NIUSGEEK tiene a prueba al REDMAGIC 7 Pro

Es una sorpresa ver cómo REDMAGIC, una marca que sentíamos tan lejana nace unos tres años, ha sido consistente con una mirada más global respecto al mercado gaming móvil, y ha sabido escoger el camino correcto hacia una región como la nuestra, en la que son pocas las opciones que cumplan de manera tan específica con entregar una experiencia de juego superior. Sin embargo, los últimos modelos que hemos revisado – desde el 5S hasta el 7 - han ido sobre terreno muy seguro, sin sobresalto, y este REDMAGIC 7 Pro es el primero que sentimos arriesgado en varios aspectos ¿vale la pena? Esta es la opinión de NIUSGEEK

REDMAGIC 7 PRO: Especificaciones técnicas

REDMAGIC REDMAGIC 7 PRO Supernova TAMAÑO Y PESO 166.3 x 77.1 x 10 mm | 235 g PANTALLA AMOLED 6,8" 1080 x 2400 | 120 Hz | 600 nits | CGG5 OS Android 12 | REDMAGIC OS 5 CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) GPU Adreno 730 + Red Core 1 ALMACENAMIENTO 256 o 512 GB | UFS 3.1| sin expansión microSDXC RAM 16 GB LPDDR5 + 6 GB virtualizados CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/4.0", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 1.22µm | Bajo pantalla CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6e | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 3.0 SEGURIDAD Sensor de huella óptico bajo pantalla | Desbloqueo facial MULTIMEDIA Parlantes estéreo | Puerto para audífonos | audio de 32 bits AUTONOMÍA 5000 mAh celda dual | 65 W de carga

Tenemos a prueba esta edición de review de 512GB de almacenamiento y 18 GB de RAM

REDMAGIC 7 PRO: Más macizo y agresivo

Entre el modelo 6S y 7, REDMAGIC arriesgó por sutilezas bien logradas, con bordes curvos y suaves que remplazaban a las tiras LED RGB de otros modelos. Este 7 pro recupera la agresividad en el diseño, y se presenta no solo más recto y desafiante, sino más pesado y macizo.

Las líneas de los bordes son más rectas y el parlante superior cambia de forma

Este equipo ostenta bordes rectos y un poco más toscos, pero además reconfigura el orden de algunos elementos. Para empezar, REDMAGIC elimina la grilla de ventilación del lado izquierdo y la reacomoda en la espalda, al lado del arreglo casi cuadrado de cámaras, otro de los evidentes ajustes frente al modelo 7.

El borde del RM7 - izquierda - versos el de la versión Pro - derecha -

La eliminación de esa entrada de aire permite espacio para reubicar al botón slider que activa la interfaz de juegos, aunque todavía no podemos reconfigurar su uso para usarlo como los de Apple o OnePlus. Otro punto es que los botones de volumen pasan al lado derecho, justo sobre el botón de bloqueo y logrando una posición más cómoda y satisfactoria en ese ancho borde.

El diseño de las cámaras cambia respecto al RM7

El equipo es ligeramente más pequeño que el RM7, gracias a que ahora la cámara delantera se esconde bajo la pantalla con una tecnología de pixeles en el panel que mimetizan ese sector con el resto de la pantalla AMOLED.

El borde inferior incluye el puerto de carga rodeado por la bandeja SIM y el parlante

Si bien este modelo “Supernova” mantiene esta tapa casi traslúcida, añade una placa de aluminio que le añade una mejor zona de contacto al “Turbo Cooler”, el accesorio enfriador del equipo. Me gusta más la edición RM7 de Supernova, pero este “Pro” no está mal.

REDMAGIC 7 PRO: Una pantalla que nos da y nos quita

Tenemos un panel completo, sin agujero de cámara

En este caso, mantenemos un AMOLED de 6,8 pulgadas y resolución FullHD+, pero que reduce ligeramente el brillo frente al modelo 7. Además, la tasa de refresco desciende a 120 Hz frente a los 165 del modelo previo. Sin embargo, hay una justificación poderosa: la experiencia total de pantalla.

En este caso, y a diferencia del RM7, solo llegamos a 120 hercios en tasa de refresco

Para empezar, la eliminación de los bordes y la inclusión de la cámara delantera bajo el panel nos permite disfrutar de todo tipo de contenido sin interrupciones: películas, videollamadas y juegos se despliegan sin límite sobre esta nueva pantalla que obtiene hasta 960 hercios en respuesta multitáctil, una locura para juegos. Esto se logra con un sistema similar al del Z Fold3 de Samsung en la cámara del panel interno, que se esconde mediante un sistema que incrementa el paso de luz sobre la ubicación de la cámara.

La experiencia de visualización es completa, aunque tengamos una ligera asimetría en bordes

En líneas generales, es una pantalla que emite colores formidables al momento de jugar o visualizar contenido, con una tasa de saturación ligeramente elevada pero que permite consumir contenido y jugar en toda la superficie del panel.

En la parte superior del panel notamos una ligera zona oscura: ahí está la cámara bajo pantalla

Personalmente, creo que la reducción de hercios en la tasa de refresco es un tema que puede compensarse con otras virtudes del panel. Si lo que buscas es experiencias más cercanas a los 165 Hz, el RM7 es una mejor opción.

REDMAGIC 7 Pro: Más cariño al software

Android 12 corre bajo REDMAGIC OS 5

Nubia repite el molde del modelo 7 en esta versión Pro, y contamos con REDMAGIC OS 5 sobre Android 12, una combinación que no es perfecta para la usabilidad diaria, pero que mejora las versiones previas en dinamismo y estabilidad. Ya he mencionado en anteriores reseñas de REDMAGIC que el software mantiene inconsistencias en la interfaz, como menús sin interacción o mínimo soporte a terceros para mayor fluidez en el uso.

Aun mantenemos estas pantallas sin acciones, solo demostrativas y sin submenús.

SI bien mantenemos la experiencia del modelo reseñado previamente, hay leves cambios en la interfaz de cámara. Hay un nuevo nivel añadido en el botón de disparo para darle mejor equilibrio a las tomas, pero no hay más modificaciones extremas. Esto es entendible, pues no hay distancia entre los modelos.

Podemos ajustar nuestras preferencias sobre el juego

El esmero de REDMAGIC cae en la sección de juegos, una que ha sido la que más ha evolucionado y que, finalmente, se vuelve más útil para la interacción sin interrumpir la experiencia de juego. Para empezar, notamos una mayor optimización en las herramientas de juego, gracias a la respuesta multitáctil de la pantalla de hasta 960 hercios y que impresiona al jugar.

Los botones L y R son ejecutados desde los triggers laterales, y se almacenan por juego. No tendrás que reconfigurar nada.

Se añade soporte para Discord desde la última versión que probamos, y la compatibilidad con sistemas como WhatsApp y Facebook también ha sido optimizada para disponer el espacio de la app mientras jugamos.

El sistema permite pantallas simples de apps como telegram o Discord

REDMAGIC mantiene la filosofía de añadir herramientas periféricas a los juegos, las mismas que hemos tenido oportunidad de revisar en otras reseñas de la marca.

REDMAGIC 7 Pro: la cámara bajo pantalla aún no está lista

Este es el sistema triple de cámaras, redistribuido en este Redmagic 7 pro

Si bien esta nueva generación de equipos mejora el proceso de imagen, el REDMAGIC 7 resulta una mejor elección en el apartado de cámaras por esta nueva modalidad UDC – Under Display Camera – que la empresa china incluye en esta variante PRO. Más allá de que el resultado es calcado con el sistema trasero, las selfies no tienen el acabado del modelo estándar. Para video, el tema va peor.

Foto con lente principal en contraluz

Foto con lente gran angular

Foto con lente principal y zoom a 4X

Foto con lente principal y zoom a 4X

Foto con lente principal

Foto con lente principal

Foto con lente principal

Foto con lente gran angular

Foto con lente principal y zoom de 5X

Foto con lente principal y retrato

Foto con lente principal y ZOOM a 10X

Foto con lente principal y ZOOM a 2X

Foto con lente macro

Foto con lente gran angular

Foto con lente principal en primer plano

Foto con lente principal en primer plano

Foto con lente principal en modo noche

Foto con lente principal en modo noche

En esa zona se esconde el lente delantero

Asi de empañada luce la pre visualización en la cámara

Mediante proceso computacional, el equipo elimina esas imperfecciones. Sin embargo, el producto final no está a la altura de otros equipos sin UDC

Foto con lente delantero

Foto con lente delantero

Foto con lente delantero

En este caso, no apostaría por un equipo de estas condiciones para social media o videollamadas, pues el proceso de imagen no mejora en video y nos deja este rastro de luz, como si la cámara estuviese grasosa o con manchas de nuestros dedos. Simplemente no está lista.

REDMAGIC 7 Pro: Mejorando lo mejor

Este es el puntaje obtenido en Geekbench

Es un teléfono que se mueve con demasiada holgura, gracias a la potencia bruta del Snapdragon 8 Gen 1 y un añadido interesante de REDMAGIC: Un procesador adicional llamado Red Core 1. Este integrado resta presión al chip de Qualcomm y se encarga de los motores hápticos, el sonido de 32 bits y el RGB de otros modelos. Con esto, el SoC Snapdragon se centra en potencia.

Usando AnTuTu hemos obtenido un gran rendimiento

A este trabajo paralelo le sumamos 16GB de RAM LPDDR5 y hasta 6GB virtualizados, además de una unidad UFS 3.1 de 512GB para guardar lo que quieras. La apertura de juegos es muy veloz, pero tenemos un problema de diseño: al poner el teléfono sobre un mueble o la mesa con la pantalla hacia arriba, obstruimos la entrada de aire y el equipo incrementa la temperatura, un asunto que no ocurre con el modelo 7 tradicional. Ojo con eso.

El equipo no pierde rendimiento cuando es exigido al máximo

El consumo energético en juegos como Genshin Impact es muy elevado, casi un 15% en los primeros 10 minutos. Tengamos en cuenta que es la mejor experiencia de juego en un celular, pero hay que implementarla bien. Por eso, REDMAGIC recomienda al cooler externo para estabilizar la temperatura, pero considera mantener el equipo con carga si pretendes jugar más tiempo.

El tope de velocidad 5G obtenido con el REDMAGIC 7 Pro

En conectividad 5G o WiFi 6 no tenemos problemas, e incluso el Bluetooth es bastante estable. He logrado superar los 400 mbps en conexión móvil y el 95% de mi velocidad inalámbrica en casa. No hay quejas en este punto

La configuración tope de Genshin Impact nos permitió jugar, sin problemas, a 60 fps. Sin embargo, la temperatura se incrementó.

La multimedia es un placer, tanto por la pantalla completa como por los parlantes estéreo y la reproducción de audio hasta de 32 bits. La nueva tecnología de Nubia para la optimización de color y claridad mejora el contenido que recibimos en streaming y juegos.

El sensor de huellas permite medir nuestro ritmo cardíaco

El sensor de huellas va bien, y por alguna razón olvidé mencionar en otras reseñas mencionar que este sensor también funciona como medidor de ritmo cardíaco. En el caso del desbloqueo facial va a la misma velocidad que el REDMADIC 7.

Desde las pestañas laterales podemos añadir plugins a nuestros juegos

Mejoras sustanciales, pero perdemos en refresco de pantalla y en control de temperatura. Analiza esto si aún no decides entre ambos dispositivos.

REDMAGIC 7 Pro: La carga va y viene

El sistema internacional soporta hasta 65W de carga

Sus 5000 mAh me han quedado entre justos y cortos, con un uso de pantalla de 5 horas en promedio y con varias ocasiones en que el equipo pasaba de 4 a 0% en menos de un minuto. Esa etapa final castigaba demasiado al equipo, y no me daba ni tiempo para ir a conectarlo

He logrado obtener este promedio diariamente

Conectado, el equipo cargó en 24 minutos de 0 a 100% apagado, y toma unos 26 encendido. Realmente la gestión energética de las dos celdas es fenomenal, pero considera el hecho de llevar siempre el cargador contigo.

REDMAGIC 7 Pro: ¿Vale la pena?

Apostar por un modelo y otro es parte de la propuesta

Aquí debemos considerar algunos detalles. En rendimiento, es muy similar al REDMAGIC 7, pero es ligeramente más veloz en ejecución de acciones y juegos. Sin embargo, ese modelo tiene otros atributos inexistentes en esta versión Pro, como una mayor tasa de refresco, un mejor ducto de ventilación de extremo a extremo y un diseño más amable al agarre.

Sin embargo, creo que mucha gente preferirá apostar por una pantalla extendida completamente, además de una respuesta táctil insuperable y un borde más cómodo para los triggers. Hay pros y contras entre ambos, pero creo que cualquiera de los dos será una fiera en manos. Personalmente me voy por el REDMAGIC 7 tradicional, pero creo que el otro diseño tiene mucho por ofrecer.

* Equipo cedido a préstamo por REDMAGIC desde el 12 de abril hasta la publicación de la reseña. Precio: entre 799 y 899 dólares, dependiendo el modelo.