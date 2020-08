NIUSGEEK tiene a prueba al Patriot PXD de 1TB, un SSD que funciona como "disco externo" | Fuente: RPP

El almacenamiento es clave en estos tiempos, en los que debemos intercalar entre varios dispositivos. Si bien tenemos cómo guardar en la nube nuestros archivos, no es tan rápido como una memoria USB. Lo malo es que, muchas veces, lidiamos con velocidades de lectura y escritura que no ayudan a que todo vaya más rápido. ¿Quieres guardar todo más rápido? NIUSGEEK pone a prueba al PXD de Patriot, un “disco duro externo” SSD.

Estas son las especificaciones del equipo

Sus dimensiones la hacen pasar como una memoria USB de hace unos 15 años o un stick capturador de video | Fuente: RPP

Estas son los datos importantes que debes saber acerca de este PXD de Patriot antes de comprarlo.

Tamaño: 10.2 x 3.3 x 1cm

Controlador PCIe gen 3 x 4

Velocidad hasta 10 Gbit / seg.

Interfaz USB 3.2 tipo C

Diseño de cuerpo de aluminio sólido.

Peso ligero: 35g

emperatura de funcionamiento: 0 ~ 70 ° C

Consumo de energía: Completo: 2.5W S4: 0.06W

Cable tipo C a tipo C, tipo C a tipo A incluido

Lectura secuencial (ATTO): hasta 1,000MB/s

Escritura secuencial (ATTO): hasta 1,000MB/s

Lectura secuencial (CDM): hasta 1,000MB /s

Escritura secuencial (CDM): hasta 1,000MB/s }

Garantía: 3 años

Al lado del puerto USB-C tenemos un LED notificador | Fuente: RPP

No hay comparación en el peso. Si estás acostumbrado a convivir con discos duros de 1TB o más, sabrás que no son livianos. Este PXD pesa 35 gramos y puede convivir en tu mochila de gadgets sin problemas. Cuenta con un conector USB-C, y puede conectarse a puertos similares de smartphones y tablets o USB-A gracias a los cables que vienen en la caja. AL lado de ese puerto, tenemos un LED para indicar lectura y escritura.

Esto es todo lo que viene en la caja: cables USB y la SSD | Fuente: RPP

Esto es sólido de verdad. En su espacio de poco más de 10 centímetros de largo, estamos ante un equipo robusto cubierto en aluminio. El material de las esquinas es un plástico con terminación porosa que tiene pinta de enfrentar golpes como un titán. En nuestro tiempo de prueba se cayó un par de veces del escritorio y no registró daño. Eso sí, da un poco de pena que no haya otros colores y que el branding sea muy invasivo. No afecta en anda al rendimiento, pero la sutileza también se aprecia.

Los logos son un poco grandes, pero el aluminio se siente bien a la mano | Fuente: RPP

NVMe de bolsillo. Estamos ante un equipo que, bajo el chasis, tiene una PCIe Gen3 de cuatro vías para paso de datos, lo que permite una mayor velocidad de transferencia y lo aleja de los discos externos SSD con Serial ATA. Añade un controlador PCIe Phison E13T de bajo consumo eléctrico y mantiene una temperatura baja en procesos intensos de lectura y escritura.

La velocidad de transferencia obtenida en el S6 Lite de Samsung no fue tan alta en comparación a la del POCO F2 Pro | Fuente: RPP

Generación siguiente. El equipo está listo para puertos USB 3.2 y lograr velocidades teóricas de hasta 10 Gbps. Lamentablemente no cuento con un equipo de esa generación, así que mi experiencia se limitó a puertos 3.1 que me entregaron hasta 400MB/s de escritura. En el caso del 3.0 la velocidad de escritura se mantuvo en 230MB/s, medidas logradas con los cables integrados en el empaque. En el caso de mi Acer Nitro 5 con unidad SSD NVMe la velocidad de transferencia si fue evidente desde el conector USB 3.1, logrando 1GB/s cuando enviaba archivos desde el Patriot a la PC.

Escritura desde un SSD SATA hacia la PXD | Fuente: RPP

Escritura desde la PXD hacia un SSD SATA | Fuente: RPP

Serias ausencias. Pese al entusiasmo por una unidad tan veloz, el equipo carece de soluciones de encriptación para proteger nuestros datos. Tampoco contamos con un software que nos ayude al backup permanente o a mejorar nuestras copias de seguridad.

Experiencia multidevice. Tuve la oportunidad de probar este dispositivo en diferentes equipos. En el caso del Redmi Note 9 Pro logré velocidades de 10MB/s, mientras que en la S6 Lite de Samsung la velocidad de transferencia estuvo cercana a los 20MB/s. En el POCO F2 Pro obtuve picos de 40MB/s, algo bastante bueno para pasar archivos pesados de un lado a otro. No he tenido la oportunidad de probar el equipo con un iPad, pero asumo que el controlador me debe dar velocidades más altas.

¿Vale la pena?

El de 2TB debe ser indispensable para los generadores de contenido | Fuente: RPP

Te pongo en contexto acerca de mi trabajo. El paso de archivos pesados de video para edición entres distintas máquinas se ha potenciado con este pequeño. La velocidad a la que escribe datos es impresionante, y ha provocado que hoy el tiempo se reduzca a nada. Si trabajas con mucha multimedia y necesitas trasladar archivos rápidos entre computadoras, esto es para ti. Para viajes es el compañero ideal, no solo por su velocidad de transferencia sino también por su compacto tamaño para llevarlo en la mochila o el morral.

En las siguientes semanas estaré probando cámaras de fotos y videos para ver si puedo hacer uso de esta velocidad desde los equipos. Espero que se pueda, pero debes estar atento a NIUSGEEK para eso.

* Equipo cedido por Patriot Internacional para reseña desde el 19 de agosto hasta la fecha de publicación.