NIUSGEEK pone a prueba a los FreeBuds 4i de Huawei | Fuente: RPP

El mercado de audífonos TWS – True Wireless Stereo – se ha vuelto complejo. Las propuestas entre precio, estilo, calidad de sonido, opciones de carga y cancelación de ruido se multiplican, pero son pocos los que realmente pueden combinar todo en un solo empaque. Huawei ha aprendido a hacerse un espacio en este nuevo campo de batalla, y han anunciado de manera local la disponibilidad de los FreeBuds 4i, la propuesta “low cost” de la versión Pro. Hemos probado el equipo y compartimos aquí nuestra reseña final.

Estas son las especificaciones de los FreeBuds 4i: HUAWEI FREEBUDS 4i TAMAÑO 37.5 x 21 x 23.9mm CASE 48 x 61.8 x 27.5mm DRIVER 10 mm dinámico PESO Earbud: 5.5g | Case: 36.5g CONECTIVIDAD Bluetooth 5.2 | Pop up pair con EMUI CODECS AAC | SBC AUTONOMÍA 55 mAh por audífono | 215 mAh en el case SENSOR Capacitivos en ambos earbuds PUERTO USB-C CARGA COMPLETA Casi una hora de 0 a 100% | 65% EN 10 minutos CANCELACIÓN ANC | Awareness | Cancelación de ruido en llamadas



Que alguien comparta una manera sencilla de sacarlos de aquí | Fuente: RPP

Estas son las cosas que debes saber del equipo:

Lo más ligero para llevar. Desde el case, los FreeBuds destacan por la ligereza. Un estuche en forma de huevo protege y carga los earbuds, los mismos que cuentan con una extensión para conectar ambas piezas al sistema de carga al fondo del recipiente. Sin dudas, Huawei ha logrado dar en el clavo con un diferencial: el poco espacio que ocupa el case en los bolsillos y el diseño liso del plástico seleccionado. Eso sí, se me hizo muy difícil sacarlos en todo momento. Tuve que buscar la manera de jalarlos fuera del case, y nunca encontré una “maña” para hacerlo sin problemas. TIP: al lado derecho del case hay un botón que permite la conexión Bluetooth. Déjalo presionado por dos segundos y el LED notificador cambiará a blanco para permitir que otros equipos puedan detectarlo.

Este case en forma de huevo es ligero y casi ni se siente en el bolsillo | Fuente: RPP

Diseño continuista. Desde las primeras ediciones de los FreeBuds, tenemos esta estructura “banderita” de los audífonos. En este caso, el driver principal de 10 milímetros viene complementado por un sistema de resonancia alojado en la cara interna del equipo, permitiendo que las frecuencias graves tengan más presencia. La cápsula ingresa sin problemas al oído, y podemos intercambiar la punta de silicona con repuestos en la caja, aunque los que viene por defecto se ajustan bastante bien. En mis caminatas diarias para pasear al perro, nunca tuve problemas de caídas o desplazamientos en el oído.

Así luce el bastoncito fuera del oído | Fuente: RPP

Cancelación en distintos niveles. Este equipo integra el sistema ANC de los FreeBuds Studio, pero en una escala distinta. Contamos con “Awareness” para escuchar el entorno, cancelación activa de ruido y un modo neutro que aprovecha el sello de la silicona en el oído como cancelación pasiva. Ya con el equipo apagado, el ruido exterior se reduce, pero tenemos un modo que nos ayuda a escuchar el entorno, incluso reproduciendo música. La cancelación activa es tremenda, en combinación con la silicona y los micrófonos añadidos bajo la cápsula que aloja el sistema de sonido y la parte externa del bastón.

La punta de silicona añade cancelación pasiva | Fuente: RPP

Sistema táctil simplificado y configurable. Desde la app IA Life – la del AppGallery, que puedes descargar en cualquier Android -, podemos acceder a una serie de ajustes, entre los que destaca la configuración de los toques en la parte táctil del equipo. En este caso, los 4i reconocen doble toque y pulsación larga, aunque esta última solo puede ajustarse para ambos earbuds y no de manera individual. La respuesta táctil, pese a la delgada estructura del audífono, es realmente buena.

AI Life permite monitorear la energía restante, cambiar los modos y añadir funciones a los paneles táctiles | Fuente: RPP

Calidad de audio. Es uno de los puntos altos del dispositivo. En frecuencias graves, responde sin problemas y sin llegar a saturar la señal. Con audio de alta calidad tenemos una distancia muy bien planteada de instrumentos, y la mezcla no se nota sobrepuesta. Para voces, la extensión a frecuencias medias es agradable, y en ocasiones el audífono es capaz de recoger las frecuencias graves más cercanas al rango vocal para dar ese punch en podcasts. En volumen, el equipo se mantiene sin problemas para reproducir contenido hasta el 100% de salida, y el cancelador de ruido complementa bien nuestra experiencia. Suelo tener reuniones en Teams desde la calle, y el ruido externo se neutraliza bien, además de mantener un nivel parejo para las intervenciones de los demás.

El driver de 10 milímetros se complementa con un recubrimiento de polímeros y dos micrófonos | Fuente: RPP

Rendimiento por encima del promedio. El elemento clave en estos FreeBuds 4i es la eficiencia en la conectividad. En ocasiones, hay equipos que optimizan la conexión entre dispositivos de la misma marca, y en este caso he probado los 4i con vivo, Tecno y Xiaomi. En ningún caso tuve caídas de señal o problemas de conexión. Cuando eso sucede, tal como me ocurrió con los moecen de Honor, la señal cae sin perder sync. En otros casos, ocurre que los audífonos reproducen el contenido con desfase entre ellos. Acá no. Se callan, recuperan la estabilidad y reproducen. Esto, debo decir, no sucedió más de una vez.

El case carga en menos de una hora al 100 y el LED notificador cambia de color en base al nivel de batería | Fuente: RPP

Autonomía de la buena. 10 minutos de carga te dan 4 horas de reproducción. Ya con eso, cubrimos parte de nuestra mañana o una sesión de ejercicios. En poco menos de cincuenta minutos pude cargar el case, y casi siempre he tenido reserva de energía. Parece que la energía con el ANC a tope no baja tan rápido, y eso es un punto a favor.

Huawei ha tenido que sacrificar funciones de gama premium en esta versión | Fuente: RPP

Lo que no me gusta. Lamentablemente no podemos controlar el volumen desde los propios audífonos, y la app no permite configurar las acciones para las llamadas – tap dos veces para responder y finalizar – ni tampoco añade un ecualizador. En el caso del diseño, el equipo no tiene una certificación explícita contra el ingreso del polvo y el agua. Me resulta un poco difícil retirarlos de su estuche, y es imposible hacerlo con una mano, a diferencia de los Galaxy Buds. La falta de un acceso rápido a servicios de música o al asistente de voz se nota, sobre todo cuando vienes de experiencias más premium. Por último, no tenemos carga inalámbrica para este equipo.

Una grata experiencia a bajo costo, frente a equipos premium | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sí, y creo que pueden ser una buena inversión para ambos lados del mercado. Si has perdido unos audífonos más caros y quieres algo de menor costo de buena calidad, ve por ellos. Si buscas juntar un poco más de presupuesto para un primer par de audífonos con cancelación de ruido, esta es tu opción. Personalmente me mata un poco el diseño de bastoncitos, pero he de reconocer que el equipo respondió a mis necesidades sin problemas. Frente a los Moecen de Honor, la cancelación de ruido es un enorme peso a favor. Frente a los Galaxy Buds Live que uso siempre, hay tres pasos atrás – la integración a otras apps, la carga inalámbrica y la protección IP –, pero es una experiencia muy buena. Al costo de 349 soles, me parece una inversión acertada. Ve por ellos.

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el miércoles 31 de marzo hasta la publicación de la reseña. Más detalles y promociones en el Huawei Store.