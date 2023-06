Google homenajea a la astrónoma peruana Maria Luisa Aguilar con emotivo doodle

Google suele sorprender con un doodle que, a primer impacto, resume la vida y obra de una persona de una forma simple y eficiente. Hoy, 20 de junio, la empresa de Mountain View sorprende con un recordatorio dedicado al nacimiento de Maria Luisa Aguilar, la destacada astrónoma peruana que venció los prejuicios de género alrededor de la carrera científica.

Hace 85 años, en la provincia de Jauja (Junín), nació María Luisa Aguilar Hurtado, quien se convertiría en la primera astrónoma profesional peruana y sería reconocida a nivel mundial por su destacada labor en ese campo de investigación. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a la edad de 20 años, donde completó su formación académica. Sin embargo, aún experimentaba las restricciones impuestas por la sociedad de su época.

Su trayectoria se desarrolló en un contexto desafiante para las mujeres, especialmente en la década de 1960, cuando la presencia femenina en las universidades era minoritaria. Sin embargo, en Perú no existía una estrategia curricular para esa disciplina en particular. Por lo tanto, María Luisa tomó la decisión de trasladarse a Argentina, donde pudo especializarse en espectroscopia estelar, atmósferas estelares y estrellas variables. Pasó once años en esa nación, donde ganó respeto y logró desarrollar su propio espacio profesional.

A pesar de sus logros en el extranjero, anhelaba regresar a su patria. A su retorno, enfrentó el predominante machismo en el ámbito científico y académico, derribando barreras y allanando el camino para una nueva generación de profesionales de la astronomía.

María Luisa Aguilar es recordada con gran aprecio por la comunidad académica peruana gracias a su compromiso con la divulgación científica. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran los "viernes astronómicos" y el Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales "SPACE", los cuales fueron implementados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el objetivo de acercar la ciencia a aquellos que más lo necesitaban. Estos esfuerzos le valieron diversos reconocimientos, como ser la primera profesional peruana en ingresar a la Unión Astronómica Internacional (UIA) y recibir el Premio Año Internacional Copérnico de la UNESCO.

El 29 de octubre de 2015, y sin haber visto en vida una Facultad de Astronomía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Maria Luisa Aguilar muere a los 77 años.

Google y el doodle a Maria Luisa Aguilar

Este homenaje a María Luisa Aguilar busca reconocer su valioso legado científico para inspirar a las generaciones futuras de estudiantes universitarios interesados en la investigación del mundo y el espacio. También busca fomentar la perseverancia ante las adversidades en el camino hacia las metas deseadas.

Esta pieza de arte fue creada por un equipo interdisciplinario de artistas conocido como Doodlers, en las oficinas centrales de Google en Mountain View, California, Estados Unidos. Este trabajo colaborativo involucra a ilustradores, programadores y diseñadores.

Al hacer clic en la imagen del doodle, los usuarios podrán acceder a una lista de páginas web con información biográfica, imágenes, material audiovisual, noticias y otros contenidos de interés sobre la astrónoma. Esta será la única ocasión en la que María Luisa estará presente en el logo de Google, ya que los doodles que rinden homenaje a personas se publican únicamente una vez en la historia.