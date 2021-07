Aliexpress se prepara para enfrentar a Amazon. | Fuente: Unsplash

Amazon se ha mostrado como el líder del comercio electrónico en occidente, pero un gigante asiático prepara su respuesta.

Se trata de Alibaba, dueña de Aliexpress, que está potenciando su compañía de envíos Cainiao.

A diferencia de Amazon, que adquiere aviones y facilidades para establecer sus propias rutas, Cainiao funciona con socios estratégicos. Más de 3 mil en todo el mundo, según reseña el Wall Street Journal.

El contragolpe de Aliexpress

Aliexpress tiene acceso más directo a los vendedores de China, ofreciendo precios más bajos, pero su reto está en llegar más rápido en occidente.

Músculo tiene. En China hizo ventas por el valor de US$ 75 mil millones en el Día del Soltero, una celebración china que deja chico al “Black Friday”.

Aliexpress busca apoyarse de Cainiao para hacerle frente a Amazon Prime, el servicio de suscripción que incluye envíos gratuitos y rápidos en 48 horas.

Amazon Prime cuesta US$ 12.99 mensuales o US$ 119 al año en Estados Unidos y la alternativa que prepara Aliexpress parece atractiva: US$ 3 mensuales para dar envíos gratuitos desde China en menos de 72 horas.

¿Lo logrará? Queda mucho por definir en esta pelea de los gigantes del comercio electrónico.