Si un resultado de Google muestra la dirección, número telefónico o correo electrónico de un usuario, este puede solicitar que sea eliminado. | Fuente: PhotoMIX Company/Pexels

Google prepara el lanzamiento de una herramienta que facilitará la eliminación de resultados obtenidos por su buscador que contengan datos personales de personas. El objetivo de la firma tecnológica es agilizar el proceso para borrar entradas que muestren información con la que sea posible identificar o rastrear a un usuario como su dirección domiciliaria, número telefónico o correo electrónico.

Esta nueva función fue revelada por primera vez en el Google I/O 2022 que se realizó el pasado mayo bajo el nombre de “results about you” (resultados sobre ti) y fue descrita como un modo de “ayudarte a controlar fácilmente si tu información de identificación personal puede encontrarse en los resultados de búsqueda”.

¿Cómo funciona esta nueva herramienta de Google?

Según lo que señala el portal 9to5Google, esta herramienta ya se ha comenzado a incorporar en la aplicación para móviles de la firma. Para utilizarla, basta con encontrar un resultado que contenga alguno de tus datos antes mencionados y hacer clic en el menú de tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha.

Esto abrirá el panel “acerca de este resultado” que ahora contiene una nueva opción en la parte inferior de la pantalla: “eliminar resultado”. Al seleccionarlo, un diálogo aparecerá y mencionará que si la página en cuestión contiene alguno de los tres datos personales especificados, la solicitud podrá ser revisada más rápido.

A continuación, el usuario puede supervisar la solicitud en un nuevo elemento del menú de la app móvil de Google llamado "Resultados sobre ti", la cual se puede hallar al tocar el perfil en la parte superior derecha. Tras esto, se puede controlar el progreso de las solicitudes a través de los filtros "Todas las solicitudes", "En curso" y "Aprobadas".

A través de la misma página permitirá que los usuarios soliciten la eliminación del resultado con el paso "¿Por qué quieres eliminar este resultado?”. Entre las opciones incluidas están "Muestra mi información de contacto personal", "Muestra mi contacto con intención de perjudicarme", "Muestra otra información personal", "Contiene información ilegal" y "Está obsoleto".

Estos son los paneles que aparecen con la nueva herramienta de Google para eliminar resultados con datos personales. | Fuente: 9to5Google

Google quiere evitar el doxxeo de usuarios

Es importante resaltar que no todas las solicitudes podrán ser concedidas. Google menciona lo siguiente: “es importante tener en cuenta que cuando recibimos solicitudes de eliminación, evaluamos todo el contenido de la página web para asegurarnos de que no estamos limitando la disponibilidad de otra información que es ampliamente útil, por ejemplo, en los artículos de noticias. Y, por supuesto, la eliminación de la información de contacto de la Búsqueda de Google no la elimina de la web, por lo que es posible que desee ponerse en contacto con el sitio de alojamiento directamente, si se siente cómodo haciéndolo”.

Por el momento, el reporte señala que la función solo está disponible en un número limitado de usuarios en Estados Unidos y Europa. Esta implementación es un esfuerzo de la firma tecnológica por contribuir a la reducción de doxxing entre sus usuarios, el cual consiste en exponer intencionalmente datos personales de una persona a través de Internet.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.