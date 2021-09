Los Logitech Zone Wired que probamos no son inalámbricos. | Fuente: RPP Noticias

Nuevamente en reseña un producto no dedicado a los jugadores, sino a la división Business. Logitech compartió con NIUSGEEK sus audífonos Zone Wired, con un estilo empresarial y que busca ser una alternativa para el teletrabajo.

Ya hemos explorado esta línea anteriormente con la Logitech ConferenceCam Connect, pero ahora nos toca auriculares, donde, sinceramente, la división gaming tiene mucha ventaja. ¿Valdrá la pena alejarse de este estilo para el de negocios?

Especificaciones

Micrófonos: micrófono principal unidireccional y micrófono secundario omnidireccional

Tamaño del controlador de altavoz: 40 mm

Impedancia del controlador de altavoz: 32 ohmios

Longitud del cable: 190 cm

Dimensiones: 165,93 x 179,73 x 66,77 mm y 211 gramos

La caja del Logitech Zone Wired es biodegradable. | Fuente: RPP Noticias

Diseño

Los Logitech Zone Wired son elegantes, gobernados por un color plata predominante.

La diadema es de acero inoxidable, recubierto con una especie de teflón con almohadilla de silicona. En la parte superior, lleva el logo de la marca.

Puede acomodarse en cualquier tamaño de cabeza y, desde el tacto, se aprecia resistente a golpes o caídas.

La parte superior del audífono lleva el logo de la marca. | Fuente: RPP Noticias

Ahora, en cuanto a los auriculares como tal, tienen dos almohadillas con cubiertas suaves de espuma que, a mi gusto, no son cómodas considerando las largas jornadas laborales. Estas no tapaban mis orejas en su totalidad y, en días largos, su tamaño terminaba incomodándome.

Las almohadillas que van en el oído. | Fuente: RPP Noticias

El micrófono se encuentra en el auricular izquierdo y puede girar en 180°. Esto, no visto en muchos dispositivos, puede ser muy útil por cómo usas el equipo y si es que el cable pasando por tu costado no te termina fastidiando.

El audífono para el Logitech Zone Wired. | Fuente: RPP Noticias

Hablando de cables, en cuanto a calidad y diseño, es uno de los mejores que he visto. Es trenzado y posee un color gris moteado que combina muy bien. Asimismo, pese a medir hasta 1.9 metros, no se enreda.

El cable es grueso y resistente. Rara vez se enreda. | Fuente: RPP Noticias

En su recorrido, está un tipo perchero para acomodar y asegurar el cable a nuestra ropa, mientras que, por la parte superior, se encuentra el útil controlador táctil, desde el que podremos mutearnos, contestar una llamada o parar y reproducir multimedia. Al lado, los botones para aumentar o disminuir el volumen.

Nuestro menú de control en el mismo dispositivo. | Fuente: RPP Noticias

El cabezal del Logitech Zone Wired es USB-C, pero la caja nos brinda un adaptador a USB-A, además de un lindo estuche de tela.

El dispositivo tiene un puerto USB-C, pero también llega con un adaptador a USB-A. | Fuente: RPP Noticias

A excepción de mis reparos con las almohadillas, un distinguido diseño, resistente y de calidad.

Performance

Los Logitech Zone Wired están hecho para videollamadas laborales y cumplen su función como tal.

El micrófono funciona correctamente en sus modos unidireccionales y omnidireccionales. Asimismo, el poder mutearnos desde el controlador o solo levantándolo a 90° es muy útil en el ajetreo del día a día.

Asimismo, tiene un sistema automático de supresión de ruidos. No es perfecto, pero ayuda mucho al momento de conversar. Grabé un episodio de podcast (cada uno desde su domicilio) con el dispositivo como muestra de ello.

Grabado desde PC y sin mayor edición, así suena el micrófono:

Prueba de voz con el Logitech Zone Wired. | Fuente: RPP Noticias

En audio, el sonido estaba por deberme. Sin manipular, está perfecto para conversaciones de voz, pero para escuchar música o ver vídeos, se nota plano, sin sobresalir en graves o agudos.

Por lo mismo, es necesario bajar una app llamada LogiTune de la propia empresa para equalizar nuestro audio. Realmente se nota la diferencia utilizando simplemente ajustes predeterminados como potenciador de bajos.



Equalizador LogiTune. | Fuente: RPP Noticias

El aplicativo también permite actualizar el firmware del producto y mejorar el volumen del micrófono. Si optas por ir por ellos, considero necesario descargarlo, pese a que estos funcionan de manera plug-and-play (solo basta enchufarlo al puerto USB para que funcione). Eso sí, puede dejar de funcionar con algunas aplicaciones: me pasó con Premiere.

Con volumen alto, se escapa parte del ruido a tus compañeros, por lo que tenlo en cuenta en su uso. Y eso también se debe en parte al tamaño de los auriculares. Hubiese preferido que sean un poco más grandes, que tapen la oreja. Se hubiese sentido mucho más cómodo.

El cabezal USB-C hará que puedas usar el micrófono en laptops con este terminal y en algunos equipos móviles. Intenté probarlo con un Redmi Note 8 Pro, pero no podía reproducirse el sonido. Leyendo en foros y comentarios de otros usuarios, conocí que no todos los dispositivos con dicho puerto lo aceptarán.

El precio es retails va entre los 230 (encontré una tienda con este valor) hasta los 400 soles. Competitivo en el primer ejemplo, pero no en el segundo.

Conclusiones

Los Logitech Zone Wired son de calidad, excelente diseño y precisos para videollamadas y reuniones virtuales. Sin embargo, su performance no sobresale en el audio multimedia en otros aspectos hasta que tengamos la configuración por software. Esto, sumado al hecho que en largas jornadas he llegado a sentir incomodidad en las orejas por el tamaño de sus almohadillas, no me hacen tenerlo como opción primaria a considerar por una compra de audífonos con un precio mayor de hasta 300 soles. Ve por ellos si te gusta su diseño y quieres darle otro toque distinto a tu oficina, pero, si no tuvieses inconvenientes, podrías tener una mejor experiencia con un auricular gamer de igual o hasta menor valor.

*Unidad entregada por Logitech desde el 28 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: alrededor de los 230 soles en tiendas de PC.

