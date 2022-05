Reseña de los Sony NS7: confort y música para vestir

NIUSGEEK tiene a prueba al NS7 de Sony | Fuente: RPP

Los sistemas TWS vienen apostando por el “ambient mode”, un a función que permite no perder el contexto sonoro de la calle o el ruido alrededor, mientras consumimos contenido desde el smartphone. Una apuesta interesante es la de Sony, que ha promocionado su SRS-NS7 como un “parlante para cuello” y que nos permite escuchar música sin necesidad de poner algo en nuestros oídos. ¿Vale la pena este parlante SRS-NS7? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Sony SRS-NS7: especificaciones técnicas

SONY SRS-NS7 TAMAÑO Y PESO 24.4 x 5.3 x 18.5 cm | 319 gramos MATERIAL Silicona y plástico con recubrimiento en tela | Protección IPX4 DRIVER 2 x 1.3 x 1.3" / 3.2 x 3.3 cm | Radiador pasivo INPUT USB-C para carga a 7.5W CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP CODECS AAC, LDAC, SBC MICRÓFONO Cancelación de ruido

Este es el empaque, y así viene el NS7 | Fuente: RPP

Sony SRS-NS7: Esto es lo que debes saber

No es el primer sistema que uso. Por años, he venido usando unos Bose Soundwear, un equipo similar en concepto a este “parlante de cuello” de Sony. Este concepto apunta a ser un sistema de entretenimiento personal de campo corto, y con bocinas configuradas para ofrecer una experiencia inmersiva sin usar audífonos.

Es un parlante que va en el cuello y descansa sobre los hombros | Fuente: RPP

Este NS7 de Sony compite contra dispositivos como el Bose Soundwear | Fuente: RPP

Comodidad. Es la primera sensación que me deja este NS7 de Sony, solo al contacto con el plástico suave y los acabados en silicona en el cuello. A diferencia del Bose Soundwear, el NS7 no tiene una funda protectora, pero cuenta con protección IPX4 para que el parlante no sufra daño con el sudor. Sobre las bocinas, tenemos una cubierta de tela sintética.

Botón MUTE y encendido al lado derecho | Fuente: RPP

Control de volumen y play/pause/skip a la izquierda | Fuente: RPP

Fácil uso de controles. En este caso, contamos con botones de interacción a ambos lados del equipo. Al lado izquierdo tenemos el control de volumen rodeando al botón de pausa y skip track, mientras que a la derecha se aloja el botón de encendido o emparejamiento junto al MUTE del micrófono, ingreso que se ubica justo al lado.

Tenemos bocinas que entran en contacto con nuestro cuerpo de manera directa | Fuente: RPP

Las bocinas más pequeñas están cubiertas en tela | Fuente: RPP

Audio a ambos lados. La malla de tela protege a los parlantes de frecuencias medidas y agudas, dirigiendo el contenido hacia el oído del usuario cuando tenemos el equipo sobre los hombros. Al colocarlos, la salida de graves se coloca en contacto directo con nuestro cuerpo, acentuando estas frecuencias mientras escuchamos música. El estéreo es tremendo.

Es compatible con Google Fast Pair | Fuente: RPP

Instalación simple. Desde hace un tiempo, Google Fast Pair se ha vuelto extremadamente útil pues añade el historial de conexión a nuestros dispositivos habituales. Al encender el equipo, he tenido la chance de emparejarlos a un solo toque desde tablets y teléfonos bajo mi cuenta de Android. Eso sí, se recomienda descargar la app de Sony para sus equipos de audio, y así configurar los parámetros necesarios.

Para mejores resultados y actualizaciones, debes descargar la app de Sony Headphones | Fuente: RPP

Compatible con televisores. Esta es una ventaja diferencial para aquellos que buscan un sistema personal de audio que no incremente el volumen de una TV al otro lado del cuarto, y que puedan tener una salida fiel a pocos centímetros del oído. En el empaque se añade un dongle que integra un ingreso para cable óptico – el cable de carga del parlante, cable de carga para el dongle y cable óptico se incluyen en el empaque – que debe empalmarse con la salida óptica de nuestro sistema o TV. Así evitarás hacer el emparejamiento con el software del TV y solo debes activar el accesorio. Cualquier equipo con salida óptica puede ser configurado de esta manera. Una pena que no sea compatible de manera directa con el PlayStation 5, aunque podrías “puentear” la conexión sacando el audio del TV mientras juegas, pero eso genera latencia.

Este es el dongle USB-C que se añade al empaque | Fuente: RPP

Al lado del puerto USB-C de carga se incorpora un puerto de entrada para cable óptico | Fuente: RPP

Calidad de audio notable. Es tremendo. Para empezar, el trabajo de panning y profundidad cuando estamos viendo películas o jugando en el smartphone está muy bien logrado, con escenas fluidas y virtualización de sonido envolvente. Avengers Endgame es brutal con esto. Ahora, en temas de música, he podido tener buena respuesta de graves y medios, pero suele perder un poco la mezcla cuando caminamos y movemos mucho la cabeza a los lados, como al cruzar una calle, por ejemplo. Se pierde un poco ese balance, pero no es grave.

La calidad de audio es muy buena, pero el volumen es muy fuerte | Fuente: RPP

La calidad de audio me sorprendió, pero el volumen no es tan sutil. El cambio entre 40 y 50% en el nivel de volumen es muy brusco, frente al 30 y 40%. Además, en un 60% el sonido puede ser percibido desde una distancia de 1,5 metros sin problemas. Tenemos una prueba de micrófono en esta nota, por si estás considerando este sistema para videollamadas.

El puerto de carga está protegido para evitar salpicaduras | Fuente: RPP

Poco más de 10 horas. Ojo que es una muy buena cifra para un sistema de este fuste, aunque mi uso estuvo por debajo de la promesa promedio de 12 horas de Sony. En poco más de 2 horas tenemos una carga completa, aunque no contamos con una notificación evidente para los ciclos de carga – sería bueno añadirla en la app del teléfono y recibir un push notification apenas se cargue el parlante -. Eso sí, 10 minutos de carga nos permite tener hasta una hora de reproducción.

Para videollamadas o entretenimiento, es ideal | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Vamos con calma. No es un equipo de uso prioritario, pero creo que podría ser un gran complemento para tus TWS y parlantes en casa. Es un tremendo dispositivo para consumo de música y videos, además de ser un práctico sistema de comunicación para videollamadas. Sin embargo, no te diría que vayas por él si buscas algo más inmersivo, y ahí los WF-1000XM4 de la firma japonesa son la mejor opción. Esto es un equipo complementario a lo que ya tienes, y una tremenda solución para el entretenimiento de corto campo. Yo cambiaría mis Bose Soundwear por estos NS7 por batería, calidad de audio, compatibilidad con LDAC y el USB-C.

* Equipo cedido a préstamo por Sony Perú desde el 20 de abril de 2022 hasta la publicación de la reseña. Precio en Perú: 1199 soles en la web de Sony.