la derecha: escuchar canción siguiente

Toque largo en ambos: entrar o salir del “Modo juego”.

Cancelación solo para llamadas. En este caso, los Earbuds X usan los micrófonos integrados al bastón para reducir el ruido ambiental durante una conversación, y lo hacen de manera automática. Te recomiendo escuchar el audio que dejamos en esta nota para que puedas escuchar la calidad de grabación.

Pese a la ausencia de puntas de gel, el equipo calza bien al oído | Fuente: RPP

¿Qué tal suenan? Pues bien, aunque el diseño provoca que haya ligeras fugas en el audio. Suelen tener un sonido firme y representar bien la compresión en instrumentos como el bajo o el bombo de una batería, pero suelen rajar ligeramente en las frecuencias más agudas, aunque esto pasa con el volumen desde el 90%. Suelen tener una salida limpia gracias a un driver de 12 mm que permite una liberación con menos estrés sobre el audio. El estéreo está bien logrado, y no he tenido desfases en temas de conectividad durante mis pruebas. Pese a que las señales comprimidas obtienen buen peso, los bajos se ausentan conforme los audífonos pierden algo de adherencia al canal auditivo y dejan escapar parte de ese rango. Suenan bien, pero no son capaces de mantener todo el sonido que despiden.

El equipo carece de un sensor de proximidad | Fuente: RPP

¿Qué no me gusta? Para empezar, no contamos con sensores de proximidad para reanudar o pausar el contenido automáticamente al quitarnos o ponernos los TWS. Otro tema es la reducida capacidad para cancelar ruido de manera pasiva al momento de escuchar música, pues logra filtrarse un poco de aire al oído debido al diseño. Por último, la falta de un toque simple hace que añadamos, al menos, un paso más para ejecutar acciones, y eso puede ser un problema para quienes, como yo, usan dos o más pares de TWS y deben recordar cada combinación.

Al lado del puerto USB-C tenemos el botón de reset y emparejamiento | Fuente: RPP

La autonomía va bien. A veces cambiaba de fuente durante mis pruebas, y veía que ese switch impactaba en la autonomía a casi un promedio de tres horas. En este caso, el uso promedio (llamadas, grabaciones y música) es de 4 horas y media, al menos cambiando de conexión Bluetooth un par de veces. No podemos emparejar dos equipos al mismo tiempo, pero la conexión es estable. El case mantiene un buen nivel de batería y nos da, al menos, unas 3 cargas completas y un residuo del 60% para la cuarta carga. Eso sí, activando el “modo juego” para reducir la latencia a 125 ms, la energía drena un poco más rápido y nos deja con unas 3 horas y media de vida en los earbuds, si mantenemos esa configuración.

Honor vuelve a impactar en la gama económica de TWS | Fuente: RPP

¿Valen la pena? Por 139 soles, diría que sí. Honor consolida una brillante estrategia de precios para un producto que, sin pretenderlo, vuelve a mostrarse como la opción a batir por debajo de ese costo, un mercado plagado de sonido irregular y construcción de baja calidad. Aquí tenemos lo indispensable para disfrutar sin problemas de conectividad o caídas de señal, además de tener un sonido muy bueno para el precio. Ve por ellos, sin dudas.

Equipo cedido por Honor Perú desde el 31 de enero hasta la publicación de esta reseña. Precio en el mercado: 139 soles en las tiendas físicas de Honor a nivel local.