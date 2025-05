Jamie Lee Curtis logra que Meta elimine videos falsos generados por IA tras pedido directo a Mark Zuckerberg

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz, Jamie Lee Curtis, hizo un llamado público al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, solicitando la eliminación de un video manipulado con inteligencia artificial (IA) que utilizaba su imagen sin consentimiento. En la publicación, Curtis expresó su frustración y calificó el material que mostraba su imagen por “algunas tonterías que no autoricé, acepté ni validé”.

“Intenté enviarte un mensaje directo y colarme, pero no me sigues, así que he tenido que recurrir al Instagram público para intentar contactarte”, explicó la actriz, agregando detalles sobre el contenido en cuestión. Según Curtis, el video presentaba fragmentos de una entrevista que realizó durante la cobertura de los incendios forestales, pero con palabras falsas superpuestas en su boca mediante técnicas de IA.

“Si tengo una marca, además de ser actor, autora y defensora, es que soy conocida por decir la verdad, por decirla tal como es y por mi integridad. Este uso de mis imágenes con palabras nuevas y falsas disminuye mis oportunidades de decir la verdad”, dijo.

La respuesta de Meta

No pasó ni un día desde la publicación de Curtis cuando la empresa tomó cartas en el asunto. Poco después, un representante de Meta se comunicó con la actriz para informarle que los anuncios falsos habían sido eliminados. Esta acción fue confirmada oficialmente por Andy Stone, portavoz de la compañía, quien declaró al medio Variety que “los anuncios en cuestión violaban las políticas de la empresa y fueron eliminados”.

Curtis concluyó su mensaje a Zuckerberg con un tono directo pero agradecido: “Me han dicho que, si te pregunto directamente, quizás animes a tu equipo a revisarlo y eliminarlo. Hace tiempo que eliminé Twitter, así que esta es la única forma que se me ocurre de contactarte. Gracias de antemano, JLC”.

Su distanciamiento de X

No es la primera vez que Curtis utiliza las redes sociales para posicionarse con claridad. A través de Instagram, en noviembre, la actriz anunció que había desactivado su cuenta en X (anteriormente conocido como Twitter), plataforma propiedad de Elon Musk. Acompañó su despedida con la conocida Oración de la Serenidad.

“Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia”.

Aunque no especificó las razones exactas de su retiro de la plataforma, se especula que su decisión estuvo motivada por la creciente toxicidad y polarización que se vivía en X durante ese período, particularmente tras la elección presidencial de Estados Unidos, donde Donald Trump obtuvo una contundente victoria sobre Kamala Harris.

