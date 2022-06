NIUSGEEK tiene a prueba al Cubitt CT4 GPS | Fuente: RPP

Escoger un buen smartwatch o banda inteligente no es fácil, en medio de una oferta que incrementa sus beneficios y reduce sus costos. Cubitt es una marca que, sin ser respaldada por una firma de smartphones como parte de sus competidores en el segmento de la salud y los wearables, ofrece productos enfocados en la actividad física y el bienestar sin descuidar el estilo. ¿Vale la pena el Cubitt CT4 GPS? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Cubitt CT4 GPS: especificaciones técnicas

CUBITT CT4 GPS TAMAÑO Y PESO Paquete: 17.1 x 9.6 x 2.2 cm | 47 gramos PANTALLA TFT-LCD redondo de 1.28" 2.5D | Brillo variable FUNCIONES Sueño, 14 deportes monitoreados, compatible con iOS y Android SENSORES Acelerómetro, ritmo cardíaco CONECTIVIDAD GPS | Bluetooth 5 PROTECCIÓN IP68 | 5ATM AUTONOMÍA 300 mAh | Sistema de pines | carga en 2 horas

Tenemos una pantalla TFT LCD de buen brillo | Fuente: RPP

Cubitt CT4 GPS: lo que debes saber

Diseño en plástico. Es un reloj que calza con el formato redondo de bandas inteligentes, con un borde curvo muy cómodo para el paso de los dedos. En este caso, el marco plateado añade dos botones para interacción: uno como acceso a las apps preinstaladas en el equipo y el otro para iniciar rutina en alguno de los 14 deportes monitoreados desde este equipo.

Así lucen los botones laterales | Fuente: RPP

Sensores para la salud. Al centro de la tapa trasera se ubican los sensores para las mediciones. En este caso, contamos con un sistema de luces LED que permiten identificar el nivel de oxígeno en sangre, el ritmo cardiaco y los detalles asociados a nuestra actividad.

Podemos registrar nuestra calidad de sueño | Fuente: RPP

Mis registros de sueño, actividad cardíaca y oxígeno en sangre han estado dentro de lo que uno puede esperar de este tipo de equipos: consistente, capaces de medir variaciones y con posibilidad de automatizar el recojo de datos.

Contamos con medidor de oxígeno en la sangre | Fuente: RPP

Extraño inicio. Por alguna razón, debes conectar el cable USB con los pines al equipo para echarlo a andar, a diferencia de un botón de encendido tradicional. Esto puede representar un problema, pues necesitas descargar la app del teléfono para poder apagar el reloj si es que no queremos usarlo en ese momento. Considera eso. Hablando de la app, se llama VeryFit y la necesitas para gestionar la métrica del equipo e instalar las actualizaciones. Desde ahí podrás escoger tus portadas, aunque son limitadas en cantidad.

La métrica se sincroniza con la aplicación VeryFit | Fuente: RPP

Un TFT decepcionante. La pantalla es uno de los elementos que me generó algunas molestias. Para empezar, la tasa de refresco del panel es baja en comparación con las fluidas animaciones que encontramos en una smartband de Honor o Huawei, por ejemplo. Por otro lado, la respuesta táctil no es eficiente en algunas partes. Debo confesar que me costaba activar o desactivar la opción “no molestar”.

La respuesta táctil no es muy buena, y el fondo negro aparece como gris | Fuente: RPP

Un detalle extraño, sin duda, es que no tenemos el clásico sistema de apagado de panel al poner la mano encima, algo que supuse que venía por defecto en todos los relojes y que he podido encontrar en equipos por debajo de los 250 soles. Si lo tiene, me ha costado mucho activarlo, y si hay que activarlo ya escapamos al estándar de los relojes que añaden esta función de manera automática.

El botón inferior nos deja acceder a los ejercicios | Fuente: RPP

La navegación dentro del OS propietario del reloj nos permite pasar por pantallas como el ritmo cardiaco, la medición de oxígeno en sangre y el estrés. El orden de estas pantallas no puede editarse, ni tampoco incluir el reproductor de música. Dicho sea de paso, la función Música también puede controlar la reproducción desde Spotify o TIDAL.

El control de música es simple, no nos da la información del track | Fuente: RPP

Una ubicación estupenda. Para deportes, el incluir el GPS resulta un alivio. Tener la posibilidad de revisar nuestras rutas. Apenas sales e inicias alguna actividad desde el teléfono, el GPS ya registra nuestra ubicación con muy poco margen de error. Esto, evidentemente, reduce la vida de la batería.

La correa de 22mm tiene un mecanismo de liberación simple | Fuente: RPP

¿Qué tan “smart” es? Estamos dentro de lo que uno espera dentro del terreno de los smartbands redondos. Ya hemos mencionado que un smartwatch tiene un ecosistema de apps por instalar, como el caso de los modelos bajo Fitbit, Google, Apple y Samsung. En el caso de las bandas inteligentes, no podemos añadir apps de terceros y debemos convivir con la propuesta “desde caja”. En este punto, este Cubitt CT4 GPS recibe notificaciones de correos, WhatsApp y otras apps, pero no emite respuestas desde el reloj. Podemos contestar o colgar una llamada, pero no podemos hablar a través del reloj, como sí podemos hacer con otras marcas.

Solo podemos revisar el encabezado del correo y borrar la notificación | Fuente: RPP

Autonomía promedio. El equipo cumple con la expectativa de 7 días de uso. Sin embargo, es normal esperar en estos equipos que la energía drene rápidamente al estar en un promedio cercano al 15%. Trata de cargarlo al recibir la alerta de ese porcentaje. Con uso intenso de GPS, hemos obtenido hasta 4 días y medio de uso, una buena cuota.

Tenemos un sistema de carga de pines para el equipo | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Es aquí en donde el debate se pone “picante”. Hablamos de un equipo que se ofrece por 539 soles, un precio que lo pone a 100 soles por debajo del Watch GT2 Pro de Huawei y a 60 soles por debajo del Amazfit GTR 2, dos equipos con pantalla AMOLED y que son, seguramente, el punto de referencia en este segmento de relojes con GPS. Y eso que no estamos contando a las variantes cuadradas que ofrecen marcas como Xiaomi, Honor, realme y otras.

El reloj se encuentra en un rango de precios complicado | Fuente: RPP

Este Cubitt CT4 GPS puede ser más barato, pero sus carencias son evidentes, en comparación a modelos más robustos. Frente al AMOLED de otros modelos, una pantalla TFT que no tiene sensor para apagado con la palma de la mano es, claramente, una ausencia sorprendente. Para control de la salud y el deporte, otras marcas tienen modelos más competitivos. Como decíamos al inicio, no es fácil escoger un smartwatch, pero es evidente que la tarea de asignar el precio justo es más difícil.

* Equipo cedido a préstamo por Cubitt Peru desde el 11 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado al momento de la publicación: 539 soles desde tiendas online o la web de Cubitt en Perú.