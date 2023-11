ByteDance alista la despedida de su división de videojuegos Nuverse

ByteDance retrocede en sus ambiciones en el mundo de los videojuegos.

Reuters reporta que la división de videojuegos de la compañía dueña de TikTok, conocida como Nuverse, está en proceso de desaparecer.

ByteDance confirmó al medio especializado que “reestructurará” su división de videojuegos luego de una evaluación.

Algunos juegos de Nuverse.Fuente: Nuverse

Retrocede de los videojuegos

Las fuentes de Reuters indican que ByteDance indicará a los empleados que dejen de trabajan en juegos en desarrollo en diciembre, además de buscar maneras de “liberarse” de juegos ya lanzados.

Nuverse tiene en su catálogo juegos como Marvel Snap, One Piece: The Voyage y Crystal of Atland, entre otros.

En general, ByteDance parece desencantado con la industria de los videojuegos. La semana pasada conocimos que ByteDance está explorando vender ByteDance, desarrolladores de Mobile Legends: Bang Bang, compañía que adquirió en 2021 por unos 4 mil millones de dólares.