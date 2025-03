17 autos de Tesla calcinados en Italia: investigan incendio en concesionario de Roma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los problemas para Tesla no terminan. Un incendio de grandes proporciones consumió parte de una concesionaria de la marca, ubicada en las afueras de Roma, Italia, dejando 17 vehículos calcinados. Aunque aún no se ha determinado si se trató de un atentado o un hecho fortuito, las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes, alrededor de las 4:30 a. m. hora local (9:30 p. m. del domingo 30 de marzo en Perú), en la vía Serracapriola, en la zona de Torrenova, a las afueras de la capital italiana. De inmediato, equipos de bomberos y la policía acudieron al lugar para controlar las llamas e iniciar las investigaciones.

Si bien el fuego destruyó 17 autos eléctricos de la marca, la estructura del concesionario sufrió daños parciales. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Las autoridades italianas están examinando las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar el origen del incendio y evaluar si fue provocado de manera intencional.

Este incidente ocurre en un contexto de protestas contra Tesla en distintas partes del mundo. Recientemente, activistas en Alemania han realizado actos vandálicos contra la marca, mientras que en los últimos dos meses, en Italia, se han registrado cuatro casos en los que vándalos escribieron insultos contra Elon Musk en autos Tesla.

Una vista de un concesionario de Tesla en Berlín con la fachada dañada por activistas de Nueva Generación (Neue Generation).Fuente: EFE

Elon Musk se pronunció al respecto

El incendio en el concesionario de Tesla en Roma no pasó desapercibido, y la reacción de Elon Musk a través de su cuenta de X (antes Twitter) ha dado mucho de qué hablar. El CEO de la compañía no dudó en calificar lo sucedido como un acto de "terrorismo" en respuesta a una publicación que informaba sobre el incidente.

Terrorism — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025

Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia y secretario de la Liga, también se pronunció a través de sus redes sociales. Salvini expresó su apoyo a Musk y a Tesla, calificando el ataque como parte de una "temporada de odio" hacia la empresa. El político criticó las manifestaciones violentas contra la marca y sus empleados, y expresó su solidaridad con todos los afectados por este tipo de agresiones.

Mientras las investigaciones avanzan, este incendio se suma a la creciente polémica que rodea a Tesla en Europa, donde las ventas han caído significativamente en medio de críticas a la gestión de Musk. Por ahora, las autoridades mantienen todas las líneas de investigación abiertas, sin descartar ninguna posibilidad sobre el origen de las llamas.

