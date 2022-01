NIUSGEEK tiene a prueba un WIIN Mini, conversor de señal para streaming de contenidos | Fuente: RPP

Los equipos de sonido analógicos tienen enorme valor, sobre todo aquellos que logran mantener la calidad en la reproducción por años. Sin embargo, hablamos de una tecnología que no llegó a tiempo a la conversión digital y al acoplamiento con nuestra red inalámbrica. Sin embargo, hay soluciones que pueden convertir esa gran torre de parlantes y amplificadores en un reproductor de Spotify, TIDAL o el mismo Audioplayer de RPP. NIUSGEEK pone a prueba al Wiim Mini, y adelantamos que lo adoramos.

Wiim Mini: especificaciones técnicas

WIIM WIIM MINI TAMAÑO 69 × 69 × 24 mm PESO 40 gramos MATERIAL Plástico BOTONES Capacitivos: volumen y encendido CONECTIVIDAD WiFi 5 | BT 5.2 | App iOS y Android CODECS MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG REPRODUCCION Hasta 24 bits /192kbps NOTIFICACIONES Led notificador de 3 colores para sincronización PUERTOS USB-C | S/PDIF | Line In | Line Out

En la parte delantera encontramos los botones capacitivos y el LED: Mira que se raya muy fácilmente | Fuente: RPP

Wiim Mini: esto es lo que debes saber

Una evolución de Chromecast Audio. Partamos explicando qué diantres es esto. Este Wiim Mini es un dispositivo que, conectado a una red wifi, permite el ingreso de señal desde servicios de Streaming como Spotify, TIDAL, Deezer o cualquier otro que sea compatible con tecnología “cast”, así como tus propios sistemas internos de casa. Sin embargo, y a diferencia del extinto “Chromecast audio” que alguna vez Google presentó, este tanquecito añade distintos puertos y opciones de compatibilidad para calzar con todas tus necesidades.

Ingreso y salida de auxiliar, USB-C y puerto S/PDIF | Fuente: RPP

Un pequeño control. Hablamos de una pequeña rueda recubierta con un plástico glossy que destaca los botones capacitivos de interacción en la cara principal, justo bajo el LED de tres colores para detección de funciones. Al lateral, encontramos todos los puertos de ingreso y salida del equipo de sonido o parlante. Este dispositivo no emite sonido, y debe ser conectado a un equipo de sonido analógico mediante cable de audio u óptico para emitir contenido. Lo bueno es que no necesitamos comprar cables porque todos vienen incluidos en el empaque.

La app nos permite activa y desactivar los servicios | Fuente: RPP

Conexión mediante App. Lo primero que tenemos que hacer es conectar al Wiim Mini a un punto eléctrico mediante el cable USB-C, para luego instalar la aplicación Wiim Home en nuestro teléfono iOS o Android. Al iniciar la aplicación, el teléfono escaneará el lugar para detectar al Wiim Mini, así que debes mantenerte cerca. Una vez que es detectado, debes seguir los pasos para añadir el Wiim Mini a tu red de casa. Una vez finalizado el proceso, el dispositivo será detectado en todos los servicios.

Es compatible con el protocolo WiFi TIDAL Connect | Fuente: RPP

Los servicios. Funciona con todo. En el caso de WiFi, el sistema es compatible con Spotify, TIDAL – de hecho, con TIDAL Connect, la certificación para emisión HiRes en la misma red WiFi de casa -, Deezer, Amazon Music, iHeart, Pandora, Apple Music y otros servicios de streaming. Además de tener TIDAL Connect, es compatible con Alexa y Siri para la emisión mediante AirPlay 2 en la misma red inalámbrica. Si tienes un servidor NAS, también es compatible con sistemas internos de emisión.

Ojo que siempre debe estar conectado a energía para funcionar | Fuente: RPP

Line In, cable óptico y Bluetooth. Hay tres elementos que debemos valorar en este equipo. El primero es la inclusión de un puerto de ingreso de señal, lo que nos permite añadir fuentes analógicas - tornamesas o lectoras de CD - y controlarlas mediante la aplicación o redirigirlas a otros equipos dentro de casa. El segundo es el emparejamiento de Bluetooth, lo que encontré útil para emparejar el Audioplayer de RPP con mi barra de sonido. Si bien el Audioplayer es compatible con Chromecast, este Wiim Mini no tiene certificación de Google, por lo que no podrás usarlo desde Google Home. El último, sin menospreciar, es la inclusión de un puerto S/PDIF para cable óptico, con el que podremos potenciar la calidad de audio desde servicios premium o archivos en nuestro teléfono o DAC externo.

Podemos reproducir distintos tracks en cada lugar o, si queremos, emitir contenido en estéreo | Fuente: RPP

Automatización y multi cuarto. Si emparejas dos o más equipos Wiim Mini en casa, podrás sincronizar la reproducción o administrar la música que cada equipo es capaz de emitir en cada uno. Si piensas armar un sistema estéreo, dos Wiim Mini pueden sincronizar señal y ajustar automáticamente la latencia mediante el Bluetooth 5.2 y la emisión por WiFi. Para el apartado de la automatización, podemos controlar la reproducción con Alexa y Siri, además de añadir a este dispositivo a nuestras rutinas con los asistentes, como sleep timer o alarmas musicales. Puedes consultar el FAQ de Wiim sobre esta versión Mini.

Funciona muy bien desde Android, pero carece de integración con Google | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Hablamos de un puente de audio desde y hacia múltiples formatos por un precio de 99 dólares en Amazon. Si realmente buscas una solución que integre Siri, Alexa, Spotify, TIDAL Connect, Bluetooth, cable óptico, ingreso o salida por línea, WiFi y que todo eso suene a través de tu sistema de audio favorito – de ti hablo, Huawei Sound -, pues es una inversión que satisface todo. Solo le falta ser compatible con Google, pero eso no afecta a lo que acabo de mencionar. Ve por él.

* Equipos cedidos por Wiim Intl. desde el 5 de diciembre hasta la publicación de la reseña. Precio: 99 dólares en Amazon