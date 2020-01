El CEO de Avast, Ondrej Vlcek, se disculpó con los usuarios del antivirus luego del último reporte que acusaba a la compañía de vender información personal de ellos.

A través del blog de la compañía, el directivo de la empresa se disculpó por acciones que “hirieron los sentimientos de los clientes”.

Me doy cuenta de que las noticias recientes sobre Jumpshot han herido los sentimientos de muchos de ustedes y han planteado una serie de preguntas, incluida la cuestión fundamental de la confianza. Como CEO de Avast, me siento personalmente responsable y me gustaría pedir disculpas a todos los interesados. Proteger a las personas es la máxima prioridad de Avast y debe integrarse en todo lo que hacemos en nuestro negocio y en nuestros productos. Todo lo contrario, es inaceptable.