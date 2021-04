NIUSGEEK pone a prueba la Yealink UVC30 Desktop | Fuente: RPP

En menos de un año, el mercado de webcams ha pasado de convertirse en protagónico a raíz de la pandemia. Durante años, nos conformábamos con la imagen que las cámaras integradas de las laptops o equipos de bajo costo que, a veces, ni conectábamos en casa. La búsqueda de un producto balanceado en calidad y precio provocó que este accesorio sea escaso, pero hoy hemos recuperado buenas propuestas y con costos no tan astronómicos. NIUSGEEK tiene a prueba la Yealink UVC30, una webcam de costo medio con capacidades notables.

Estas son las especificaciones del Yealink UVC30 Desktop

YEALINK WEBCAM UVC30 DESKTOP TAMAÑO 5.9 x 4.5 x 4.5 cm PESO 150 gramos CONECTORES USB-A 2.0 - adaptador a USB-C en la caja CAMARA 1/2.5” CMOS, 8.51 MP DISTANCIA FOCAL desde 2.22mm APERTURA FOCAL f2.4 CAMPO DE VISION 120 GRADOS ALCANCE DE VISION ENTRE 1 A 5 METROS - AUTOFRAMING SALIDA DE VIDEO 4K 30, 1080p60/30, 720p60/30 VELOCIDAD DE DISPARO 1/60 ~ 1/10000 segundos COMPATIIBILIDAD Windows 7 a 10 | Windows Hello | MacOS 10.10 CERTIFICACION Microsoft Teams Rooms & Zoom Rooms MICRÓFONO 63dB SNR

Esto es lo que debes saber del equipo:

La Yealink UVC30, la Jabra Panacast y la Logitech Streamcam | Fuente: RPP

Diseño que se destaca. Por momentos, el diseño nos evoca a una cámara de seguridad sobre el marco de los monitores. Es tubular y larga, acentuando el lente y el notificador LED en la parte inferior. Al lado izquierdo cuenta con agujeros para colocar un accesorio que cubre el lente por privacidad. Atrás, emerge el cable USB integrado, mientras que en la parte de abajo contamos con el anclaje.

El brazo de tres etapas ayuda a un gran agarre en cualquier monitor | Fuente: RPP

Fácil instalación y buen agarre. Punto adicional a la marca por incluir en la patita articulada de tres etapas un adaptador para montar el equipo en trípodes. Muy útil. Sin embargo, a la mano se siente algo frágil, en comparación con la Jabra Panacast o la Logitech StreamCam, las otras webcams que uso en casa. No es un equipo que se sienta macizo.

Así luce el lente sobre el monitor | Fuente: RPP

El brazo esconde un adaptador para montar la webcam en trípodes | Fuente: RPP

Compatibilidad. En mi caso, usé el equipo con mi PC con Windows 10 Pro y procesador AMD. Si bien esta Yealink tiene herramientas para el protocolo de seguridad “Windows Hello”, no pude activarlo. Más allá de ese inconveniente, el equipo ha funcionado en Zoom, Skype, Teams, Streamlabs y la app nativa de Windows para cámaras. El códec de video es realmente dócil para Adobe Premiere.

El equipo ha funcionado sin problemas para Zoom, Teams, Skype y otros | Fuente: RPP

La ausencia de software. Hay pros y contras en este dispositivo. Por un lado, tenemos compatibilidad mediante “plug and play”, pero no contamos con un software para ajustar detalles como el brillo – no podemos ajustar el ingreso de luz al lente, solo el brillo de la imagen -, el rango dinámico o el nivel de zoom que necesitamos en la toma. Es importante que entendamos esto: debemos aprender a usar las propiedades de cámara de Windows para “sacarle el jugo” a este equipo.

Aquí se encuentran las especificaciones del equipo | Fuente: RPP

¿Qué tal funciona? Pues bien. Ha sido el equipo que he usado en la última semana para el bloque de NIUSGEEK y #FamiliaPuntoCom en RPP TV. Ha funcionado sin problemas y con buen framing en la transmisión por Skype. Ojo que han sido sesiones entre 10 minutos y una hora sin sobresaltos. Eso sí, el equipo tiende a calentar un poco, aunque no en exceso y no al nivel de un apagado repentino.

Ha sido toda una revelación este equipo | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Yo estoy considerando ir por una. En este caso, hablamos de una webcam que se vende a casi 200 dólares en Perú – en Amazon la puedes encontrar a un precio similar – pero que tiene la capacidad de grabar en 4K a 30 fps. Eso es más que suficiente para garantizar la calidad de imagen en streaming, videollamadas o conferencias junto a una buena conexión en casa. Seguramente el gran “pero” es la falta de recursos como los que tienen firmas como Jabra o Logitech, pero esta Yealink puede satisfacer muchas demandas con una simple conexión. Usa un micrófono USB y tendrás un ambiente para teletrabajo superior al resto.

* Equipo cedido a préstamo por SUMTEC Perú desde el 12 de abril hasta la publicación de la reseña