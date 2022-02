NIUSGEEK tiene a prueba al realme watch 2 Pro | Fuente: RPP

Realme sigue apostando por armar, de a pocos, un ecosistema de soluciones personales a bajo costo., Mientras mantiene al teléfono como eje central de su estrategia, se nutre de componentes como los audífonos y las bandas inteligentes. Si bien no llegan a ser un smartwatch, debido a las limitadas funciones que ostenta, es interesante saber qué provecho encontramos en estos equipos. NIUSGEEK tiene a prueba al Realme Watch 2 Pro, y casi no lo hemos puesto a cargar.

Realme Watch 2 Pro: especificaciones técnicas

REALME WATCH 2 PRO TAMAÑO 25,2 x 38,9 x 12,7 mm PESO 40 g PANTALLA LCD 1,75" 320 x 385 | 287 ppp | 600 nits CORREA 22mm | 150 a 215 mm muñeca SENSORES Acelerómetro | Ritmo cardíaco | SpO2 CONECTIVIDAD BT 5 | Android 5 | iOS 11 | GPS PROTECCIÓN IP68 INTERACCION Pantalla táctil | Botón lateral derecho AUTONOMÍA 390 mAh | Carga por pines APPS Preinstaladas | Control de música y cámara

Las apps ya vienen preinstaladas, y no puedes añadir más | Fuente: RPP

Realme Watch 2 Pro: lo que debes saber

Mejor construido que el Watch 2. El equipo se siente con un mejor acabado que el Watch 2 que revisamos hace unos meses, y que preferimos mantener en el olvido. En este caso, y pese al acabado en plástico en el borde y la cubierta que toma contacto con la piel, no se siente rústico ni carente de calidad. Hablamos de una Smart band de pantalla cas cuadrada, con correas de 20 mm fáciles de retirar y reemplazar, un botón lateral y una serie de pines y sensores repartidos en la parte trasera. Simple, suave al tacto y de buen tamaño.

Podemos ver que los bordes son más pequeños que en el Watch 2 regular | Fuente: RPP

Una pantalla mejor. A diferencia del modelo “No Pro”, nos encontramos con una pantalla IPS de mejor calidad en reproducción de colores y nivel de contraste. Va bien bajo el sol, logrando justos 600 nits a brillo máximo – ojo que el brillo no es automático – y permitiendo ver contenido sin problemas bajo el sol. La respuesta táctil va bien, y el botón permite el apago del equipo si lo dejamos presionado unos 3 segundos. Por otro lado, los bordes son mucho más delgados, permitiendo que el contenido de la pantalla destaque, aunque no logramos ese contraste perfecto por la naturaleza del panel IPS.

No tenemos control automático del brillo | Fuente: RPP

La aplicación registra nuestra actividad | Fuente: RPP

Realme Link, sin poder mudarte. Tal y como otras versiones que hemos reseñado de la marca, este equipo viene con Realme Link para emparejar el teléfono y descargar la data que obtenemos de nuestra actividad física. Si bien por un lado ya contamos con una versión de Android, no podremos emparejar el reloj a otro smartphone sin resetearlo y borrar todos sus datos. Una pena. En la app podrás acceder a tus métricas, pasos, distancias recorridas, rito cardiaco y otros registros. Lo raro es que no pude rescatar los datos de los accesorios anteriores, pero puedes exportar tus datos a Google Fit.

Estos son los sensores del equipo: pines de carga, ritmo cardíaco y medidor de oxígeno en sangre | Fuente: RPP

Muy cómoda para compañía. La usé un par de semanas, y solo me la quitaba para ducharme porque no me acostumbro a ducharme con relojes, pues pude haberlo hecho gracias a la certificación IP68. Para dormir no molesta en absoluto, salvo en esos momentos en donde recuerdas ajustar el apagado de pantalla a ciertas horas, algo que deberías considerar en un equipo que no cuenta con brillo automático.

Puedes controlar la música de Spotify | Fuente: RPP

Funciones muy limitadas. Como dije al inicio, realme nos da una Smart band, un equipo cuantificador que ya incorpora sus propias apps y que, por ahora, no nos permite interactuar con respuestas o reacciones ante mensajes de correo, de texto o de voz. Tampoco tenemos acceso al asistente del teléfono ni podremos responder llamadas. Solo podemos usar lo que se integra que, afortunadamente no es poca cosa: rutinas de ejercicios, medición de ritmo cardíaco, medición de sueño, control de música y cámara, lo usual.

Podemos ver notificaciones, pero no interactuar con ellas | Fuente: RPP

Vaya que sobrevive. Vine usando el equipo por dos semanas, y su drenaje solo era del 5% diario, una brutalidad. Era sorprendente cómo este equipo podía aguantar tanto, aunque luego entiendes que la ausencia de procesos pesados asegura la autonomía. Eso sí, cuando llega a 15% busca el cargador, porque drena muy rápidamente desde ese tope. Recuerdo haber usado un cronómetro con el equipo en 15% y solo pudo contabilizar 6 minutos de pantalla, antes de morir por falta de energía. Ojo que el equipo demora en cargar un par de horas, pese a contar con sistema de pines. Paciencia.

Tenemos un cargador magnético que le da energía al equipo en dos horas | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Personalmente, creo que cada marca cuenta con un nicho importante de fieles seguidores que saltan entre versiones. Sin embargo, realme aun no cuenta con una línea de tiempo que permita el salto. Frente a otras marcas, que potencian experiencias enfocadas en el deporte y cuentan con sistemas de carga más veloces o acabados un poco más amables, este Watch 2 Pro los supera en autonomía y tamaño. En esa gama de precio, no encontrarás algo de ese tamaño de pantalla con bordes pequeños, y que tenga más de 10 días de carga. Hablamos de 329 soles, un rango en el que podemos tener margen de maniobra para un Huawei Fit – desde 369 soles – o un Watch 2 Lite de Xiaomi – 299 soles -. Incluso las Huawei/Honor Band 6 se ven igual de interesantes. Para pensar y definir.

* Equipo cedido a préstamo por realme Perú desde el 28 de enero hasta la publicación de la reseña. Precio referencial: 329 soles.