NIUSGEEK tiene a prueba los Bose Frames Alto | Fuente: RPP

La propuesta de “wearables” ha mejorado considerablemente en estos años, y los accesorios dentro de esta categoría han comenzado a adaptarse de mejor manera a nuestros hábitos. En el caso del audio los earbuds siguen ganando terreno, pero hay periféricos que se adaptan al cuello o a los ojos sin descuidar la calidad de la música que escuchamos. En esta categoría, NIUSGEEK pone a prueba los Frames Alto, los lentes de sol de Bose con sistema de sonido incorporado.

Estas son las especificaciones del equipo:

El equipo viene en un estuche duro para protegerlo | Fuente: RPP

Estas las diez cosas que debes saber de estos Bose Frames Alto.

Dos diseños y algunos tamaños. Ojo que no son los únicos equipos que la firma de audio ofrece en este formato. “Frames” comprende cinco modelos distintos, que van desde estos “Alto” y “Rondo”, hasta los más modernos “Soprano” y “Tenor”, pasando por un modelo deportivo. Cada uno de estos equipos cuenta con dos medidas distintas, separadas por la nomenclatura “S-M” y “M-L” que permiten mejor ajuste a nuestras facciones.

Estos "Alto" son parte de una nueva tendencia de construcción en Bose | Fuente: RPP

No son un equipo nuevo. Estos Frames Alto ya tienen casi dos años en el mercado. Son la primera generación de equipos que añadieron este sistema a los marcos. Ya hace tiempo Bose experimenta con manera de adaptar el sonido a otras partes del cuerpo, y este es un paso más en esa dirección.

La parte del marco no lleva piezas electrónicas | Fuente: RPP

Ligeros pese a los añadidos. Partiendo del anterior comentario, hay que entender que esta primera generación ha tenido un exitoso intento para reducir el hardware hasta lo imprescindible y, pese a eso, entregar un audio de buena calidad. No son para usar sobre otros lentes, así que considera eso.

En esta parte vemos el arreglo de bocinas integradas a las patas de los lentes | Fuente: RPP

Gran calidad de sonido. Estamos ante una distribución interesante de los elementos bajo las dos “patitas” de los lentes, pues el marco delantero está libre de componentes. A cada lado, Bose añade un parlante de graves, uno de medios y uno de agudos. El de graves se coloca casi al extremo del ancho brazo enfocando a nuestra sien. El parlante de agudos apunta hacia abajo para que aparezca un poco más en plano intermedio y que no sature la señal, mientras que los medios se alojan por fuera y ayudan a que el rebote acústico sea menos intenso. Es un equipo que, contra tu propio prejuicio, no te ataca con frecuencias distintas y disparejas, sino que la manera en que las bocinas apuntan a distintos lados permite un registro uniforme.

Aquí no tenemos ninguna pieza que se introduzca en el oído, ni que use la estructura ósea para la transmisión de sonido | Fuente: RPP

Sin perder periferia. A diferencia de modelos un poco más centrados en la conducción ósea, estos Frames están pensados para darte la mejor experiencia de audio sin saturar señal ni distraer tu atención. Ojo que he tenido la oportunidad de contestar llamadas con los lentes puestos, y no he tenido problemas para escuchar mi entorno o a mi interlocutor.

Tenemos un botón en la pata derecha para accionar toda la interacción, la misma que es programable desde la app | Fuente: RPP

Asistencia en todo momento. Este sistema añade un asistente que te da la información sobre llamadas, mensajes y nivel de batería. Podemos llamar al asistente con el único botón que tenemos para interactuar con el equipo, situado en la parte de debajo de la pata derecha.

Este es el cable cargador que viene con los Frames... cuídalo | Fuente: RPP

Limitada vida de batería. Este equipo puede soportar hasta 3 horas y media de reproducción continua, pero demoran hasta dos horas en cargar de 0 a 100. Para inyectar energía, tenemos un sistema de pines que se adhieren de forma magnética al equipo, pero que nos podrían generar un problema si los perdemos, pues el carrying case no lleva un sistema de carga. Cuida mucho ese cable.

El botón de interacción está colocado en la parte baja de la pata derecha y requieres dominar los golpecitos para sacarle provecho | Fuente: RPP

Manipulación poco instintiva. Aquí está, seguramente, la limitación del equipo por ser 1st gen. Al no tener un método táctil de interacción, ese botón en la pata derecha responde a los comandos clásicos: dos toques para siguiente track, un toque corto para pausa o contestar llamadas, un toque largo para el asistente y tres toques para retroceder a la canción anterior. Sin embargo, la implementación más ilógica es “dejar el botón presionado y girar la cabeza a la derecha para subir el volumen o a la izquierda para bajarlo”. Es mejor que uses el smartphone para evitar confundirte más. Lo que es realmente interesante es el sistema de apagado: basta con poner los lentes de cabeza, con las patas hacia arriba, para que los Frames entren en modo hibernación. Simple y elegante solución.

Podemos añadir nuestros propios vidrios por prescripción sin problemas, siempre que consultemos con la óptica en donde los preparan | Fuente: RPP

Si usas lentes con medida, también sirven. Si buscas un sistema de este tipo, recuerda que puedes retirar los lentes oscuros y colocar tus propios vidrios con prescripción, de tal forma que podrás usar el marco para tu uso diario.

Es interesante ver esta nueva tendencia de wearables que se adaptan al usuario | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Pues el formato me gusta. Creo que Bose ha apuntado primero en un rumbo necesario, y que las condiciones vienen mejorando con cada generación, en donde lo táctil es más intuitivo y la calidad se mantiene. Me encantaría probar la siguiente versión, pero esta primera aproximación a un mundo sin oídos tapados me gusta, aunque me gustaría tener algo que pueda usar con mi medida. Depende de tus gustos y necesidades, pero es un concepto que no puedes perderte si buscas una variable interesante al estilo y el audio.

* Equipo cedido a préstamo por Bose at Wynk desde el 24 de setiembre hasta la publicación de la reseña