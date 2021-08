Este es el MP33 de Team Group. Es un SSD M.2 de tamaño 2280. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El almacenamiento sólido es cada vez más popular, con la venta de SSD superando a los discos duros tradicionales en 2020.

Pero el SSD tradicional de 2.5” también tiene limitaciones de velocidad y los NVMe son el siguiente paso.

Probamos el MP33 de Team Group, una alternativa asequible mucho más veloz, aprovechando el estándar PCIe Gen3.

El empaque del MP33 de Team Group. No incluye el tornillo, así que espero que no hayas perdido el que tu placa madre incluía. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La experiencia

Usamos este NVMe SSD en la PC con gráficos integrados Radeon recientemente como disco de arranque y para almacenar juegos.

Con 512GB en el modelo proporcionado por Team Group, tuvimos suficiente para la suite de pruebas que incluyó Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Shadow of the Tomb Raider, FIFA 21 y Far:Cry New Dawn, además de Windows 10.

La instalación de Windows con estos juegos y algunos programas como Steam arrancó en 6.9 segundos.

Tiempo de arranque en Windows 10. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Por el momento los SSD NVMe no brindan una dramática diferencia a la hora de cargar juegos. Sin embargo, Microsoft traerá con Windows 11 la característica DirectStorage a las PCs, donde sí veremos cargas mucho más rápidas, como pasa en las consolas de nueva generación.

El MP33 tiene un controlador SM2263XT de Silicon Motion, que permite brindar un buen rendimiento con un precio asequible sin la necesidad de contar con caché DRAM.

Este SSD NVMe tiene un controlador SM2263XT. (No quites el sticker si no quieres perder la garantía). | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El MP33 de Team Group alcanzó 1,702.35 MB/S de lectura y 1,413.18 en CrystalDiskMark, muy cerca de los hasta 1,800 MB/s de lectura y 1,500 MB/s que la marca promociona. Hablamos de casi el triple de velocidad (600 MB/s) que puede proporcionar el estándar SATA III de los SSD de 2.5”.

Resultados de CrystalDiskMark. | Fuente: CrystalDiskMark

Las temperaturas son buenas. La placa madre que utilizamos para las pruebas no cuenta con un disipador, pero estas llegaron a picos de 64°C en los benchmarks. En un uso normal, promedia por debajo de los 50°C.

El MP33 mantiene buenas temperaturas durante benchmarks. | Fuente: HW Info

¿Vale la pena?

Hablamos de un producto asequible que brinda las bondades de un NVMe a un buen precio.

Está listo para ocupar ese espacio para M.2 en tu PC de escritorio o de tu laptop (verifica si cuenta con uno) con rendimiento muy por encima de los SSD de 2.5”.

Si buscas más velocidad, tendrás que recurrir a dispositivos de gama alta dentro de Gen3 o los relativamente nuevos Gen4, que evidentemente cuestan más.

Resumen:

👛 Asequible

⌚ Tiene una buena velocidad

🌡️ Mantiene buenas temperaturas

😌 Cinco años de garantía.

👁️‍🗨️ No tiene caché DRAM

📅 Verás cargas más rápidas en juegos en el futuro cercano