Huawei ha girado de manera muy inteligente en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, impulsando su ecosistema de soluciones alrededor de teléfonos y conectividad. Entre lo más destacado está, sin duda, su división de audio que ya ha tenido buenos resultados en audífonos, TWS y sistemas de entretenimiento. Dentro de ese cúmulo de opciones, aparece un parlante bluetooth con las tres B que, valgan verdades, sobrepasa nuestras expectativas. NIUSGEEK pone a prueba al Huawei Sound Joy.

Huawei Sound Joy: especificaciones técnicas

HUAWEI SOUND JOY con DEVIALET TAMAÑO 202 x 73 mm PESO 680 gramos DRIVER Altavoz de 20 W y 50 x 75 mm | Tweeter de 10 W y 19 mm CONECTIVIDAD Bluetooth 5.2 | AI Life App | NFC | Puerto USB-C MATERIALES Tela sintética | Plástico | Certificación IP67 BOTONES 5 de interacción, dos de volumen AUTONOMÍA 8800 mAh | Carga de hasta 40 W | PD 3 RESPUESTA 50 Hz a 20 KHz CODECS AAC | SBC

Huawei Sound Joy: esto es lo que debes saber

Un tomatodo con parlante. A diferencia del estilizado Huawei Sound que probamos hace unos meses, esta barra Sound Joy encaja más con la propuesta portátil de LG, Sony y JBL, aunque con mejor acabado. Para empezar, nos encontramos con un enmallado firme que cubre la bocina en la cara del cilindro y deja en las puntas los radiadores pasivos firmados por DEVIALET, aunque uno de ellos viene rodeado de un anillo LED RGB y el otro protegido por una base que soporta al equipo mientras se mantiene erguido. Completan el diseño una correa ajustable para llevar el equipo a todos lados e indicadores de plástico en alto relieve para el volumen, el puerto NFC y el logo de HUAWEI.

Vaya que tenemos botones. Hasta siete botones distintos en este modelo, cinco de ellos retroiluminados. Encendido, acceso al asistente – funciona con Google Assistant o Siri -, play y pausa, bluetooth y emparejamiento son los accesos que el equipo ofrece en una pequeña tira plástica que se coloca sobre el puerto USB-C de carga. En la cara del cilindro nos topamos con dos monstruosos botones de volumen, y todos funcionan muy bien con poca presión.

AI Life al rescate. Para emparejar el equipo, podemos hacer uso del Bluetooth directo desde Android o iOS para enlazar sus funciones. Por otro lado, podemos usar la aplicación IA Life y ajustar los parámetros del equipo en calidad de audio con los plugins de DEVIALET, el comportamiento del aro de luz LED, añadir un parlante para acceder al estéreo – ojo que también lo podemos hacer sin la app - y actualizar el firmware.

DEVIALET en dos vías. A nivel de audio, este equipo integra un sistema de dos vías con un diafragma de carbono que refuerza las frecuencias bajas desde los 50hz en la parte superior de la bocina, acompañado de un tweeter Silk Dome de 10 W bajo el logo de Huawei para alcanzar frecuencias de hasta 10 khz, todo dentro del rango auditivo. Es increíble cómo en un cuerpo cilíndrico tan pequeño rodeado de tela se pueda producir graves tan firmes, y la magia detrás de este truco es cortesía del sistema SAM de DEVIALET para alineamiento de señal y presión acústica, dejando un sonido parejo con una potencia máxima de 79db.

Le puse agua al Sound Joy y subí el volumen... HAZLO

Protección contra el agua. Para confianza plena del usuario, el equipo está sellado para impedir el ingreso de agua, incluyendo los radiadores pasivos– Dios mío, cómo tiemblan con la salida de audio – y el acabado en tela. Es un equipo firme y seguro cuando es usado en exteriores, así que no te preocupes.

Soporte para fiesta. Este Sound Joy integra la posibilidad de emparejamiento con otros equipos similares mediante la app AI Life, el botón físico para el enlazado – bajo el Bluetooth – y con solo agitarlo frente al otro. De acuerdo con Huawei, podemos hacer pairing hasta con diez equipos distintos, aunque en mi prueba hubo un ligero delay en la señal, pese a tener BT 5.2. Seguramente es un trabajo en construcción, así que actualiza el equipo cada vez que puedas. Hablando de updates, he recibido entre tres a cuatro durante mis pruebas.

Los 3 presets de DEVIALET pueden combinarse con la salida de graves

¿Qué tal suena? Pues bien, y en todas las condiciones posibles. Probé los tres modos de configuración de DEVIALET integrados al AI Life – HiFi, vocals, y DEVIALET Space – y me quedo con el primero con acentuación de graves hasta +4db. Ahí encontré mi “sweet spot”. Ojo que la mejor calidad la obtengo en modo vertical, mientras que en horizontal siento un sonido ligeramente más encajonado.

No se cansa nunca. Tenemos un equipo que, sin mediar inconvenientes, cuenta con una vida útil de hasta 25 horas, gracias a sus 8,800 mAh de batería. En mis pruebas he logrado consumir casi un 7% por hora, así que rondamos entre las 14 o 16 horas a tope, pero esto se incrementa si bajas el volumen o si desactivas la luz LED RGB. Además, el standby del equipo es tremendo, y cuenta con carga de hasta 40 W mediante puerto USB-C, algo que aliviará los problemas de autonomía en poco más de dos horas.

¿Qué no me gusta? Este parlante sería perfecto si tuviera integración con servicios vía WiFi. Al estar solo por bluetooth, el consumo de multimedia se interrumpe con notificaciones, llamadas y el sonido de otras apps. Si bien tenemos acceso a Spotify mediante este recurso, no podemos usar este Sound Joy a través de nuestra red inalámbrica. Es una exquisitez, pero en una reseña se dice todo. Si tan solo hubiese tenido un puerto para conectar un cable de 3,5mm y añadir un Chromecast Audio o un sistema de conversión a red, hubiese sido perfecto.

¿Vale la pena? Sí, por varias razones. La primera es la seguridad de un equipo pensado para usar al aire libre sin restricciones de seguridad. La segunda es la limpieza en la entrega de audio potente. La tercera es la autonomía, que realmente incentiva al uso despreocupado. La cuarta es su robusto diseño, que no descuida la identidad al colocar ese anillo RGB. La quinta es el precio, pues el rango de 500 soles es ideal para todo lo que aporta. Ve por él antes de Año nuevo.

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 15 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: entre los 499 y 599 soles en el sitio web de Huawei.