Buffett incluso bromeó en crear su propia criptomoneda. | Fuente: Unsplash

El legendario inversor Warren Buffett, a sus 91 años, ha vuelto a atacar al bitcoin, señalando que “ni por 25 dólares” compraría todas las monedas del mundo.

Esto lo dijo en el marco de la asamblea anual de accionistas de Berkshire, el cual se realizó de manera presencial en Nebraska, ante más de 40 mil personas.

“Ya sea que suba o baje en el próximo año, o en cinco o diez años, no lo sé. Pero de lo que estoy bastante seguro es de que no se multiplica, no produce nada”, señaló. “Tiene magia y la gente le ha dado magia a muchas cosas”.

“Si me dijeras que eres dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofreciste por 25 dólares, no lo aceptaría porque ¿qué haría con él? Tendría que vendértela de una forma u otra. Tal vez serían las mismas personas, pero no va a hacer nada”, dijo Buffett.

Es grande solo por su misterio

De acuerdo con Buffett, parte del éxito del bitcoin se debe a Satoshi Nakamoto, el creador de bitcoin, quien “puede haber existido o no”. Sugirió que el misterio de su existencia, la cual no se sabe con exactitud quién es hasta el momento, permitió la popularización de la moneda.

“Los activos, para tener valor, tienen que entregar algo a alguien y solo hay una moneda. Puedes inventar todo tipo de cosas. Podemos colocar monedas de Berkshire o dinero de Berkshire”, dijo Buffett, refiriéndose a una criptomoneda hipotética. “Pero al final esto es dinero”.

