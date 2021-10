NIUSGEEK tiene a prueba al RAZER Huntsman V2 TKL | Fuente: RPP

RAZER lo vuelve a hacer. Tras nuestras pruebas con el BalckWidow V3 Mini, su apuesta por capturar la atención de los usuarios “gamer/no gamer” sigue incrementando su presencia en la región. Tras haber anunciado su nueva línea Huntsman V2, NIUSGEEK tiene a prueba la versión “Tenkeyless” de esta reciente generación.

RAZER Huntsman V2 TKL: especificaciones técnicas

RAZER HUNTSMAN V2 TKL TAMAÑO 362 x 140 x 40/50 mm PESO 1 kg TECLAS Razer Doubleshot PBT ARREGLO ISO SWITCHES Ópticos lineales V2 MUESTREO hasta 8000 Hz MACROS Sí CONECTOR USB-C | Cable de 2m incluido ANTI-GHOSTING N-Key Rollover y Antighosting 100% RGB Sí, controlado por Synapse ACCESORIOS Reposamuñecas acolchado PASSTHROUGH No

El teclado apagado aun permite ver el grosor blanco de las teclas

Un poco de historia. Con los años, me acostumbré a usar teclas de perfil bajo, una cualidad que me atrajo mucho hacia el Logitech G815 como teclado de reemplazo al HyperX Ally FPS RGB. Tras un año de uso, el Logitech comenzó a presentar fallas en la iluminación y la sensibilidad en ciertas teclas, por lo que mi paso al Huntsman V2 me mantuvo tenso unos días. Una semana después, me adapté a un formato menor al del G815, aunque no tan pequeño como el BlackWidow V3 Mini.

El serigrafiado viene en la parte trasera de la almohadilla y el teclado

Ligero y sólido. Basta con sacarlo de la caja para notar la calidad en el acabado de construcción y el cuidado en los detalles. Una capa de plástico recubre la parte de abajo del teclado y añade soporte para tres alturas – 6 y 9 grados -, mientras que la capa negra de aluminio de 1 mm cubre la parte superior y rodea a las teclas de tereftalato de poli butileno o PBT, un polímero de buena resistencia a solventes y que aguanta manipulación sin problemas. En esta versión TKL contamos con un puerto USB para el cable revestido con hilo de 2 metros y con un reposo acolchado para las muñecas que no puede añadirse al teclado. El equipo cuenta con un acabado mate en la parte expuesta, mientras que la frase serigrafiada “For gamers by gamers” sí destaca.

El puerto USB-C está ubicado a la izquierda, entre las teclas ESC y F1

Ergonómicos y amables. Al tacto, el teclado se siente muy bien y con buena fricción en la yema de los dedos. Tenemos teclas altas, pero el viaje de los dedos es cómodo y no se interrumpe cuando regresamos de pulsar una tecla, algo que me pasaba mucho con el HyperX – problema mío, no del teclado -. Los bordes del Huntsman V2 son biselados y las esquinas redondeadas, adaptando sus curvas a los dedos cuando lo movemos en el escritorio. La distancia entre las teclas y los bordes es amplia, así que no habrá pulsaciones accidentales si estamos muy pegados al borde.

Tenemos un teclado completo en español

Formato ISO. La distribución de las teclas ligeramente cóncavas recae ligeramente a la izquierda, asignando los controles multimedia entre la F1 y la F7 con apoyo de un solo botón FN la derecha, en medio de alt y submenú. Contamos con una Ñ al lado de dos símbolos cercanos al Enter, mientras que entre la F9 y la F12 contamos con el modo “macro”, el modo “gaming” – que anula la pulsación de la tecla Windows – y el control de luminosidad.

La iluminación no es tan intensa

¿Qué tan legible es? En condiciones promedio, la luz RGB anda bien, aunque menos intensa que el G815. Las opciones “Fn” se encuentran serigrafiadas en blanco, pero no responden al RGB. Sin embargo, RAZER ha decidido darle un poco más de grosor a esos caracteres ´para que puedan ser detectados sin problemas. La salida de luz apunta hacia arriba del teclado., por lo que verás un rebote en las luces RGB en la base de las teclas y dándole matiz a las paredes que apuntan a tu rostro, para evitar que la luz te moleste.

Así luce el switch de nueva generación y la parte baja de las teclas

Nueva generación de ópticas lineales. Con esta versión de Huntsman – son dos, y la completa lleva controles multimedia independientes – llega una segunda generación de pulsadores que elimina gran parte de la mecánica. Para empezar, cada pulsador rojo – no, ya no son morados -tiene una cruz en la que se engancha la tecla, reduciendo el “bamboleo” al pulsar y añadiendo gran estabilidad. El sistema óptico lineal usa una luz infrarroja que añade precisión y velocidad a la pulsación respecto a switches tradicionales, gracias a su tiempo de respuesta de 0.2mm. Este sistema, de acuerdo con Razer, tendría una vida útil de hasta 100 millones de pulsaciones y se complementa con una barra metálica para regresar el pulsador a su sitio.

Este es el nuevo sistema de anclaje de Razer

Tecla del LIGITECH G815 - izquierda - y del Huntsman V2 TKL - derecha -

Un teclado más silente. Al usar un sistema de luz para accionar la pulsación, se reduce la parte mecánica y, con ello, el ruido de las teclas. No es una reducción al 100%, pero entiendo que no tenga el satisfactorio clic que los teclados mecánicos llevan por naturaleza.

Tenemos una curvatura que calza bien con la almohadilla

8000 Hz de sondeo. Para juegos, tener este tiempo de reconocimiento es criminalmente bueno. Si bien hablamos de un octavo de milisegundo en el mapeo, esto es algo que impacta en la CPU de nuestro equipo si no es tan potente. Esta taza la podemos variar desde Synapse, la aplicación de Razer para Windows, a un valor entre los 125 y 8000. Hasta 1000, la tasa de rendimiento se mantiene, y ya con valores más altos aparece una advertencia en el software. Ojo que en Razer Visualizer podemos ajustar el color y el brillo de las luces RGB en diferentes combinaciones.

En la app podemos ajustar la frecuencia de muestreo

No tenemos notificación LED para CAPS LOCK, salvo en la misma tecla

¿Qué no me gusta? Para empezar, no contar con un puerto USB para el ratón ya me complica un poco. Lo otro es la poca referencia a CAPS LOCK cuando está encendido. El tono blanco es muy tenue y no se distingue si estamos en CAPS o no. Y lo otro tiene que ver con la luminosidad algo baja del teclado, en comparación con teclados de Logitech o HyperX.

El Huntsman V2 TKL ha demostrado ser realmente eficiente y preciso para la escritura

¿Vale la pena? Pasar de teclas más pequeñas a este sistema no ha sido un sacrificio tan fuerte. Esperaba una experiencia más cercana a la vivida con el HyperX, pero realmente no me afectó tanto el hecho de tener teclas así de altas. Parece que la almohadilla ayuda a nivelar las muñecas y ayuda a enfrentar de otra forma esa altura. Por 160 dólares, sin embargo, no puedo decir “ve por él” a la primera. Si te interesa, y conociendo a detalle el precio y el rendimiento, puedes decidir mejor. Creo que sería estupendo que lo tengas, pero depende de tu presupuesto.

Equipo cedido por Razer Intl desde el 17 de setiembre hasta la publicación de la reseña. Precio en Razer: 159.99 dólares.