Star Wars Day es celebrado por Google. | Fuente: Unsplash

Desde hace mucho tiempo el 4 de mayo ha sido reconocido mundialmente como el día de Star Wars, una franquicia muy querida por los fanáticos, donde lo celebran de muchas maneras y con una gran cantidad de videos y publicaciones, adicionalmente a esto, algunas empresas también se unen la "fuerza".

Si escribe en la barra buscadora de Google cualquier tema relacionado con Star Wars, por ejemplo, 'R2D2' o "Star Wars Day" y haces clic en la lupa, aparecerá una animación muy curiosa, hecha de pequeños stickers y confetis relacionado con el mundo creado por George Lucas.



Esta pequeño 'huevo de pascua' se suma a las distintas celebraciones, de momento virtuales, por el aniversario que una de las películas que marcaron una época en los noventa.

Google sorprende a sus fanáticos con una peculiar celebración en su página oficial. | Fuente: Captura

Que la fuerza te acompañe



Esta fecha (4 de mayo) se eligió por la famosa frase que se dice en todas las películas de la franquicia: "Que la fuerza te acompañe" lo que traducido en inglés es: May the force be with you. Los fanáticos dieron sentido a la palabra "May the force" como "May 4th" y desde ahí el cuarto día del quinto mes de todos lo años se conmemora la saga de Star Wars.

Las películas de Star Wars parecen haber llegado a su fin, pero siguen sobreviviendo gracias a la plataforma de Disney plus, donde el servicio de streaming de video estrenarán dos series "Star Wars Biomas" y "Simulador de Vehículos de Star Wars".

Además de la conocida serie 'The Mandalorian' que hizo revivir al fandom de Star Wars y dieron esperanzas de más contenido relacionado a la franquicia.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.