Apple pagará US$95 millones por grabar conversaciones con Siri sin permiso: así puedes reclamar hasta $100 como compensación

En enero de este año, Apple acordó pagar 95 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con acusaciones de que Siri vulneraba la privacidad de los usuarios al grabar conversaciones sin su consentimiento y compartir esas grabaciones con contratistas externos para fines de control de calidad. Los usuarios afectados pueden ahora reclamar una compensación, y aquí te explicamos cómo hacerlo.

El caso: ¿por qué Apple paga?

En 2021, un grupo de usuarios demandó a Apple por activar Siri sin consentimiento durante conversaciones privadas y enviar las grabaciones a contratistas para control de calidad. Aunque Apple negó usos comerciales como la publicidad dirigida, reconoció que estas prácticas comprometían la privacidad de los usuarios.

Tras varios años de litigio, en enero de 2025, Apple acordó pagar 95 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver el caso sin admitir culpabilidad. La empresa también prometió que dejaría de almacenar grabaciones de los usuarios sin su consentimiento y que implementaría cambios en sus políticas de privacidad.

¿Quiénes son elegibles para reclamar?

El acuerdo está destinado a los propietarios de dispositivos Apple en EE. UU. que hayan usado productos con Siri entre el 17 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. Los usuarios que hayan experimentado activaciones accidentales de Siri durante conversaciones privadas pueden ser elegibles para recibir parte de la compensación.

Para reclamar, los usuarios deben declarar bajo juramento que Siri se activó de manera involuntaria, ya que no es necesario presentar pruebas técnicas. Si eres usuario de productos Apple con Siri, puedes reclamar por hasta cinco dispositivos diferentes que hayas utilizado durante el período señalado. Entre los dispositivos elegibles están:

iPhone

iPad

Apple Watch

Mac

HomePod

iPod touch

Apple TV

Cada dispositivo podrá recibir un pago de hasta $20. En total, un usuario puede reclamar hasta $100 si cumple los requisitos para cinco dispositivos.

Cómo presentar una reclamación

Los usuarios afectados pueden presentar sus reclamaciones a través de este <<enlace>>. El proceso es sencillo y requiere que ingreses los dispositivos en los que experimentaste activaciones involuntarias de Siri. Cabe mencionar que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede presentar su solicitud.

Si has recibido un Código de Identificación de Reclamación y Código de Confirmación, puedes utilizarlo para agilizar el proceso, pero incluso si no tienes estos códigos, aún puedes presentar tu reclamación. El plazo máximo para presentar las reclamaciones es el 2 de julio de 2025, por lo que es importante no dejar pasar esta fecha límite. Después de esa fecha, no será posible acceder a la compensación.

