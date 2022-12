El ente considera que el bitcoin "no tiene valor intrínseco y se usa para transacciones ilegales". | Fuente: Foto de André François McKenzie en Unsplash

El Banco Central de Europa advirtió sobre un ‘último suspiro’ del bitcoin, la criptomoneda líder de este mercado.

En una publicación de blog titulada "Bitcoin's last stand", publicada en su sitio web oficial de la Unión Europea, la entidad lanza un derribo devastador contra la moneda digital y advierte que su desaparición podría apenas comenzar.

No le tiene fe

El pronóstico del Banco Central se guía del precio del bitcoin, el cual superó los 67 mil dólares por unidad en noviembre de 2021, pero que en junio de 2022 había caído drásticamente a menos de un tercio.

De acuerdo con el ente, el verdadero problema del criptoactivo es que “no tiene un valor intrínseco, se ha utilizado en gran medida como vehículo para la especulación y rara vez se utiliza para transacciones legales”.

"Para los defensores de bitcoin, la aparente estabilización indica un respiro en el camino hacia nuevas alturas", se lee en la publicación. "Sin embargo, lo más probable es que sea un último suspiro inducido artificialmente antes del camino hacia la irrelevancia, y esto ya era previsible antes de que FTX quebrara y enviara el precio de bitcoin muy por debajo de los 16 mil dólares”.

Caída estrepitosa

Las crioptomonedas han pasado por crisis episódicas este año que han hecho que sus valores caigan.

Desde el caso de Luna, hasta la más reciente del colapso de FTX, mandaron al bitcoin a valores que le hicieron retroceder años de avance en cuanto a su precio.

"Dado que bitcoin no parece ser adecuado como sistema de pago ni como forma de inversión, no debe ser tratado como tal en términos regulatorios y, por lo tanto, no debe legitimarse", se lee en la publicación del banco. "Del mismo modo, la industria financiera debe tener cuidado con el daño a largo plazo de promover las inversiones en bitcoin, a pesar de las ganancias a corto plazo que podrían obtener".

