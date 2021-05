Ilustración del juicio que muestra a Tim Cook ante la jueza Yvonne González Rogers. | Fuente: Vicki Behringer

Esta semana terminaron las audiencias en el duelo judicial más importante en tecnología de los últimos años: Apple vs. Epic Games. Ante los tribunales, los creadores de Fortnite intentaron demostrar que iOS es un mercado monopolista en tres semanas de argumentos a favor y en contra de testigos y miembros de ambas empresas.

En los tribunales, sin embargo, también se reveló gran información que ha revelado cómo es el manejo interno de ambas empresas, desde cómo se comunican hasta qué piensan de otros personajes claves.

En especial, Apple, con un corte mucho más secreto e interno, se ha visto “descubierta”, con conversaciones ciertamente comprometedoras que dejan mucho a analizar.

“¿Quién es Tim Sweeney?”

Uno de los correos mostrados muestra cómo Tim Sweeney, CEO de Epic Games, pedía en el 2015 a Apple que considere que otras tiendas aparte de la App Store permitan instalar aplicaciones para iPhone. Sin embargo, lo curioso es el movimiento interno de dicho mensaje.

El correo enviado fue reenviado por Tim Cook, CEO de Apple, a otra cabeza de la compañía con el siguiente mensaje: “¿Este es el tipo que estuvo en uno de nuestros ensayos?”

6 años después, y casi por el mismo motivo (la gran ganancia en comisiones de Apple por la App Store), ese tipo los llevó a la corte.

El correo mostrado. | Fuente: Xataka

Dinero por montones solo por comisión

El hecho que la App Store sea la única para descargar apps y mantenga la comisión del 30% inamovible casi para todas las apps (otro punto cuestionable para Epic), hizo que la compañía gane un gran dinero sin tanto quehacer.

Yvonne González Rogers, la jueza del caso, señaló a Tim Cook que le parecían desproporcionados los beneficios que obtenían de videojuegos como Fortnite. El CEO no dio mayores detalles ante los cuestionamientos.

Por otro lado, sobre la comisión a las apps, la misma jueza pidió explicaciones de porqué algunas apps pueden acceder una reducción de la comisión al 15%. González Rogers daba a entender que esto sucedía solo cuando las empresas estudiaban una posible demanda.

Asimismo, Cook no pudo explicar por qué se estima que Google le paga a Apple 10 mil millones de dólares al año para ser el buscador por defecto de los iPhone.

Silencio ante vulnerabilidades

En septiembre de 2015, Apple encontró un código malicioso en 2 500 aplicaciones descargadas 203 millones de veces por 128 millones de usuarios.

¿Los usuarios los supieron? Sí, pero vagamente. De acuerdo con una conversación mostrada, se conversó entre los directivos si es que era necesario notificar a los usuarios este problema. La decisión final fue señalar en un blog cómo funcionaba el hackeo y que había 25 apps relacionadas con el problema. Nada más.

¿Lo publicamos o no? | Fuente: Xataka

Algo no menos importante fue la declaración de Apple de que los Mac no eran seguros porque permiten instalar apps desde sitios no oficiales de la compañía.

La jueza brindará su decisión sobre el caso en un futuro. Quiere hacerlo próximamente, pero algunos analistas señalan que su veredicto puede esperar meses.

