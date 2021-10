NIUSGEEK pone a prueba a la Logitech Brio 4K Pro | Fuente: RPP

Las videollamadas son, por ahora, el nuevo estándar de reunión en medio de esta etapa de “home office”. Durante los primeros meses de pandemia, los trabajadores remotos generaron una altísima demanda de cámaras web, un accesorio que había caído en desuso y que, de un momento a otro, se convirtió en uno de los gadgets más solicitados en 2020. Logitech, una de las marcas líderes en accesorios, ya había generado un catálogo interesante y ponía a la BRIO como el modelo más importante de su catálogo hace cuatro años. ¿Vale la pena ir por esta webcam cuatro años después? Es lo que queremos saber en NIUSGEEK.

Logitech Brio 4K Pro Webcam: especificaciones técnicas

LOGITECH BRIO 4K PRO TAMAÑO 27 x 102 x 27mm PESO 63 g CÁMARA 13MP autofocus | visión de 90°/78°/65° | Zoom de 5X MICRÓFONOS Estéreo | Alcance de 1.22m CONECTIVIDAD USB-C ACCESORIOS Montura para pantalla y cubierta de lente SOFTWARE Windows Hello | Logi Capture | Logitune COMPATIBILIDAD Windows 8.1 para 4K y 7 para 1080p | macOS 10.10

Al lado del lente se ubican los sensores infrarrojos para Windows Hello | Fuente: RPP

Un diseño menos agresivo. Por lo general, las cámaras web tienen una presencia imponente sobre los monitores como un “gran hermano”, pero en este caso estamos ante un diseño más estilizado y menos invasivo, tal como ocurre con la Streamcam o la C920 de la misma Logitech. Tenemos un panel muy glossy y altamente sensible a las huellas dactilares, pero de un contorno opaco. El diseño se complementa con un ingreso para puerto USB-C en la parte trasera, dos micrófonos, un LED infrarrojo y un sensor a la derecha del lente principal y un LED luminoso para avisar que la cámara está en uso.

La Logitech Brio es casi "plug and play" | Fuente: RPP

Una instalación sencilla, pero con truco. Para usar el equipo, basta conectar el cable USB-C a la parte trasera y el otro extremo a la PC, para luego usarla en apps como Zoom o Teams. Sin embargo, hay mucho software que podemos usar: Logi Capture para grabar la imagen de la webcam, Logitune para actualizar el firmware y calibrar color, o la misma G Hub para acceder a esos parámetros. En el caso de Logi Capture, podemos generar esa app como webcam virtual y usarla como puente para modificar parámetros.

Bajo el soporte se esconde una rosca para trípode | Fuente: RPP

Monturas y protección. Bajo el soporte de pantalla, Logitech añade una rosca para montar la Brio en trípodes de manera sencilla, y solo necesitas un ligero twist para retirar esa parte. En la caja, Logitech incluye una cubierta de plástico para darnos una capa extra de privacidad.

El equipo cuenta con una tapa para cubrir el lente | Fuente: RPP

Windows Hello. Sí, con este equipo, podemos añadir una capa extra de acceso, gracias a su LED infrarrojo y el sensor adicional para permitir el inicio de sesión con solo mirar la webcam.

Así se sujeta en la pantalla de una laptop | Fuente: rpp

Calidad de imagen. En concreto, vamos bien. Tenemos la posibilidad de grabar en 4K a 30 fps y llegar hasta los 60 con una resolución 1080p. Los parámetros de color se ajustan bien, aunque por lo general la webcam tiende a darle mucho énfasis a los tonos naranja. Te recomiendo ver el video de prueba.

VIDEO: Así nos fue con la Logitech Brio | Fuente: RPP

Los micrófonos se ubican a los lados del lente | Fuente: RPP

Lo que no me gusta. El gran defecto que siempre he visto en las cámaras web de Logitech es el ajuste de brillo que añade capas de blanco a la imagen, pero no regula el ingreso de luz en el equipo. Por más oscuro que vayas en una toma sobre expuesta, siempre quedará sobreexpuesta. A veces, la imagen reduce los cuadros por segundo para encajar con la exposición, y eso resulta un poco molesto. Además, nunca pude echar a andar el enfoque automático, pese a tener una distancia focal cercana a 1cm.

Un diseño menos llamativo que la StreamCam | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sí, pero entendamos que es un hardware de hace cuatro años, y que hoy la tecnología aplicada a cámaras web como la Yealink UVC30 – mismo rango de precios – permite mayor detalle y funciones mejor ejecutadas. Esta Brio es más que suficiente para cualquier tipo de trabajo y ofrece un buen balance de color. Mejor calidad que la Streamcam o la C920, pero con un hardware de hace 4 años. Si la encuentras a buen precio, ve por ella.

* Equipo cedido por Logitech Perú desde el 26 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en Perú: 699 soles en tiendas. 169 dólares en Amazon