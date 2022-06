Estos son los HyperX Cloud Flight para PlayStation. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Una de las cosas que no me gustan de la PlayStation 5 es que no tiene soporte para audífonos o headsets Bluetooth. Aunque compres los audífonos Pulse 3D de Sony, igual tendrás que utilizar un adaptador USB.

Otras marcas también tienen opciones como los Cloud Flight Wireless de HyperX, que probamos en NiusGeek. ¿Valen la pena?

Diseño: comodidad y opciones para el usuario

Este headset es una versión especial para PlayStation y se diferencia, básicamente, de los HyperX Cloud Flight “normales” por el color azul de sus cables e iluminación LED.

Son bastante cómodos de utilizar, en el sofá jugando e incluso en la PC. Sus almohadillas son de espuma viscoelástica y están cubiertas de un buen cuero sintético.

Almohadillas bastante cómodas en el headset HyperX Cloud Flight para PlayStation. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Son fáciles de ajustar gracias a su flexibilidad. Los cascos giran 90°, lo que hace posible llevarlos en el cuello cómodamente o ponerlos en un gancho que tengas en la pared. Eso sí, son bastante grandes.

La iluminación LED solo es de color azul a lo PlayStation y puedes regularla en tres modos: permanente, pulsaciones y apagado.

Otra vista del headset HyperX Cloud Flight. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El control de volumen tiene un giro “infinito”, con un aviso sonoro al alcanzar el máximo volumen.

Los HyperX Cloud Flight para PlayStation tienen un micrófono desmontable. También cuentan con una entrada de 3.5 mm, aunque HyperX no incluye un cable de este tipo.

El casco izquierdo también hace de botón, lo que permite silenciar el micrófono.

Lo que sí encontramos en la caja es un cable micro USB para cargar el dispositivo. Sí... micro USB en 2022. Evidentemente, preferiríamos conexión USB-C.

Conectividad en el headset HyperX Cloud Flight para PlayStation. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Experiencia con los HyperX Cloud Flight para PlayStation

El headset no es Bluetooth. Funciona bajo la banda de 2.4 GHz, por lo que requiere que conectes el dongle incluido en la caja. El dongle tiene una conexión USB estándar.

El dongle USB para conectar el headset HyperX Cloud Flight para PlayStation. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Luego de conectar el dongle, los HyperX Cloud Flight para PlayStation se conectan inmediatamente en la PlayStation 5. Lo mismo sucede en la PC e incluso en celulares si usamos un dongle.

Es posible utilizar este headset con celulares, pero es poco práctico. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Si deseas también puedes usarlos con una Mac. Eso sí, requerirás de un dongle y seleccionarlos como tu dispositivo de sonido.

Los HyperX Cloud Flight para PlayStation tienen un sonido versátil, pero hay un detalle en su diseño que puede variar tu experiencia.

El tener cabello largo o usar lentes no permite un cierre preciso del espacio sonoro, lo que hará que la experiencia no sea consistente, especialmente en los bajos o a la hora de aislar sonido.

Dependiendo de lo que busques, puede resultarte un headset aparatoso. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El micrófono incluido tiene un buen desempeño para el gaming. Es suficiente para comunicarse efectivamente con tus compañeros de equipo y es muy bueno para controlar el ruido.

Un ejemplo del sonido que obtenemos al usar el micrófono desmontable de este headset. | Fuente: RPP

Es recomendable jugar con luces LED apagadas, ya que esto afecta su autonomía, logrando hasta 30 horas de uso seguido. Si quieres “brillar”, tendrás 13 horas.

¿Valen la pena los HyperX Cloud Flight para PlayStation?

Es un buen headset compatible para PlayStation, que además puede ser utilizado con otros dispositivos.

El sonido está bien, pero depende de qué tan bien te queden los cascos. El micrófono desmontable también está por encima del promedio.

El micrófono desmontable del headset HyperX Cloud Flight para PlayStation es un gran punto a favor. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

No hay quejas mayores quejas con este dispositivo. Hace lo que promete y un poquito más.

Tendría que probar los PULSE 3D de PlayStation para tener una referencia más completa, pero esta opción de HyperX es buena.

Posdata: Despídanse del micro USB e incluyen un cable para conectar el headset al mando de las PlayStation en la próxima edición.