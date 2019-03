Así funciona Stadia de Google, el "Netflix" de los juegos

Durante la Game Developer Conference Google anunció su incursión en la industria de los videojuegos con el revolucionario servicio de streaming de videojuegos multiplataforma llamado Stadia.

¿Qué es el streaming de videojuegos?

En palabras sencillas, sería que como tener un “Netflix de videojuegos”, aunque no necesariamente mediante una subscripción mensual, la no cual no ha sido confirmada. Un gran catálogo online donde podremos acceder a cualquier título AAA (alto presupuesto), sin importar en qué plataforma nos encontremos, ya sea un celular, una PC que podría ser de baja presupuesto, una televisión o una tablet.

El poder estará en la nube, no en una consola. | Fuente: Google

Google Stadia ni siquiera tiene una consola, se trata de un servicio accesible desde muchos tipos de dispositivos. No es necesario tener una consola de última generación o una PC de altas especificaciones debido a que todo el procesamiento informático se realiza en servidores alrededor del mundo. A continuación, detallamos su funcionamiento.

Tenemos 3 elementos:

El dispositivo en el cual se exponen las imágenes de juego. En versiones tempranas del proyecto, podía ser cualquier dispositivo compatible con Chrome , aunque es probable que sea necesaria la compatibilidad con una aplicación.

, aunque es probable que sea necesaria la compatibilidad con una aplicación. Un mando de juego. El cual puede ser el Stadia Controller , propio de Google, o cualquier control de consola ya existente.

, propio de Google, o cualquier control de consola ya existente. Los servidores de Google.

En primer lugar, el juego es totalmente procesado por los servidores de Google, los cuales estarán estratégicamente localizados alrededor del mundo para garantizar un buen tiempo de respuesta. El mapa mostrado por Google muestra un servidor en Lima, Perú.

Seguidamente, las imágenes creadas son enviadas mediante internet al dispositivo, tal como Netflix o Youtube lo hacen.

Por último, cada pulsación de los botones del mando no va hacia el dispositivo, si no directamente a los servidores de Google, los cuales interpretan la orden, procesan el juego y reflejan el resultado en el dispositivo.

Podrás jugar con cualquier tipo de controlador, inclusive ratón. | Fuente: Google

En resumen, el mando en envía ordenes, el servidor de Google lo interpreta y finalmente envía imágenes ya procesadas al dispositivo.

Este nuevo sistema en efecto podría dejar obsoletas las PC gamer o la venta de consolas de videojuegos, en adición de prescindir completamente de la venta de copias físicas de los videojuegos.

