El portal será más riguroso con su control de contenido. | Fuente: Pixabay

La campaña contra la información no oficial en medio de la crisis se intensificará en YouTube. La CEO Susan Wojcicki ha anunciado que el portal prohibirá todo contenido que vaya “en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la pandemia”.

En un asunto que ya ha levantado más de una crítica, la directora ejecutiva mencionó en una entrevista con CNN que YouTube estará eliminado “información problemática sin fundamento médico”.

Ante esto, dio un ejemplo. Aseguró que los videos en la que se menciona que “la vitamica C cura a las personas con COVID-19” estarán clasificados como videos con “violación de su política”, siendo eliminadas. Wojcicki no entró en más detalles, y no está claro cuán rigurosamente YouTube está vigilando videos que podrían caer en esta prohibición.

Desde ya hace algunos días, YouTube está eliminado los videos de conspiraciones que afirman que las torres 5G serían las culpables de la expansión de la enfermedad.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.