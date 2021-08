NIUSGEEK tiene a prueba los Galaxy Buds2 de Samsung | Fuente: RPP

Este es un año intenso para los audífonos inalámbricos. Tras una serie de propuestas a bajo costo y con marcada tendencia a la cancelación mixta de ruido, Samsung no quiere perder el terreno que pudo conquistar con la saga “Galaxy Buds”. Tras cuatro versiones previas, la marca surcoreana presenta los Galaxy Buds2, y esta es la opinión de NIUSGEEK tras casi una semana de uso.

Estas son las especificaciones de los Samsung Galaxy Buds2

SAMSUNG GALAXY BUDS2 TAMAÑO 17.0 x 20.9 x 21.1mm | CASE: 50.2 x 50.0 x 27.8mm PESO 5.0g | CASE: 41.2g DRIVER 11mm - dinámico de dos vías: woofer y tweeter MICRÓFONOS 3 + sensor de captación de voz CONECTIVIDAD BT 5.2 | HFP, A2DP, AVRCP | AAC, SBC SENSORES Acelerómetro, giroscopio, proximidad, VPU, toques AUTONOMÍA 61 Mah | CASE: 472 Mah | Carga inalámbrica y rápida CONTROL DE RUIDO ANC +15db | Ambient Mode CONECTOR USB-C COMPATIBILIDAD Android | iOS | Windows 10 (PC Buds Manager)

Esto es todo lo que debes saber sobre los Samsung Galaxy Buds2

El diseño se asemeja a los Buds Pro presentados hace medio año | Fuente: RPP

Un diseño que sigue en evolución. Esta quinta generación ha sabido adaptarse a los cambios de la categoría “Galaxy Buds”, siguiendo las líneas del modelo “Pro”. Aquí nos encontramos con una cubierta muy ovalada que es capaz de reducir tallas frente a los Buds Live, los últimos que he probado y que aún son mis “daily drivers”. Aquí nos encontramos con un case que mantiene el tamaño de los Buds Live y que conserva los atributos tradicionales de Samsung: carga inalámbrica, LED indicador de energía y puerto USB-C.

Así lucen frente a los Buds Live - izquierda - | Fuente: RPP

Buds Pro de menor precio. Son casi idénticos al modelo Pro previo, pero varían en pequeños detalles. Para empezar, Samsung elimina el “sonido espacial” que el modelo Pro incorpora en beneficio de otros beneficios, como la carga inalámbrica y la cancelación de ruido. Además, la resistencia contra el agua y el sudor es menor frente al modelo de hace seis meses – solo IPX2 -, pero el equipo gana en una presencia más discreta y una buena calidad de audio. Su acabado en “glossy” los hace un poco más resbalosos

Son más discretos, pero ten cuidado porque van un poco más hacia el fondo del canal auditivo | Fuente: RPP

Tirabuzón de rigor. Estos Buds2 recurren a la misma estrategia de colocación que los Buds Live, pero añaden la punta de silicona estándar para sellar el ingreso de ruido de manera pasiva. En este menor tamaño, se requiere un ligero “twist” hacia dentro del oído para colocar, lo que me ha provocado cierta molestia para retirarlos. A veces tenía que empujar hacia arriba los Buds2 para poder sacarlos del canal auditivo, pero luego me acostumbré a no girarlos demasiado como los Buds Live. Lo bueno es que son realmente discretos en el oído.

Tenemos un driver dinámico de dos vías de 11mm | Fuente: RPP

Más funciones para todo Android. Hasta los Buds Live, Samsung permitía un toque especial para acceder a Spotify sin necesidad de abrir la app en el teléfono, aunque limitaba esta función a los equipos de la misma marca. Ahora, con los Buds2, podemos abrir sin problemas Spotify con un toque largo en el Bud derecho. De hecho, la experiencia táctil ha mejorado considerablemente respecto a los modelos Live. Mantenemos la “auto pausa” al retirar los audífonos del oído, pero no retoman la música. Hay varios gestos que podemos configurar en la app Galaxy Wear.

Un toque: Reproducción/Pausa

Dos toques: Siguiente track/contestar y colgar llamada

Tres toques: canción anterior

Un toque largo: Spotify/Cancelación de ruido/rechazar llamada

Toque de ambos buds en el case por tres segundos: emparejamiento

Emparejamos un Nokia 5.4 y una Tab S7 al mismo tiempo con estos Buds2 | Fuente: RPP

Una conectividad más pareja. Gracias a Bluetooth 5.2, los Buds2 no solo ganan en estabilidad, sino también en emparejamiento. Ahora, podemos asignar hasta dos equipos al mismo tiempo. En mi caso, he venido usando una Tab S7 y el Nokia 5.4 para trabajar, y he podido contestar llamadas en el teléfono mientras pausaba la música en la Tablet. No tendrás problemas para la conectividad si pones tu teléfono en la mochila o los bolsillos.

Si tienes un dispositivo Samsung, podrás emparejarlos inmediatamente | Fuente: RPP

Una cancelación no tan activa. Estos audífonos integran un ANC que permite hasta 3 niveles: Ambient Mode, normal y cancelación de ruido. En el caso del “modo ambiente”, su alcance no es el mejor, priorizando frecuencias agudas y enterrando las graves por encima de la música. Cada modo es activado con una pulsación larga y una notificación por voz, pero el “Ambient” tiene poco alcance, si lo comparamos con los Hammerhead de Razer o los Freebuds 4 de Huawei. En el caso de la cancelación activa, es cumplidora pero solo mejora la pasiva debido al sellado, pues sí permite el ingreso de ciertos sonidos en las frecuencias medias y graves.

Contamos con una serie de sensores de proximidad, táctiles, giroscopio y acelerómetro | Fuente: RPP

¿Qué tal suenan? Al primer audio de prueba, te das cuenta que la elección de un driver dinámico de dos vías ha sido la correcta. Hay mucha presencia de bajos cálidos y medios de contundencia. Las frecuencias agudas son algo limitadas, pero dentro de lo normal. En “Freak on a Leash” de Korn, el bajo es constante, incluso en el slap del coro. La voz destaca en medio de la frecuencia grave constante, y el arreglo de guitarras tiene un brillo que se disfruta y que no resulta estridente. En “The Spirit Carries On” de Dream Theater, la orquestación de cuerdas tras el piano destaca de manera muy dócil, pero el piano las opaca un poco. La guitarra aparece sin pisar otros instrumentos y la batería se siente con mucho espacio lateral. Buen balance en general. Incluso el teclado “Hammond” previo a la coda se siente desde antes con más claridad. En concreto, el balance de estos audífonos se respalda por el driver de dos vías, que separar de manera eficiente las frecuencias.

El equipo es compatible con carga inalámbrica y cuenta con un puerto USB-C | Fuente: RPP

Una nueva “vida promedio”. Con el tiempo, los TWS han mejorado la autonomía en función de la activación de elementos, pero añadiendo miliamperes al case con cargas más veloces. Samsung promete hasta 5 horas de reproducción con el ANC y hasta 7.5 horas sin uso de la cancelación. En mis pruebas he logrado 4:35 con un volumen a 80% y emparejamiento con dos equipos, pasando entre llamadas y música. El case ofrece hasta 150 minutos de reproducción con solo 10 minutos de carga. Y sus 472 mAh nos permiten tener hasta 20 horas de autonomía.

Frente a otros productos de Samsung, estos mejoran el sonido con dos vías | Fuente: RPP

¿Valen la pena? En un mercado que tira para abajo los costos y añade funciones, Samsung no lo tiene fácil. Si debemos destacar sus virtudes, la conveniencia de un sistema inalámbrico de carga, su buena calidad de audio y el soporte directo de Spotify a un solo toque lo hacen atractivo. Hay equipos con mejor cancelación de ruido y sonido ambiental, pero pocos como Samsung para dar soporte a apps de terceros y añadir gestos claros para la navegación. Si tienes los Pro o los Live, no tiene sentido que vayas por ellos. Si aun conservas los Buds originales, ve sin dudarlo. Si buscas algo más discreto y “sin bastoncito”, son lo mejor que hay ahora en el rango de precios.

* Equipo cedido por Samsung Perú desde el 11 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio de salida al mercado: 599 soles.