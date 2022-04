Amazon anuncia pérdidas por primera vez desde 2015. | Fuente: Unsplash

Amazon ha anunciado por primera vez pérdidas desde el año 2015; la desaceleración de las ventas, el aumento de los costos y la inversión en la empresa de vehículos eléctricos Rivian eliminó las ganancias. Ante esta noticia, las acciones de Amazon cayeron un 10 por ciento en las operaciones posteriores al cierre.

Los ingresos de Amazon crecieron muy poco este primer trimestre cerca de 7 por ciento a 116,400 millones de dólares, la tasa de crecimiento más lenta de Amazon en casi dos décadas. En el mismo trimestre del año pasado, las ventas de Amazon aumentaron un 44%.

El gigante tecnológico perdió 3,800 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 en comparación con una ganancia de 8,100 millones de dólares durante el mismo período del año anterior. Además, la compañía advirtió que puede haber más pérdidas por delante.

Amazon fue una de las compañías que más crecieron durante la pandemia. | Fuente: Unsplash

Pocos ingresos para Amazon

Para el trimestre actual, Amazon espera ingresos operativos entre una pérdida de US$ 1 mil millones y una ganancia de US$ 3 mil millones, en comparación con ganancias de US$ 7,7 mil millones en el segundo trimestre de 2021.

La participación de Amazon en la compañía de automóviles eléctricos Rivian fue parte culpable de los márgenes rojos. Amazon posee cerca del 20% de la empresa y perdió 7,600 millones de dólares después de que las acciones de Rivian cayeran más del 50%.



"La pandemia y la subsiguiente guerra en Ucrania han traído un crecimiento y desafíos inusuales", dijo Andy Jassy, ​​director ejecutivo de Amazon.

Amazon fue uno de las empresas que más crecieron en la pandemia, registrando grandes saltos en las ventas electrónicas, mientras que las compañías recurrieron a Amazon Web Services (AWS), su unidad de computación en la nube, para administrar los negociosos.

