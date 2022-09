NIUSGEEK tiene a prueba la Sony ZV-E10 | Fuente: RPP

A veces me cuesta entender cómo un mundo de teléfonos con cámaras de hasta 200 MP no es capaz de reemplazar definitivamente a las cámaras. Y, siendo honesto, prefiero invertir en una buena cámara que en un buen teléfono para mi trabajo. Y hay muchos que, como yo, aun dependen de una herramienta específica y potente para hacer bien las cosas. Tengo a prueba una Sony ZV-E10, y me va a costar mucho volver a mi anticuada y pesada Canon 70D.

Sony ZV-E10: especificaciones técnicas

SONY ZV-E10 DIMENSIONES 115.2 x 64.2 x 44.8 mm | 343 gramos PANTALLA TFT 3" táctil para enfoque | 176° apertura y 270° rotación SENSOR APS-C Exmor CMOS 3:2 de 24.2MP | E-mount FOTOS 14bit RAW. RAW+JPEG. JPEG | HDR | sRGB, Adobe RGB Triluminos Color VIDEO XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | 4K30fps | hasta 120 fps | S-Log, HLG ALMACENAMIENTO Bandeja multiformato: Stick Duo / SDXC CONECTIVIDAD USB-C, micro HDMI, audífonos y micrófono | BT 4.1 para Imagine Edge AUTONOMÍA NP-FW50 | adaptador AC-PW20 | El equipo carga las baterías

Este fue el lente con el que probamos el equipo: un 11mm 1.8 | Fuente: RPP

Sony ZV-E10: Esto es lo que debes saber

Un campeón ligero. Podemos tomar a esta ZV-E10 como un híbrido entre la serie A6000 y la ZV-1 de lente fijo que ya hemos probado. Por un lado, mantenemos un chasis ligero y funcional – perdemos el viewfinder y el flash, pero no importan realmente -, mientras añadimos una serie de accesos directos y ruedas de calibración en casi todo el agarre.

Tenemos puerto de audífonos, micro HDMI, USB-C y micrófono en la puerta superior | Fuente: RPP

Una pantalla destacada. ¿Te acuerdas cuando Sony era mezquina con el videógrafo y le daba pantallas que solo podían usarse desde atrás del chasis? Ya desde hace un tiempo, contamos con un panel TFT giratorio – mejor que el de la serie RX100 – y libre de obstáculos para el visionado “selfie”. Desde esa pantalla, también vamos a poder interactuar con el “ABRUMADOR” menú de opciones de la marca. Eso sí, este panel parece bastante resistente, y es algo que comprobé al guardarla con el panel hacia afuera varias veces en la mochila.

La pantalla es giratoria y de buen brillo | Fuente: RPP

Todo el control posible. En términos de botones, hay algunos que me gustaría destacar. Además del sistema tradicional de rueda y botones al lado de la pantalla, Sony añade una serie de pulsadores para fácil acceso, como el botón C1 para el “modo producto” (solo enfoca lo que mostramos a poca distancia de la cámara) y un selector de 3 modos de disparo: foto, video y S&Q (Slow and Quick para timelapses).

Zoom bajo el disparador, botón rojo para video, C1 para desenfoque y modos de foto, video y timelapse | Fuente: RPP

Foto tomada con la Sony ZV-E10 | Fuente: RPP

Foto tomada con la Sony ZV-E10 | Fuente: RPP

Foto tomada con la Sony ZV-E10. Sí, esas tres reseñas llevan fotos con la Sony ZV-E10 | Fuente: RPP

Además de estos, tenemos un botón exclusivo para grabar video y otro para disparar fotos, colocado justo sobre el zoom digital. Todo este arsenal de botones y perillas para la apertura y la velocidad de disparo están sobre este chasis de magnesio, el que le da el suave agarre al equipo.

Rueda superior para apertura, menú y sistema clásico de rueda para navegación de Sony | Fuente: RPP

Más video que foto. Es la impresión que me deja tras un tiempo de uso, debido a la manera en que todo el hardware está dispuesto para grabación. Además de tener a la mano los accesos debidos, el factor de forma me empujaba más a grabar que a tomar fotos. Algo en la ergonomía de esta ZV-E10 en comparación con mi Canon 70D me hacía decidirme por video.

Así luce el sensor | Fuente: RPP

Para la prueba, estuvimos usando un lente gran angular muy luminoso: un 11mm de 1.8 de apertura y enfoque automático. Para empezar, las condiciones de disparo siempre fueron en manual y, debido a que el equipo no lo incluye, se grabó el material sin filtros ND. Igual, el resultado es tremendo. La fluidez de los 60 cuadros por segundo en 1080 es ideal para videógrafos intermedios que aun se mantienen en FullHD o disparan para redes.

VIDEO: Así graba video la ZV-E10 de Sony | Fuente: RPP

Contamos con un chasis de magnesio | Fuente: RPP

La parte menos rescatable de este sistema es su sensibilidad a la noche. Si bien obtenemos un ISO de hasta 32 000 en movimiento, deberíamos considerar mantenernos por debajo de los 4000 para no sacrificar la imagen e incrementar el ruido. No logramos la limpieza de equipos más caros – un A7S III o una A7C, por ejemplo -, pero mantenemos un sistema que administra bien la luminosidad del ambiente.

Podemos usar el equipo como webcam, ya sea por USB o por HDMI | Fuente: RPP

VIDEO: Prueba de grabación como webcam | Fuente: RPP

Sony necesita mejores baterías. Siempre ha sido un tema lidiar con la autonomía en Sony, y estas baterías han sabido darnos jornadas entre los 90 y 100 minutos de video intenso, aunque siempre vamos a necesitar un par de repuestos para jornadas largas.

Esta es la batería del ZV-E10 | Fuente: RPP

En el caso del uso del equipo para streaming, contamos con un adaptador de corriente que nos da el alivio necesario para dejar esta ZV-E10 como webcam recurrente. En mi caso, la usé desde una capturadora de video, y el resultado es muy bueno.

Sony ZV-E10: ¿vale la pena?

Aquí hay varios puntos. Esta ZV-E10 es un gran punto de entrada a los que buscan versatilidad en el campo de los lentes intercambiables. Es, al menos, el campo que me interesa. Pese a esa primera idea, recuerda que los lentes de la firma japonesa son caros. Entonces ¿quién debería usar esta cámara?

Es una buena manera de entrar al vlogging con lentes intercambiables | Fuente: RPP

Piensa en alguien que busca un combo de alta calidad para streaming y con un equipo ligero que pueda adaptar a un setup fijo o móvil. Si aun dudas en saltar a intercambiables, la opción sería la ZV-1. Aléjate si lo tuyo es tener un viewfinder para fotos, grabación en 4K a 60 fps o si no quieres inestabilidad al mover demasiado el lente al correr.

Esta ZV-E10 es un equipo confiable, con buena calidad de grabación y ligero. Sin embargo, ya tiene más de un año en el mercado y aun no sabemos si vaya a llegar algo de igual o mejor rendimiento en esa frontera de precios. Yo te diría que esperes a que algo legue, pero ten el carrito de compras listo con este equipo y un 11mm 1.8 para dar variedad.

* Equipo cedido a préstamo por Sony Perú desde el 22 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en Amazon: 669 dólares sin lentes. Consulta la web de Sony Perú para ver si hay stock disponible.