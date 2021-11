Más de la mitad (51%) de los niños creían que las niñas están menos interesadas que los niños en las ciencias informáticas. | Fuente: Unsplash

Al empezar Primaria, los niños de 6 años desarrollan la idea de que las niñas están menos interesadas que los niños en la informática y la ingeniería, un estereotipo que puede arrastrarse toda la adolescencia y provocar una brecha de género en las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Así lo advierte hoy una nueva investigación de la Universidad de Houston y la Universidad de Washington, publicada este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que analiza las opiniones basadas en el género que tienen los niños y los adolescentes sobre los estudios STEM.

Todo parte de la primaria

El estudio es novedoso porque hasta ahora todas las investigaciones sobre la brecha de género se habían centrado en demostrar que los estereotipos se centraban en la capacidad, en predeterminar quién es "bueno" en informática e ingeniería, pero no habían tenido en cuenta qué pasa cuando esos estereotipos se basan en los intereses de los niños y adolescentes.

El estudio es concluyente: todos los estereotipos pueden influir en la motivación de un joven a largo plazo y disuadirlo de intentar una actividad o un tipo de estudios.

A los 6 años, la mayoría cree que a las niñas no les interesan la computación ni la ingeniería, esa idea se va reforzando en la educación primaria y hace que, al llegar a secundaria, "muchas chicas hayan tomado ya la decisión de no cursar carreras de informática e ingeniería porque sienten que no les corresponden", advierte Allison Master, de la Universidad de Houston y autora principal del estudio.

Los datos no mienten: Según las estadísticas nacionales, en Estados Unidos, las mujeres están infrarrepresentadas en algunas carreras STEM populares y lucrativas: solo el 25% de los informáticos y el 15% de los ingenieros son chicas.

Los autores diseñaron encuestas y experimentos para medir las "creencias" sobre informática e ingeniería de una muestra de 2.200 niños de 6 a 18 años.

Descubrieron que algo más de la mitad (51%) de los niños creían que las niñas están menos interesadas que los niños en las ciencias informáticas, y casi dos tercios (63%) dijeron que las niñas están menos interesadas en la ingeniería.

Solo el 14% de los niños dijo que las niñas están más interesadas que los niños en la informática, y el 9% dijo que las niñas están más interesadas en la ingeniería.

Después, hicieron un experimento en el que los niños debían elegir entre dos actividades. Cuando se les decía previamente que las niñas estaban menos interesadas que los niños en hacer una prueba de informática, el 35% de ellas elegía hacerla, pero cuando se les decía que niños y niñas estaban interesados por igual, el número de niñas que se animaban a hacer la prueba subía al 65%.

Así, aunque las encuestas mostraban que los estereotipos de género giraban en torno al interés por la informática y la ingeniería, los experimentos prácticos demostraron que los estereotipos "pueden afectar al sentido de pertenencia e influir en la motivación", subraya el investigador de la Universidad de Washington y coautor del estudio, Andrew Meltzoff.

"Descubrimos que etiquetar una actividad de forma estereotipada influía en el interés de los niños por ella y en su disposición a llevarla a casa: la mera presencia del estereotipo influía en los niños de forma dramática. Esto nos hizo ver el efecto pernicioso de los estereotipos en los niños y adolescentes", concluye.

Para Spna Cheryan, coautora y profesora de la Universidad de Washington, corregir la situación es importante porque si estos estereotipos hacen que cada vez menos mujeres se interesen por la computación o la ingeniería no solo crecerá la brecha de género en los campos STEM, sino que también empeorará la brecha salarial, dado que estas carreras son de alto estatus y están muy bien pagadas.

El estudio concluye que los profesores y los padres pueden ayudar a contrarrestar los estereotipos ofreciendo actividades de informática e ingeniería de alta calidad desde la escuela primaria, y fomentando la participación de las niñas.

Con información de EFE

