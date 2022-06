NIUSGEEK tiene a prueba al Huawei Watch GT 3 Pro | Fuente: RPP

Fuera del terreno de los teléfonos que una vez estuvo a punto de dominar, Huawei se ha consolidado como una excelente marca de periféricos. En el caso específico de los relojes inteligentes y bandas, han sabido tomar distancia de la competencia con mejores sensores y un proceso más simple de cuantificación de experiencia y el respaldo de la conectividad GPS y Bluetooth. Luego de probar al estupendo modelo GT 3, NIUSGEK te dice si es mejor invertir un poco más e ir por el GT 3 Pro.

Huawei GT 3 Pro: especificaciones técnicas

HUAWEI GT 3 PRO TITANIUM TAMAÑO Y PESO 46,6 x 46,6 x 10,9 mm | 54 gramos PANTALLA AMOLED 1,43" 466 x 466 | 60 hercios ALMACENAMIENTO Y RAM 4GB | 32MB PROCESADOR | OS ARM Cortex M (sin especificar) | HarmonyOS 2 SENSORES Aceleración, giroscópico, magnetométrico, óptico de frecuencia cardíaca, barómetro, temperatura CONTROLES Pantalla táctil | Botón de corona giratoria, botón secundario personalizable CONECTIVIDAD GPS | Bluetooth 5.2 | Frecuencia 2,4Ghz | Bocina y micrófono MATERIALES Pantalla de cristal de zafiro | Caja de titanio | Base de cerámica | IP68 | 5ATM AUTONOMÍA 530 mAh | Carga inalámbrica de 10W

El diseño cambia respecto al GT 3 que hemos revisado | Fuente: RPP

Huawei GT 3 Pro: esto es lo que debes saber del equipo

Un punto alto en diseño. Ya con el Watch GT 2, Huawei nos había demostrado que era capaz de producir un hardware destacado en el terreno de wearables. En este caso, mantenemos el concepto de la edición GT 3 y pulen un poco más los bordes y el sistema de bisagras, logrando un estupendo trabajo en los acabados.

La tapa trasera de cerámica integra los sensores al medio | Fuente: RPP

Se siente, finalmente, un reloj más firme y capaz de destacar en cualquier muñeca. En el caso del modelo de titanio, de acentos grises, cuenta con una correa de cuero que cae muy bien en contacto con la muñeca. Este modelo es de 46mm, por lo que deberías considerar un modelo de menor tamaño si no buscas algo tan grande.

Botón de interacción/ ECG y corona, justo arriba del parlante | Fuente: RPP

Mientras mantenemos al lado derecho la corona giratoria y el botón personalizable sobre la bocina, a la izquierda del panel se ubica el micrófono y un borde liso. El sistema de correas es de fácil acceso para cambio, por lo que podrás combinar este reloj con acabados en metal y otros. Es más cercano al Watch 3 en temas de acabados, y representa un modelo más actual que el GT2 Pro.

La correa es compatible con otras de 22mm | Fuente: RPP

El sistema puede ser activado para registrar nuestras métricas todo el día | Fuente: RPP

Una pantalla más veloz. Con la tercera generación de relojes de Huawei vimos cómo el sistema se sentía más dinámico al paso de las pantallas y la respuesta táctil. En este GT 3 Pro eso no se descuida. Tengo a prueba, junto con este equipo, al Honor GS3 y al GTR 3 Pro de Amazfit; y puedo decir, como testigo, que ninguno de esos dos llega a la tasa de refresco y dinámica del GT3 Pro.

La pantalla es soberbia, frente a otros smartwatches del segmento | Fuente: RPP

Además, este AMOLED tiene un estupendo brillo bajo el sol y nos permite visualizar la información sin problemas, tanto por iluminación como por resolución y detalle. No hay toques falsos, incrementos de luz ni fallos. Bien ejecutado todo.

Las apps aparecen en esta configuración, pero podemos poner un modo de lista | Fuente: RPP

Harmony OS sigue creciendo. En esta versión, Huawei apuesta por mantener el buen trabajo del GT 3 y mantiene la conectividad mediante AppGallery y servicios de Huawei, los que no afectan el rendimiento de un smartphone con Android bajo Google. Si bien no tenemos conectividad WiFi o compatibilidad con eSIM, sí mantenemos el GPS y el Bluetooth. Me sorprende cómo, con solo 32MB de RAM, el equipo va tan rápido.

Integramos GPS para reconocimiento de rutas y distancias | Fuente: RPP

Una cuantificación mejorada. En este modelo GT 3 Pro, Huawei añade un método de medición para temperatura corporal y ECG, un aditivo promocionado en otras marcas y que, finalmente, llega a la firma china. Con TruSeen 5.0+. los ocho sensores fotoeléctricos permiten un monitoreo activo de lo que hacemos, y añade estas dos condiciones a su medición.

Las tareas que Huawei ya controlaba han sido optimizadas en esta versión | Fuente: RPP

Más allá de estas nuevas tareas, la precisión de los sensores ha mejorado en todo nivel. Ya no solo es más preciso en la cuantificación de pasos, sino también en la diferenciación de niveles de sueño y el registro de estrés, ejercicios y saturación de oxígeno en la sangre. Fue el reloj que usé durante mi proceso de recuperación de COVID-19 y es realmente útil tener un compañero así para medir parámetros.

Reunimos más de 100 actividades físicas para monitorear | Fuente: RPP

Para la medición del electrocardiograma, basta con iniciar la opción en el reloj y poner el dedo índice sobre el botón de abajo, y así formar un circuito estable para conseguir lecturas óptimas. Ante esto, Huawei hace la aclaración que no es un equipo médico profesional, y que estas cifras son referenciales.

La app "Huawei Salud" debe ser descargada del AppGallery junto con HMS | Fuente: RPP

Aun falta el camino “Smart”. Es un asunto pendiente el tema “inteligente” de estos relojes de Huawei, y HarmonyOS ha venido trabajando consistentemente en la integración de apps de terceros en estos equipos. Aun estamos lejos de la propuesta del AppStore y Google Play, pero es evidente que la intención de Huawei es abrir a desarrolladores estas opciones.

Ya podemos añadir respuestas preestablecidas | Fuente: RPP

Aun así, la integración con iOS y Android ya permite las respuestas rápidas y una sincronización más estable. Sin embargo, puedes olvidarte de herramientas de Google. Eso sí, puedes controlar Spotify y revisar notificaciones, además de contestar llamadas con buena calidad desde la muñeca. Lo malo es que ahora no tenemos una amplia colección de portadas gratuitas, uno de los diferenciales de Huawei antes del salto a HMS.

La carga total se produce en hora y media desde 0% | Fuente: RPP

Una autonomía imparable. Si al GT 3 me lo llevé a Las Vegas sin cargador y regresé con 25% de batería tras siete días, mi viaje a Buenos Aires y toda mi estadía con COVID en casa me mantuvo lejos del cargador por 13 días, momento en el que el 10% de batería restante emergía. Una brutalidad para un reloj de mediciones continuas. Carga en hora y media, pero dura casi dos semanas, sin problemas.

Huawei Watch GT 3 Pro: ¿Vale la pena?

El equipo está bien construido y añade funciones orientadas a la salud | Fuente: RPP

Sin dudas. No hablamos de un equipo barato, pero es de lo mejor que tu muñeca puede tener por largo tiempo. Autonomía, diseño, pantalla, medición de actividad cardiaca y enorme conectividad hacen de este reloj un rival difícil de vencer en el segmento de smartwatches. Ve por él, sin reservas.

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 24 de mayo hasta la publicación de esta reseña. Precio en el mercado local: 1299 soles en la web de Huawei.