NIUSGEEK tiene a prueba a la Xiaomi Smart Band 7 | Fuente: RPP

Con la primera Mi Band, Xiaomi abrió un mercado nuevo enfocado en el bajo costo para la medición de actividades físicas, un segmento liderado por otras marcas y que enfocaron esfuerzos en otros países. Luego de seis versiones evolutivas, la Xiaomi Band 7 aparece en un mercado nuevo, con competidores que apuestan por otro tamaño de pantalla y optimizando la experiencia de extracción de datos. Ante esta nueva generación de wearables más vistosos y anchos, ¿vale la pena ir por la Xiaomi Band 7? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Xiaomi Smart Band 7: especificaciones técnicas

XIAOMI SMART BAND 7 DIMENSIONES 46.5 x 20.7 x 12.25mm | 13.5 gramos PANTALLA AMOLED táctil 1.62" 192 x 490 | 500 nits | vidrio templado 2,5D | AOD MATERIALES Cuerpo de policarbonato, correa de silicona | 5ATM CONECTIVIDAD BT 5.2 | App Mi Fitness | Android 6 o iOS 10 en adelante SENSORES PPG, acelerómetro, giroscopio, SpO2 y GPS asociado al smartphone AUTONOMÍA 180 mAh | carga magnética por pines | carga en dos horas

Los bordes de la pantalla son un poco más angostos | Fuente: RPP

Xiaomi Smart Band 7: Esto es lo que debes saber

Pocas diferencias con la Mi Band 6. He usado todas las versiones de Mi band desde su aparición en 2016, cuando venían solo con una tapa de plástico y tres focos LED que notificaban acciones. Hasta la Mi Band 6, los saltos eran evidentes. En este caso, hay un poco más de cálculo en el cambio de generación, y las iré explicando sobre la marcha.

Los sensores PPG se agrupan en la tapa trasera de policarbonato | Fuente: RPP

Ojo con los accesorios, pues mantenemos compatibilidad con el cargador de dos pines que usamos desde la versión 6. Lo bueno es que, dependiendo de la correa, la Smart Band 7 podría encajar – con poquito esfuerzo –con las que ya puedas tener. Tengo correas de metal desde la Mi Band 5 y esta 7 entra, aunque se sufre.

La curvatura es menor, aunque se mantiene un diseño 2,5D | Fuente: RPP

Una pantalla mejor. Luego de la pantalla B&N en dos versiones, y pantallas de color en la Mi Band 4 y 5, la sexta generación dio el primer salto a “todo pantalla”. Esta nueva Smart Band 7 es igual en ese punto, pero con sutiles diferencias.

Para graduar el brillo de pantalla, ya no tenemos solo cinco indicadores de potencia. La Smart Band 7 es capaz de emitir hasta 500 nits. | Fuente: RPP

Pasamos de tener una pantalla de 1,56 a 1,62 pulgadas, pero extendiéndose más a los lados para mantenerse con una ligera quijada en la parte inferior. Esto evidencia bordes más pequeños en la MB7, y un chasis ligeramente más ancho. Ojo que ahora este panel permite el uso de AOD, o “pantalla siempre activa”.

Tenemos Always On Display en esta versión | Fuente: RPP

Esto incrementa métricas como la batería – de 125 a 180 – además de la capacidad de reconocimiento de deportes – de 30 a más de 110 -, por lo que hay condiciones que debes observar antes de dar el salto a la nueva generación si aun estas en dudas. Si vienes de una Mi Band 5, pues sigue leyendo.

Así funcionan el PPG para la medición de actividad cardiaca | Fuente: RPP

Más enfocada en el deporte. En este caso, la Smart Band 7 refuerza las mediciones desde el sensor PPG de mayor precisión y ha añadido un control de indicadores en tiempo real.

La información se adapta a la forma de la pantalla | Fuente: RPP

A diferencia de la versión 2021, la Smart Band 7 tiene la capacidad de monitorear nuestra actividad cardiaca siempre, un evento que consume más energía y que explica la ampliación de la batería. Otro indicador activo siempre es el monitoreo de oxígeno en sangre, además del valor VO2 Max, la ingesta de aire.

Podemos recibir información resumida de nuestra actividad diaria | Fuente: RPP

Debido a la acción de los sensores, el equipo es capaz de reconocer más de 110 actividades y rutinas. Esto complementa la presencia de otros análisis, como la medición cardíaca, pasos diarios, distancia, calorías, monitoreo de sueño, estrés y salud femenina.

En las parte inferior se encuentran los pines de carga | Fuente: RPP

En todo caso, cada medición puede ser configurada para que el registro ocurra en intervalos mayores, lo que ayuda a que el consumo energético sea mejor.

El grosor de la Mi band 6 versus el de la Smart Band 7 | Fuente: RPP

Las Apps. Podemos escoger Mi Fitness como aplicación de respaldo de datos, la evolución de lo que vimos en Mi Fit. Aquí podremos actualizar el firmware del equipo e interactuar con las condiciones del equipo.

Mi Fitness es compat8ible con la Smart band 7 | Fuente: RPP

Sin embargo, también podemos integrar este equipo a Zepp, la app de Amazfit. En este caso, la integración se da en el paso de datos y la sincronización con otros sistemas como Strava o Google Fit.

El registro de datos puede hacerse en poco tiempo | Fuente: RPP

Un rendimiento parejo. Con todos los sistemas funcionando, brillo al máximo y AOD he tenido hasta 4 días de uso continuo. A medida que deshabilitamos mediciones y otros elementos que consumen la energía de la Smart band 7, podremos llegar a los 10 días.

Esta es la versión del sistema operativo de la Smart Band 7 | Fuente: RPP

La navegación ha cambiado en referencia al modelo anterior, y muestra un diseño más amigable y con mayor identificación de herramientas. El tema está en el formato de pantalla tan vertical y delgado, frente a otras bandas en el mercado. Aun la lectura de notificaciones suele ser una experiencia “apretada”.

Parte del texto se corta al revisarlo en esa pequeña pantalla | Fuente: RPP

Lo que no me gusta. Para empezar, no tenemos funciones en segundo plano, como las rutinas monitoreadas. Debemos mantenernos en esa pantalla si deseamos registrar con éxito las sesiones. No podrás cambiar de música, por ejemplo, si piensas mantenerte en pantalla. Otro detalle es la eliminación del carrusel de apps y la inclusión de una pestaña superior de notificaciones, una inclusión que interrumpe el acceso rápido a las apps de abajo (dicho sea de paso, no podemos ver emojis en als notificaciones). Por último, el equipo carga en dos horas la energía, un tiempo alto en comparación a sistemas optimizados que cargan celdas de mayor capacidad en menos tiempo.

La Smart band 7 es el modelo más avanzado de la saga | Fuente: RPP

Xiaomi Smart Band 7 ¿Vale la pena?

Si vienes de la Mi Band 4 o 5, y quieres una experiencia “todo pantalla”, es el equipo por el que debes apostar. Sin embargo, me quedan ciertas dudas sobre la vigencia de este formato, pues ya no estamos en 2019 cuando la Mi band era la reina del segmento.

Este es el empaque de la Smart band 7 | Fuente: RPP

Hoy el mundo ha apuntado a implementar soluciones “vestibles” con sensores que nos den, sobre pantalla, resultados visibles. Aquí, la Smart band puede perder un poco de tracción por forma de panel. Xiaomi persiste en este molde, pero no me convenzo de que pueda ser un diferencial de peso frente a otros competidores. Incluso por precio, Xiaomi se compra un pleito fuerte en el sector, y eso puede ser un signo de nuestros tiempos: de que la relación “calidad/precio” ya no es exclusividad de una marca. Ve por ella si te gusta, pero mira bien los precios.

* Equipo cedido por Xiaomi Perú desde el 4 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: oferta de 209 soles con precio regular de 239 soles.