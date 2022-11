NIUSGEEK tiene a prueba al XO3, de la línea XBOOM de LG | Fuente: RPP

Las apuestas por entretenimiento en casa siguen incrementándose, y LG conoce muy bien ese ámbito en su línea de audio y video. Con XBOOM, la marca surcoreana quiere ganarse un sitio en la propuesta híbrida de parlantes que podemos llevar a todos lados. El punto más alto al que apuntan es el XBOOM XO3, el equipo con sistema 360 que quiere acompañarte, pese a su peso. ¿Vale la pena? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

LG XBOOM XO3: especificaciones técnicas

LG XBOOM 360 XO3 DIMENSIONES 165 x 327 x165 mm | 3.2Kg DRIVERS canales 1.1 de tres vías | woofer 25W | bocina de medios 25W | tweeter PUERTOS Audio 3.5mm | USB-C MATERIALES Tela y plásticos reciclados para el chasis | IP54 CONECTIVIDAD Bluetooth 5.1 | Dual Party AUTONOMÍA 3900 mAh | carga en menos de 5 horas

El acabado del XO3 combina materiales reciclados | Fuente: RPP

LG XBOOM XO3: esto es lo que debes saber

Un monolito con parlantes. La presencia del equipo sorprende en cualquier mesa, entendiendo que estamos ante una bocina distinta a muchas en el mercado. A diferencia de otros modelos de LG que cuentan con una agarradera, este XO3 es un cono que en la punta incluye un sistema táctil de interacción y luces RGB.

No es un parlante pequeño, pero se integra bien a decoraciones | Fuente: RPP

El recubrimiento del parlante está desarrollado con plásticos reciclados y cuenta con una certificación SGS como producto eco amigable. Tanto la tela como el empaque han sido producidos con insumos de segundo uso, una tendencia que se aplica en todos los productos de la firma.

Tenemos puerto de carga entre el botón de encendido y el puerto auxiliar de audio | Fuente: RPP

En temas de diseño, la tela recubre un acabado en plástico y exhibe una tapa superior que añade los controles táctiles para reproducción, pausa y emparejamiento. Bajo esta tapa, se ubica el sistema de luces RGB y, cerca de la base, los ingresos USB-C para carga y un puerto auxiliar de audio.

El emparejamiento se hace a través de la app XBOOM | Fuente: RPP

Solo Bluetooth, una pena. Me hubiese encantado que este parlante fuese WiFi, pues el método de emparejamiento por Bluetooth solo permite la transmisión de lo que escuchamos desde el teléfono uy otro equipo conectado, sin poner de manera independiente los audios de WhatsApp y otras apps mientras lanzamos música al dispositivo.

Este cono invertido permite la difusión del audio en 360 grados | Fuente: RPP

Sonido 360. La gracia del XO3 es que, debido a su diseño, el sonido viaja en todas direcciones desde la cúpula que añade los drivers de neodimio y el sistema conformado por el speaker de medios de fibra de vidrio y el tweeter en la punta. El cono invertido permite que el sonido viaje en 360 grados casi como una ola.

En la parte superior se aloja el tweeter | Fuente: RPP

La superficie curva del cono orienta el sonido del parlante en un patrón que no se degrada en todas direcciones, a diferencia de arreglos que tratan de replicar un sonido en 360 grados con bocinas que rodean al equipo. Aquí no, pues el sonido sale hacia arriba y se disipa suavemente con ese cono.

Aquí se esconde la bocina de frecuencias medias | Fuente: RPP

Junto con esta cima basada en el tweeter y la bocina de medios, los radiadores pasivos laterales complementan el trabajo del woofer alojado en la base del XO3 para extender las frecuencias bajas de forma paralela.

El cambio de luces ocurre desde la app XBOOM y cuenta con presets | Fuente: RPP

Luces de compañía. Con la app LG XBOOM – LG, por favor, unifica tus apps de audio – tenemos la posibilidad de modificar la iluminación RGB de la punta para acompañar el contenido que emitimos.

Podemos personalizar la emisión de luces | Fuente: RPP

Desde la app podemos determinar la frecuencia de parpadeo, el efecto, la intensidad y hasta la posibilidad de habilitar el flash LED de nuestra cámara para que brille - o brillen - al ritmo de la música en una reunión.

En la app podemos activar el SOUND BOOST para potenciar la salida | Fuente: RPP

Ya, pero ¿qué tal suena? Yo tengo un prejuicio marcado con los parlantes de este tipo de marcas, los que suelen tener un sonido “encajonado”. Pese a la falta de un asocio como MERIDIAN, el XO3 cuenta con un estupendo balance y un gran alcance sin distorsión.

La luz RGB también responde a la música | Fuente: RPP

Probando mis tracks habituales, la amplitud en “Vultures” de John Mayer es brutal para la zona de los graves y los silencios del acompañamiento durante el solo. En el caso de “Lento” de Julieta Venegas, la dispersión de los arreglos es muy bonita y no se sienten como si estuviesen sobreponiendo frecuencias. Para “Nothing else matter” di vueltas alrededor del parlante en un salón con mucha acústica en el edificio de RPP, y no sentí señales opacadas. Realmente tenemos un 360.

En la app podemos determinar el comportamiento de las luces del XO3 | Fuente: RPP

Eso sí, a partir del 80% de volumen, ya notamos un poco de deficiencias en el 360. A partir del 95%, ya aparece un poco de distorsión en el track.

Estos controles son táctiles y responden bien al toque con los dedos | Fuente: RPP

Autonomía y portabilidad. Esto es lo que más me encantó del equipo, además del sonido. Tenemos un parlante estupendo diseño y con muy buena autonomía. Sí, leíste bien. Autonomía. Podemos usar este parlante enorme lejos de una fuente de energía por hasta 24 horas. En mi tiempo de uso, pude quédame con el 35% de batería en unas 8 horas con las luces LED y volumen al 70%. Suficiente energía para un día fuera de casa o un paseo.

Lo bueno es que tenemos la posibilidad de cargar sus 3900 mAh mediante un cable USB-C, aunque este proceso puede durar hasta 5 horas de cero a 100%.

LG XBOOM XO3 ¿Vale la pena?

Es una tremenda adición para el entretenimiento en casa o al aire libre | Fuente: RPP

Lo voy a poner de esta manera. Un parlante como el monstruoso SRS-RA5000 de Sonyy está cercano a los 700 dólares, pero con conectividad WiFi y un sonido destructor en ambientes grandes. Por el otro lado, un Huawei Sound Joy es la referencia de calidad en sistemas portátiles y suda de miedo frente a este LG, pero cuesta casi la tercera parte y tiene, además de un anillo RGB, la firma DEVIALET. Este LG esta al medio.¿Qué significa estar al medio? Pues tenemos un diseño impecable, RGB personalizable, gran sonido y una autonomía brutal. Todo esto podría, en algunos casos, no ser suficiente para cubrir la ausencia de WiFi o un peso más ligero para el traslado. Más allá de eso, es un equipo que no tiene problemas en ir contigo a cualquier lado o quedarse en casa para darte buen sonido. Iría por él si necesitara algo intermedio de buena calidad, aunque eso implicara aumentar el precio.

* Equipo cedido a préstamo por LG Perú desde el 7 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 1299 soles, con ofertas desde 779 soles en la parte final del año desde la web de LG.