Los Razer Strider llegan en versiones L y XXL. | Fuente: RPP Noticias

Los mousepads (o mouse mat) son una pieza oculta en todo setup gamer. Generalmente olvidados, estos productos mejoran la experiencia de todo jugador (hasta oficinista), pero se le suele dar ínfima preocupación al momento de compra.

Razer compartió con nosotros dos unidades de su nuevo mousepad Razer Strider, una mezcla híbrida sobria, pero elegante, con materiales premium que buscan convencer al usuario por qué es importante saber de ellas.

Especificaciones

Tamaño: L (450 mm x 400 mm) / XXL (940 mm x 410 mm)

Grosor: 3 mm en ambas versiones

Superficie: Poliéster

Base: Caucho natural

Bordes: Cosidos

El Razer Strider es elegante en combinación de cualquier periférico. | Fuente: RPP Noticias

Diseño

A simple vista, el Razer Strider es sobrio: no cuenta con RGB y mantiene la gama negro mate con la única distinción del logo en la esquina superior derecha.

En cuestiones de gustos, considero que se ve muy elegante. Combina con cualquier setup, incluso si es que cuentas con uno de oficina, dándose lugar en cualquier contexto.

La propuesta del Strider es la de combinar dos productos en específico: las clásicas alfombras blandas con las de superficie rígida. Al pasar la mano sobre el mouse mat, se siente duro, pero la manipularlo, ese se puede enrollar y acomodar al gusto del usuario.

En cuando a materiales, la alfombrilla utiliza la superficie tejida como punto de distinción, una patente de Razer. En la parte inferior, cuenta con una base espumosa de goma natural cuya función principal es la antideslizamiento. Finalmente, los bordes son cosidos para evitar que se deshilachen.

Superficie de poliéster y la base de caucho del teclado. | Fuente: RPP Noticias

El grosor es de 3mm y no se siente exagerado. Le sigue brindando esa sensación de durabilidad y solidez que el paquete completo genera.

Ahora, un punto a considerar son los tamaños. Razer Strider llega en tamaños Large (450 x 400 mm y 360 gramos de peso) y XXL (940 x 410 mm con 790 gramos de peso) únicamente. Considerando que las mesas no suelen tan grandes en muchos de los casos, siento que se pierden una oportunidad de expansión del mercado al no incluir tamaños como el XL o M (con el S no porque ya no se podría apreciar bien sus bondades). Razer explica que en su muestreo, estos tamaños no eran los más solicitados.

Performance

Efectivamente, la combinación de factores que conforman el Razer Strider consiguen su objetivo: rigidez en su ubicación, pero una gran soltura para nuestros periféricos sobre ellos.

En mi mesa, en vidrio o madera, el mousepad quedó en su posición inicial, sin desplazarse con el uso.

El Razer Strider en mi mesa en sus versiones L y XXL. | Fuente: RPP Noticias

Asimismo, mientras el teclado permanece inmutable, el mouse se desliza de manera perfecta sobre la gran área de trabajo, atreviéndome a decir que con mayor precisión combinada con la configuración de DPI. Los cambios en este número son más perceptibles, permitiendo al usuario saber con mayor exactitud cómo ajustar su dispositivo.

Probado en videojuegos es muy cómodo, especialmente en los FPS o juegos de disparos en primera persona. En Counter Strike: Global Offensive, el tamaño del XXL permite jugar con un ajuste de DPI de 800 o menos sin baches o trabas en el desplazamiento de la mano.

Los materiales premium del mouse mat también se dejan notar en la performance, sin rayaduras, dobleces incómodos o miedos al deshilachamiento de los bordes.

Y eso mismo hace que la mesa también pueda soportar humedad o agua en cantidad. En un comportamiento no recomendado, deposité varias tazas de café sobre ella sin generar ninguna afección al cuerpo del Strider. Asimismo, al echarle agua, el material no se perjudica, permitiendo limpiarlo con algún trapo o servilleta (conozco muchas personas que lavan sus mousepad con shampoo. Considero que no será necesario en este producto).

Así se acumula el agua en el mousepad. | Fuente: RPP Noticias

Si eres de los que se mueven por la ciudad con sus periféricos, podrás enrollar al Razer Strider sin ningún inconveniente.

El mousepad se dobla sin generar daños. | Fuente: RPP Noticias

Una duda saltó sobre mí en la primera impresión sobre el precio. El Razer Strider llega en precios de 30 (Large) y 50 dólares (XXL), al cambio entre precios que pueden ascender hasta los 250 soles por el cambio al dólar y costos de importación. Es un precio un poco prohibitivo para una parte de los jugadores, pero considerando su performance y su elección de materiales, está justificado.

Conclusiones

El Razer Strider llega a posicionarse en la gama alta de mousepads con una propuesta híbrida única, agarrando lo mejor de los mundos suaves y rígidos de este campo de periféricos. Con gran calidad de los materiales, gran performance en juegos y un estilo elegante que combina en cualquier situación, se presenta como una alternativa única a considerar. Eso sí, no esperes que cueste tan barato en su versión XXL en soles.

*Unidades entregadas por Razer desde el 27 de agosto hasta la publicación de la reseña.

