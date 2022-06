NIUSGEEK tiene a prueba al Huawei Watch Kids 4 Pro | Fuente: RPP

El control parental es un tema importante en la implementación de la seguridad digital. Hoy, con el paulatino retorno a clases presenciales, la necesidad de establecer una mejor comunicación a distancia se hace evidente. Sin embargo, un teléfono podría ser un elemento distractor en el salón. Entonces ¿un reloj con 4G? NIUSGEEK pone a prueba al Watch Kids 4 Pro de Huawei.

Huawei Watch Kids 4 Pro: especificaciones técnicas

HUAWEI WATCH KIDS 4 PRO TAMAÑO Y PESO 52 mm x 41 mm x 14.55 mm | 57,5 gramos PANTALLA 1,41" AMOLED 320 x 360 | Panel táctil MATERIALES Bordes de plástico, correa de silicona | 5ATM SENSORES Acelerómetro, giroscopio, luz, UV, geomagnético ALMACENAMIENTO 8GB | 1GB de RAM BOTONES Botón de inicio, botón FUN CONECTIVIDAD BT | WiFi | 4G LTE nanoSIM LLAMADAS Parlante y micrófono para videollamadas | Cámara de 5MP AUTONOMÍA Carga de pines | hasta 2 días de uso promedio

El reloj es resistente al agua y cuenta con sistema de expulsión de gotas | Fuente: RPP

Huawei Watch Kids 4 Pro: Esto es lo que debes saber

Una mole para muñecas pequeñas. Esto es lo que más me cuestiono en toda la reseña, y quiero arrancar por este tema. A diferencia de bandas más pequeñas como las de Xiaomi, Fitbit o la misma Huawei, aquí tenemos un equipo grande y de 57 gramos de peso. Entiendo el dilema en construcción, pues hay varias cosas bajo el chasis, pero siento que es un reloj prominente en la muñeca de cualquiera, y eso incluye a adultos. Ahora, es un dispositivo muy completo para su categoría, y es el argumento que lo respalda.

Así luce el Watch Kids 4 Pro en comparación al GT 3 Pro de Huawei | Fuente: RPP

Ok. Vamos al producto. Estamos ante un equipo grande, ancho y de presencia. La pantalla AMOLED de 1,41 pulgadas está rodeada de un prominente borde con dos luces LED y bordes de plástico brilloso que añaden indicaciones para la interacción con los elementos alojados a los lados: botones HOME y FUN a la derecha, bandeja nanoSIM a la izquierda, cámara en la parte superior y parlante en la base. Lamentablemente las correas no son intercambiables, pero son cómodas e hipo alergenas.

Tenemos dos botones para interacción, además de la pantalla táctil | Fuente: RPP

En la caja viene una herramienta para retirar el tornillo. NO PIERDAS EL TORNILLO | Fuente: RPP

Falta de sensores corporales. La tapa trasera solo aloja los pines de carga. A diferencia de otras bandas o relojes, en este caso no contamos con los acostumbrados sensores biométricos para medir el ritmo cardiaco o el sueño. Además, estamos ante un material plano que no se adapta ergonómicamente a la muñeca de manera cómoda. No es un reloj con el que tus hijos – hija, en mi caso – se sientan a gusto al dormir.

A diferencia de un smartwatch tradicional, no tenemos sensores de medición de actividad cardíaca ni luces LED HR | Fuente: RPP

Potencia en conectividad. Si carecemos de sensores, Huawei compensa esa ausencia con un arsenal para la conexión: GPS, WiFi y Bluetooth funcionan en este “ladrillito”, y eso está bien por una razón simple: es un equipo de monitoreo y contacto. Al lado izquierdo, debemos insertar una tarjeta nanoSIM para activar el equipo y seguir las indicaciones de la app FamCare, disponible en el AppGallery y que requiere la instalación de servicios de Huawei para funcionar. NO pasa nada, puedes hacerlo sin dañar el equipo.

Podemos establecer geocercas o zonas seguras desde la app para padres y recibir alarmas si el niño sale de esa zona | Fuente: RPP

Otro detalle es el señor de luz incorporado en el equipo, con el que podemos saber cuánto tiempo nuestros hijos han estado expuestos a la luz solar y a qué intensidad. Esto es muy útil cuando los chicos desarrollan actividad bajo el sol y debemos volver a aplicar bloqueador solar.

Podemos saber cuánta luz solar recibieron los chicos | Fuente: RPP

Podemos descargar o crear portadas para el reloj | Fuente: RPP

La app. En este caso, FamCare actúa como un supervisor a distancia de las acciones de nuestros hijos. Para empezar, podemos generar geocercas desde la app y añadir la casa de un amigo o el colegio. Si salen de ese cuadrante, recibimos una alerta en la app. Podemos saber qué chats han iniciado con contactos asignados por papá o mamá, además de llamar o “videollamar” usando la cámara del equipo.

Con la app podemos emparejar este equipo y otros | Fuente: RPP

Desde la app podemos chatear con nuestros hijos, y ellos nos pueden mandar audios, videos o emojis | Fuente: RPP

Dicho sea de paso, es una tremenda manera de estar en contacto. También podemos ver qué apps están en uso y cuáles podemos bloquear a distancia. También podemos hacerlo sonar a distancia, reportar la pérdida dentro de la app, apagar a distancia, programar el encendido, añadir recompensas y otras funciones desde el teléfono.

Gracias a su conexión con plan de datos, podemos determinar su ubicación en tiempo real | Fuente: RPP

Funciones en el reloj. El desplazamiento sobre la interfaz es simple y basado en gestos, con los que podemos navegar entre pantallas predeterminadas. Al dejar presionado el dedo sobre la carátula, podemos cambiar el diseño y escoger entre los que vienen precargados.

El sistema operativo del reloj está basado en Android 8 | Fuente: RPP

Durante las pruebas hemos recibido varias actualizaciones | Fuente: RPP

Un aspecto muy interesante es el de las “recompensas”, un minijuego en el que los padres premian por tareas determinadas. Es un estímulo importante en temas de ejercicios u orden en casa, pues ellos también son capaces de pedir “likes” para lograr sus objetivos.

Por cada tarea realizada en casa, los niños pueden pedir un "Like" que incrementa su nivel de recompensas | Fuente: RPP

Podemos hacer sonar al equipo desde el smartphone para poder ubicarlo | Fuente: RPP

Podemos iniciar llamadas o videollamadas desde el reloj con los contactos asignados por los padres en la app, además de tomar fotos con la cámara del equipo. Los padres también pueden ver las fotos en la app.

Podemos tener videollamadas aprovechando el lente delantero del reloj | Fuente: RPP

Además de las opciones tradicionales del reloj – cronómetro, alarma, brújula y otras – el botón FUN nos permite iniciar rutinas de ejercicios, mientras que el HOME nos ayuda a navegar entre las opciones de configuración y personalización. Por cierto, el equipo no puede apagarse sin autorización del padre. El dispositivo solo puede reiniciarse, y la ventaja de tener un tornillo propietario para la nanoSIM es que no se puede desactivar su ubicación. Si se roban el reloj, el ladrón no podrá restablecer el equipo, ni tampoco apagarlo.

Foto tomada con el Watch Kids 4 Pro | Fuente: RPP

Podemos añadir filtros, compartir las fotos y guardarlas en la galería del teléfono | Fuente: RPP

Dos días de vida. Ojo que hablamos de GPS, WiFi, Bluetooth, datos, videollamadas, sensor de luz y una serie de elementos que consumen energía. Con eso, tenemos dos días de carga útil, la misma que puede recuperarse en poco menos de 80 minutos con el cargador incorporado. Seguramente la inclusión de sensores para el ritmo cardíaco hubiese rebasado la capacidad energética del equipo.

El sistema de pines nos permite cargar de 0 a 100 en unos 75 minutos | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Es un gran DEPENDE. Por un lado, su robusta presencia puede ser un distractor en el colegio, pero estamos ante uno de los dispositivos más completos para el control parental y la comunicación con nuestros hijos. Un tamaño más sutil hubiese sido mejor, pero esta versión incorpora un arsenal de funciones y, encima, cuenta con resistencia al agua. Frente a una banda como la Band 6 de Huawei o similares, este Kids 4 Pro palidezca en autonomía y diseño, pero no tendrás a tu hijo conectado. Por eso, depende.

Seguridad y conectividad frente a smart bands: los atributos del Watch Kids 4 Pro de Huawei | Fuente: RPP

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 4 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: entre 499 y 699 soles en la web de Huawei.