NIUSGEEK pone a prueba dos micrófonos de la marca MAONO | Fuente: RPP

El armar un “estudio en casa” no debería ser un tema difícil, y hoy el mercado añade distintas soluciones para mejorar la calidad de audio en nuestras videollamadas o proyectos personales como un canal de YouTube, un podcast o transmisiones en Twitch. Maono es una marca que ha añadido soluciones de bajo costo en este rubro, y NIUSGEEK tiene a prueba dos modelos distintos para probar: un Fairy Lite con conexión USB y un AU-PM320 con conexión XLR.

Este es el Maono AU-902 "Fairy Lite" | Fuente: RPP

Maono Fairy Lite: especificaciones técnicas

MAONO AU-902 FAIRY LITE CÁPSULA 14mm condensador PATRON POLAR Cardioide RESPUESTA DE FRECUENCIAS 20-20,000 Hz SENSIBILIDAD Desde -35 hasta 3db INGRESO MÁXIMO 110 decibeles nivel de presión sonora, 1khz a 1% T.H.D. SAMPLING RATE 44.1 KHz a 48 KHz | 16 bits CONECTOR USB-C

Para que tengas una idea de la proporción | Fuente: RPP

Un micrófono USB muy pequeño. Es lo primero que me salta a la vista al desempaquetarlo. En este caso, contamos con un equipo en plástico del tamaño de un Twix, pero del grosor de una lata de RedBull. En el frente vemos los controles de ganancia – que funciona para MUTE al pulsarlo - y de volumen del audífono, mientras que atrás tenemos los ingresos para audífonos y USB-C. Para darle apoyo, se añade un pedestal, cuya base se desenrosca y es compatible con los brazos de micrófono.

En la parte delantera contamos con las perillas de ganancia de micrófono/MUTE y el volumen de audífonos | Fuente: RPP

Un sonido justo. Al concentrar al driver de 14mm en el patrón cardioide, tenemos un sistema que le queda bien a voiceovers o locuciones para podcasts, no tanto así como micrófono omnidireccional con el que podemos dejarlo sobre la mesa. El sonido es firme, con un corte de frecuencias graves, pero con medios destacados. Te recomiendo escuchar la prueba de micrófonos que añado en este post.

En la parte trasera se integran los puertos de ingreso | Fuente: RPP

Un hardware ruidoso. Aquí tenemos un problema inevitable: el pulsador del MUTE. Si bien la rueda de volumen es silente en la grabación para no afectar con ruido nuestra locución, sí generamos mucho ruido al pulsar para activar y desactivar el MUTE. No vas a poder evitarlo.

Podemos adaptarlo a brazos de micrófonos | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Frente a micrófonos como el Blue Snowball, tienes la ventaja de un conector USB-C, un botón MUTE, salida de audífonos y regulador de ganancia. Eso ya es mucha diferencia respecto a la coqueta “bolita”. Contra otros, el rango de precios se incrementa considerablemente unos 200 soles. Creo que, si buscas algo “bueno, bonito y barato”, debes ir por él.

Precio: 249 soles en Coolbox Perú | 49.90 dólares en Amazon

Este es el MAONO AU-PM320 con conexión XLR | Fuente: RPP

Maono AU-PM320: especificaciones técnicas

MAONO AU-PM320 CÁPSULA 16mm PATRON POLAR Cardioide RESPUESTA DE FRECUENCIAS 20-20,000 Hz SENSIBILIDAD Desde -34 hasta 3db IMPEDANCIA 200 ohms INGRESO MÁXIMO 140 decibeles SPL, 1khz a 1% T.H.D. PHANTOM POWER 48V DC 3ma CONECTOR XLR 3 pines

Así luce frente al CM25 MK III de Focusrite | Fuente: RPP

Un micrófono extra. Aquí entramos al terreno de los XLR o conectores equilibrados para interfaces de audio. Y Maono nos tienta con un acabado en metal que iguala a mi Scarlett Studio MKIII en tamaño y dimensiones. Encontramos al driver protegido en un enmallado y el conector XLR en la parte inferior. En la caja encontramos un adaptador para brazo y un cable de dos metros y medio.

Podemos desmontarlo para ver la circuitería | Fuente: RPP

Un sonido que no te esperas. Personalmente, no he encontrado mucha diferencia con el Scarlet MKIII en mis pruebas, pese a que el Maono lleva un driver de 16mm y el de Focusrite uno de 20. Son muy similares en firma, aunque el PM320 suena un poco más encapsulado que el CM25 en líneas generales. Sin embargo, y para el precio de 50 dólares, no hay mucha distancia. Eso sí, con el Scarlett hay más claridad en frecuencias altas, lo que lo ayuda en registro de instrumentos. Te recomiendo escuchar la prueba de micrófonos que añado en este post.

AUDIO: Así suena el Maono AU-PM320 frente al Focusrite CM25 MK III

Sorprende la relación "calidad / precio" | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Si ya cuentas con una interfaz que acepta dos canales XLR, ve por un par por una razón: el precio. Con dos, ya puedes producir material de calidad similar en ambos canales, siempre que no tengas uno mejor. Son una gran manera de entrar en temas XLR y podcast para uso de consolas o interfaces en casa. Creo que, con mi CM25, ya tengo un micrófono de reemplazo – o micrófono adicional - para mi sistema portátil de grabación en exteriores.

Precio: 149.90 soles en Coolbox Perú | 49.99 dólares en Amazon

* Equipos cedidos por Maono a través de Coolbox Perú desde el 16 de agosto hasta la publicación de la reseña.