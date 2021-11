Un televisor que gira: probamos el Samsung the Sero | Fuente: RPP

Hace casi un par de años, en el CES 2020, Samsung presentó una nueva línea de televisores que podían, con solo un clic, convertirse en verticales. Esta nueva forma de construcción permite disfrutar de contenido que se publica en Instagram, TikTok y YouTube, dando respaldo a una tendencia creciente de visionado de contenido que, parece, atrapa a los más jóvenes. ¿Vale la pena tener un TV vertical en casa? Pues así nos fue con el Sero de Samsung.

Samsung The Sero: especificaciones técnicas

SAMSUNG THE SERO TAMAÑO 564.7 x 1200 x 327 mm con stand PESO 33.3 Kg PANTALLA QLED de 43" 4K VA a 60Hz | HDR10+ | Quantum HDR | HDR10+ | HLG | PROCESADOR Quantum Processor 4K AUDIO Dolby | BT Audio | 4.1 canales | Woofer | Multiroom link OS Tizen OS | Bixby + Alexa | SmartThings | Galería CONECTIVIDAD WiFi 5 | BT 4.2 | Anynet+ | 3 HDMI | 2 USB | cable RF In FUNCIONES Screen mirroring | auto rotate | Sonido Adaptivo | ENERGÍA Desde 0.5W en pasivo hasta 135 W | promedio 96 W

Así luce The Sero en posición horizontal | Fuente: RPP

Samsung the Sero: todo lo que debes saber

Una mole en espacio reducido. Es un equipo macizo y muy pesado, lo que requiere el trabajo de, al menos, dos personas para instalación y montaje. Ojo que Samsung Perú dispone de un servicio de instalación por la compra de este producto, pero aun considera el peso en temas de redecoración de ambientes, porque es muy difícil de mover. El peso y la peculiar manera en que funciona lo hacen un equipo que debe ir en el suelo y no montado en muebles. Aunque me encantaría ver cómo Samsung desarrolla un rack para sistemas más ligeros y motorizados.

Así lucen los conectores en la parte trasera del Sero | Fuente: RPP

Una tapa trasera para el orden. En este caso, los accesos para HDMI, USB y otros se encuentran en la parte trasera, casi escondidos por el taburete que sirve de soporte al televisor. Es un pequeño espacio con lugar para organizar los cables y esconder ese caos bajo una tapa removible, que nos permite una presentación más prolija del equipo en el ambiente.

Tenemos Tizen OS como sistema operativo en The Sero | Fuente: RPP

Un viejo conocido: Tizen OS. Al contar con Tizen OS, la configuración y el emparejamiento a redes locales o con servicios como SmartThings es muy simple, y se reducen más los tiempos cuando gestionamos todo desde nuestro smartphone o Tablet Samsung. Con TizenOS podemos instalar apps y fondos de espera para la pantalla en vertical, además de acceder a Internet con el navegador incluido.

Podemos reflejar Stories y videos de TikTok sin problemas | Fuente: RPP

El detalle diferencial: la postura vertical. El equipo, desde caja, viene en formato vertical. Realmente es extraño cuando lo ves salir de la caja en ese factor de forma. Si cuentas con un equipo Samsung y lo emparejas al Sero, el giro de pantalla sucede con solo girar el equipo en la mano, demorando hasta 4 segundos para todo el proceso. Sin embargo, podemos girar el televisor con un botón dedicado en el control remoto, así que tenemos la chance de proyectar equipos “No Samsung” sin complicaciones. Para el giro, recuerda disponer de un espacio lateral de, al menos 20 cm por lado con el televisor en horizontal, pues la posición diagonal se extiende mucho y podría golpear un mueble. El mecanismo gira a la derecha para el modo horizontal y regresa por la izquierda a la posición vertical.

Bajo el enmallado tenemos un tremendo sistema de audio | Fuente: RPP

Un tremendo sonido. Es, quizás, el televisor que mejor suene en estos momentos. La malla delantera en el parante del Sero cubre una serie de bocinas que interactúan con la imagen bajo el concepto de “Sonido adaptivo” y haciendo que la experiencia multimedia sea más placentera, incluso con un monitor de 43 pulgadas. Para emparejar Spotify en pantalla vertical y ver la letra, por ejemplo, queda muy bien.

Al integrar Tizen de Samsung, podemos abrir documentos de Office de manera remota e iniciar DeX con el uso de tablets o smartphones, además de usar PC de manera remota o compartir pantalla | Fuente: RPP

Conectividad plena sin lag. Me sorprendió lo bien que el equipo se integraba a dispositivos de manera inalámbrica, y cómo reconocía inmediatamente la posición del teléfono o la Tablet Samsung para saber si giraba o no. Casi no hay demora entre acomodar el dispositivo y la rotación del panel, ni tampoco hay caídas de señal bruscas. Todo esto, claro está, dependerá de la cobertura de tu red WiFi en casa. No por los datos, sino porque no pierdan conexión.

Podemos personalizar el contenido del panel mientras no lo usamos | Fuente: RPP

¿Qué tal se ve el panel? Aquí hay algunos detalles por considerar. La pantalla tiene un acabado brillante que provoca el reflejo de personas o luces, sobre todo a esa altura y con ese leve ángulo hacia arriba. Pese a ser QLED, el tono de negros no parece tan intenso como en otros modelos. En temas de color, la calibración es muy buena en todo tipo de input, incluyendo el visionado de contenido vertical como TikTok o Instagram.

El trabajo del panel es muy bueno al girar | Fuente: RPP

El visionado vertical. En este caso, debemos mantener el teléfono o la Tablet encendidos en todo momento para proyectar la imagen vía mirroring, y eso puede ser un problema para quienes no quieren ver las notificaciones en pantalla grande, o algún mensaje indeseado en medio de una reunión. Cuando ponemos el televisor en vertical desde el mirroring, tenemos barras negras en todo momento para compensar la relación de aspecto en las pantallas que emparejamos. Realmente es un hábito ocasional, y que no he usado tanto como creí. Lo que realmente se ve bien es el contenido vertical precargado por Samsung para el standby y la pantalla ambiente. En ese formato, el panel se luce a plenitud con la hora, una foto o una obra de arte.

La imagen muestra barras negras en el modo vertical para compensar la relación de aspecto | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Voy a ser muy honesto. Yo no soy el público que podría verse atraído a un Sero y su pantalla vertical. Prefiero un gran QLED horizontal en una pared que una pantalla vertical en medio de un cuarto. Es más, a veces veía series en el Sero con formato horizontal y usaba Instagram Stories en el teléfono, sin recordar que puedo lanzarlas al televisor en relación original.

Es de un uso ocasional debido a que necesitamos el teléfono y no tenemos interacción directa con el TV | Fuente: RPP

Esto no quita, sin embargo, que el Sero sea único en lo que hace: darle a la gente la posibilidad de tener cerca una pantalla horizontal que, en ciertas ocasiones, pueda empatar con contenido vertical cuando se requiera. Se ve bien, suena hermoso y jala miradas desde que entras a una casa. Eso, para quien busca intensidad en nits, pantallas curvas, contrastes más altos y un tamaño superior a las 65 pulgadas, no es argumento.

El control remoto añade botón de giro para The Sero | Fuente: RPP

El día que Samsung permita usar el control remoto para pasar historias o clips en TikTok, en aplicación dedicada y sin necesidad de prender el teléfono, habrá ganado la batalla y nuestra atención completa.

Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 6 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 5499 soles.