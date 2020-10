Google tienen un acuerdo millonario con Apple para ser el buscador predeterminado de sus dispositivos. | Fuente: Unsplash

Recientemente, Google está inmersa en una serie de acusaciones monopólicas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos denuncia que el gigante tecnológico tiene demasiado control del tráfico de búsqueda en Internet, y ahora la justicia está tras un acuerdo que hizo Google con Apple.

En 2017, Tim Cook y Sundar Pichai, los directivos de las dos grandes empresas de Silicon Valley, se habían reunido para renovar un acuerdo que colocaba a Google como el motor de búsqueda predeterminada del iPhone y otros dispositivos. Según New York Times, el acuerdo valía miles de millones de dólares para ambas compañías y consolidó un estatus tecnológico.



Sin embargo, tras la denuncia del Departamento de Justicia, el pacto entre Google y Apple se ve en peligro. La institución solicita una orden judicial que impida a Google realizar pactos como el que hizo con Apple argumentando que esa unión hace que el gigante tecnológico maneje el 92% de las búsquedas en Internet del mundo.

Google paga a Apple para ser el motor de búsqueda predeterminado del iPhone y otros dispositivos. | Fuente: Unsplash

Apple recibe un estimado de US$ 8 mil millones a US$ 12 mil millones en pagos anuales a cambio de incorporar el motor de búsqueda de Google en sus productos. Este dinero representa del 14 a 21 por ciento de las ganancias de Apple, dinero que no dejaría fácilmente.

Ante esta situación, Google se defiende alegando que su acuerdo no es diferente a la de alguna empresa de gaseosas que paga por espacio en los estantes, y que otros motores de búsqueda como Bing de Microsoft también tienen acuerdos de reparto con Apple para aparecer como opción de búsqueda secundaria en iPhones.

El caso aún está en desarrollo y se verá en los próximos días cómo afectará la denuncia del Departamento de Justicia a la egemonía de Google en Internet.

