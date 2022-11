YouTube está trabajando en Go Live Together, una nueva función que permitirá a determinados creadores de contenido invitar a otros para que los acompañen en una transmisión en directo compartida. | Fuente: Google/YouTube

YouTube está trabajando en Go Live Together, una nueva función que permitirá a determinados creadores de contenido invitar a otros para que los acompañen en una transmisión en directo compartida. Por ahora, la herramienta permanece en estado de pruebas y el equipo desarrollador de la plataforma está llevando a cabo las operaciones correspondientes para lanzarla oficialmente en el futuro.

Tal como reveló la compañía en su canal Creator Insider y en una publicación en su página web oficial, mediante esta función, los streamers de la plataforma podrán compartir la misma transmisión en vivo. No obstante, es importante resaltar que, en el momento de su lanzamiento, solo se podrá utilizar mediante la aplicación para móviles y no desde la versión para navegadores web.

Una nueva opción para streamers en YouTube

Si bien Go Live Together no estará disponible para todos los usuarios de YouTube al inicio, la compañía ya tiene previsto extenderla a más creadores de contenido después de su lanzamiento. Los creadores podrán transmitir desde un smartphone y luego programar una retransmisión en directo desde su ordenador. Aunque puedes rotar a los invitados en tu livestream, sólo puedes tener un invitado a la vez. Una vez alguien acepta una invitación para usar esta función, la transmisión original se mostrará por encima de la del invitado.

Según lo explicado en el video, algunos creadores podrán seleccionar el nuevo botón “Go Live Together" desde sus cuentas durante las próximas semanas. Estos streamers tienen que empezar por introducir los detalles de su transmisión -incluyendo título, descripción, ajustes de monetización, miniaturas y ajustes de visibilidad- para después seleccionar la opción "Invitar a un co-streamer".

De este modo, el creador original podrá invitar a alguien para que forme parte de su directo. Después de que el invitado haga clic en la invitación, será enviado a una sala de espera. Cuando ambas personas estén listas, el anfitrión podrá pulsar el botón "Go Live".

Otros detalles relacionados a Go Live Together de YouTube

YouTube indica que las retransmisiones de los invitados también podrán incluir publicidad, pero los ingresos irán directamente al anfitrión original. Cabe señalar que el stream no aparecerá en el canal del invitado, sin embargo, la compañía reconoce que la visibilidad en estos canales también es importante, por lo que podría cambiar este apartado de la función en el futuro.

YouTube anuncia esta nueva función para equipararse a sus competidores TikTok y Twitch que recientemente lanzaron sus propias opciones de co-streaming. Semanas atrás, TikTok lanzó "Multi-Guest" para que los creadores de contenido puedan aparecer con hasta cinco personas más usando una interfaz con forma de panel. Por su parte, Twitch lanzó “Guest”, que permite a los streamers atraer fácilmente a otros creadores y usuarios a sus transmisiones para una vista similar a la de un talk show con un máximo de hasta cinco oradores a la vez.

Es importante resaltar que la nueva función de YouTube tan solo permite un co-streaming con hasta dos personas mientras que TikTok y Twitch admiten más de una persona adicional. No obstante, dado que “Go Live Together” aún está en sus primeras fases de desarrollo, es posible que se amplíe este límite.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.